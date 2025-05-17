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Узбекские боксеры завершили этап Кубка мира в Польше с шестью золотыми медалями
Узбекские боксеры завершили этап Кубка мира в Польше с шестью золотыми медалями
Sputnik Узбекистан
В Польше завершился второй этап Кубка мира по боксу. В финальных поединках все узбекские мастера кожаной перчатки добились уверенных побед.
2025-05-17T09:45+0500
2025-05-17T09:45+0500
2025-05-17T09:45+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Представители сборной Узбекистана завоевали шесть золотых медалей на традиционном турнире по боксу памяти Феликса Штамма в Варшаве, который имеет статус Кубка мира и проходит под эгидой организации World Boxing, сообщает НОК.В составе мужской сборной Узбекистана за золотые медали боролись шесть боксеров, которые добились уверенных побед.Седьмая финалистка сборной Узбекистана — Хуморабону Мамажонова (-57 кг) стала обладательницей серебряной награды."Бронзу" Узбекистану принесли Самандар Олимов (-60 кг) и Гафуржон Тохиров (-70 кг).Имена обладателей золотых медалей: По итогам состязаний сборная Узбекистана завоевала 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, уверенно заняв первое место в общекомандном зачете.
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бокс турнир узбекистан польша кубок мира золото серебро бронза
бокс турнир узбекистан польша кубок мира золото серебро бронза
Узбекские боксеры завершили этап Кубка мира в Польше с шестью золотыми медалями
В Польше завершился второй этап Кубка мира по боксу. В финальных поединках все узбекские мастера кожаной перчатки добились уверенных побед.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Представители сборной Узбекистана завоевали шесть золотых медалей на традиционном турнире по боксу памяти Феликса Штамма в Варшаве, который имеет статус Кубка мира и проходит под эгидой организации World Boxing, сообщает НОК.
В составе мужской сборной Узбекистана за золотые медали боролись шесть боксеров, которые добились уверенных побед.
"В Польше завершился второй этап Кубка мира по боксу. В финальных поединках все отечественные мастера кожаной перчатки завоевали 6 золотых медалей", – говорится в сообщении.
Седьмая финалистка сборной Узбекистана — Хуморабону Мамажонова (-57 кг) стала обладательницей серебряной награды."Бронзу" Узбекистану принесли Самандар Олимов (-60 кг) и Гафуржон Тохиров (-70 кг).
Имена обладателей золотых медалей:
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев
-80 кг: Джавохир Умматалиев
-85 кг: Акмалжон Исроилов
+90 кг: Джахонгир Зокиров
По итогам состязаний сборная Узбекистана завоевала 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, уверенно заняв первое место в общекомандном зачете.