https://uz.sputniknews.ru/20250517/uzbekskie-boksery-zavershili-kubok-mira-polsha-zoloto-medal-49399558.html

Узбекские боксеры завершили этап Кубка мира в Польше с шестью золотыми медалями

Узбекские боксеры завершили этап Кубка мира в Польше с шестью золотыми медалями

Sputnik Узбекистан

В Польше завершился второй этап Кубка мира по боксу. В финальных поединках все узбекские мастера кожаной перчатки добились уверенных побед.

2025-05-17T09:45+0500

2025-05-17T09:45+0500

2025-05-17T09:45+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Представители сборной Узбекистана завоевали шесть золотых медалей на традиционном турнире по боксу памяти Феликса Штамма в Варшаве, который имеет статус Кубка мира и проходит под эгидой организации World Boxing, сообщает НОК.В составе мужской сборной Узбекистана за золотые медали боролись шесть боксеров, которые добились уверенных побед.Седьмая финалистка сборной Узбекистана — Хуморабону Мамажонова (-57 кг) стала обладательницей серебряной награды."Бронзу" Узбекистану принесли Самандар Олимов (-60 кг) и Гафуржон Тохиров (-70 кг).Имена обладателей золотых медалей: По итогам состязаний сборная Узбекистана завоевала 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, уверенно заняв первое место в общекомандном зачете.

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