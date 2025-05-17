https://uz.sputniknews.ru/20250517/v-rf-nazvali-uslovie-dlya-vstrechi-putina-i-zelenskogo-49406753.html

В Москве назвали условие для встречи Путина и Зеленского

В Москве назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Sputnik Узбекистан

Песков: Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна.

2025-05-17T16:46+0500

2025-05-17T16:46+0500

2025-05-17T17:05+0500

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кремль

переговоры

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Какие еще заявления о переговорах сделал представитель Кремля:На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

украина

россия

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