В Москве назвали условие для встречи Путина и Зеленского
16:46 17.05.2025 (обновлено: 17:05 17.05.2025)
© Sputnik / © РИА Новости / Алексей Даничев/Перейти в медиабанкКрасная площадь
© Sputnik / © РИА Новости / Алексей Даничев/Перейти в медиабанк
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Песков: Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина. <…> Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", — сказал он.
Какие еще заявления о переговорах сделал представитель Кремля:
Работа по украинскому урегулированию только началась, она будет продолжаться.
Речи об изменении состава российской делегации не идет.
Москва и Киев договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется.
Переговоры России и Украины идут и должны идти в закрытом режиме.
Перед следующим раундом переговоров необходимо выполнить достигнутые договоренности.
Принципиальный вопрос для России при подписании документов — кандидатура подписанта от Украины.
Контактов лидеров России и Соединенных Штатов после переговоров в Стамбуле пока не было.
Кремль проинформирует, если Путин и Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор.
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.
По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.