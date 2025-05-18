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https://uz.sputniknews.ru/20250518/djuma-mechet-v-xive-49355260.html
Джума-мечеть в Хиве — древнее сердце города без куполов и порталов
Джума-мечеть в Хиве — древнее сердце города без куполов и порталов
Sputnik Узбекистан
В самом центре Ичан-Кала в Хиве находится уникальное архитектурное сооружение — Джума-мечеть. Без куполов и изысканных фасадов, но с мощным духом тысячелетней истории, она поражает своей необычной структурой и атмосферой.
2025-05-18T18:10+0500
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хива
мечеть
ичан-кала
архитектура
история
хорезм
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ТАШКЕНТ, 18 май — Sputnik, Бахром Хатамов. В средневековом мусульманском мире престиж города во многом определялся величием его главной мечети. Центральным элементом городской жизни становилась пятничная мечеть — Джума-мечеть, служившая не только религиозным, но и архитектурным ориентиром. В Хиве эту функцию выполняет уникальная Джума-мечеть, поражающая своей необычной архитектурой.В отличие от классических исламских построек, она не имеет куполов, порталов, галерей и внутреннего двора. Это одноэтажное здание с доступом с трех сторон. Уже при входе взгляд притягивают массивные деревянные двери, украшенные бронзой.Внутри — просторный зал с 213 деревянными колоннами, поддерживающими потолок. Все колонны уникальны: одни датируются XIV веком, другие — XVI и XVIII, а некоторые, вероятно, были привезены из древнего Кята — столицы Хорезма в III–X веках. 21 колонна украшена арабскими надписями, большинство других — традиционным растительным орнаментом. Из-за леса резных колонн и мягкой полутьмы Джума-мечеть часто сравнивают с мечетью Кордовы в Испании. Официально мечеть датируется концом XVIII века, но упоминания о ней встречаются еще у арабского географа Мукаддасии в X веке. С северной стороны мечеть с примыкающим к ней минаретом высотой 33 метра выходит на улицу Палван Кари. Южная стена мечети украшена сталактитовыми нишами, рядом — мраморная плита с указанием имущества и доходов мечети.Неподалеку находится медресе Кази Калян, где когда-то обучались различным наукам. Все это создает особую атмосферу: история города звучит в каждом деревянном резном элементе.
хива
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хива, мечеть, ичан-кала, архитектура, история, хорезм, мультимедиа , фото, фотолента, фото, узбекистан, эксклюзив
хива, мечеть, ичан-кала, архитектура, история, хорезм, мультимедиа , фото, фотолента, фото, узбекистан, эксклюзив

Джума-мечеть в Хиве — древнее сердце города без куполов и порталов

18:10 18.05.2025
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Эксклюзив
В самом центре Ичан-Кала в Хиве находится уникальное архитектурное сооружение — Джума-мечеть. Без куполов и изысканных фасадов, но с мощным духом тысячелетней истории, она поражает своей необычной структурой и атмосферой.
ТАШКЕНТ, 18 май — Sputnik, Бахром Хатамов. В средневековом мусульманском мире престиж города во многом определялся величием его главной мечети. Центральным элементом городской жизни становилась пятничная мечеть — Джума-мечеть, служившая не только религиозным, но и архитектурным ориентиром. В Хиве эту функцию выполняет уникальная Джума-мечеть, поражающая своей необычной архитектурой.
В отличие от классических исламских построек, она не имеет куполов, порталов, галерей и внутреннего двора. Это одноэтажное здание с доступом с трех сторон. Уже при входе взгляд притягивают массивные деревянные двери, украшенные бронзой.
Внутри — просторный зал с 213 деревянными колоннами, поддерживающими потолок. Все колонны уникальны: одни датируются XIV веком, другие — XVI и XVIII, а некоторые, вероятно, были привезены из древнего Кята — столицы Хорезма в III–X веках. 21 колонна украшена арабскими надписями, большинство других — традиционным растительным орнаментом.
Из-за леса резных колонн и мягкой полутьмы Джума-мечеть часто сравнивают с мечетью Кордовы в Испании.
Официально мечеть датируется концом XVIII века, но упоминания о ней встречаются еще у арабского географа Мукаддасии в X веке. С северной стороны мечеть с примыкающим к ней минаретом высотой 33 метра выходит на улицу Палван Кари. Южная стена мечети украшена сталактитовыми нишами, рядом — мраморная плита с указанием имущества и доходов мечети.
Неподалеку находится медресе Кази Калян, где когда-то обучались различным наукам. Все это создает особую атмосферу: история города звучит в каждом деревянном резном элементе.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая деталь художественно продумана, и вся орнаментальная отделка дает представление о высоком мастерстве древних зодчих

Каждая деталь художественно продумана, и вся орнаментальная отделка дает представление о высоком мастерстве древних зодчих - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая деталь художественно продумана, и вся орнаментальная отделка дает представление о высоком мастерстве древних зодчих

© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Джума-мечеть многоколонная (гипостильная) мечеть

Джума-мечеть многоколонная (гипостильная) мечеть - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Джума-мечеть многоколонная (гипостильная) мечеть

© Sputnik / Бахром Хатамов

Джума-мечеть по достоинству занимает свое место в списке 10 лучших достопримечательностей Хивы

Джума-мечеть по достоинству занимает свое место в списке 10 лучших достопримечательностей Хивы - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Джума-мечеть по достоинству занимает свое место в списке 10 лучших достопримечательностей Хивы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Все колонны очень гармонично сочетаются друг с другом, несмотря на то что у каждой из них своя история

Все колонны очень гармонично сочетаются друг с другом, несмотря на то что у каждой из них своя история - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Все колонны очень гармонично сочетаются друг с другом, несмотря на то что у каждой из них своя история

© Sputnik / Бахром Хатамов

Свет сюда попадает через три специальных потолочных отверстия, создавая тем самым невероятную игру света в помещении

Свет сюда попадает через три специальных потолочных отверстия, создавая тем самым невероятную игру света в помещении - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Свет сюда попадает через три специальных потолочных отверстия, создавая тем самым невероятную игру света в помещении

© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Этот архитектурный стиль демонстрирует великолепное использование пространства и дизайна, напоминающее мечети в Афрасиабе (X век), Иранской равнине (X век) и марокканскую мечеть Хасан в Рабате (XII век). Однако конструкция мечети Джума и ее декоративные элементы хранят отчетливый местный колорит

Этот архитектурный стиль демонстрирует великолепное использование пространства и дизайна, напоминающее мечети в Афрасиабе (X век), Иранской равнине (X век) и марокканскую мечеть Хасан в Рабате (XII век). Однако конструкция мечети Джума и ее декоративные элементы хранят отчетливый местный колорит - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Этот архитектурный стиль демонстрирует великолепное использование пространства и дизайна, напоминающее мечети в Афрасиабе (X век), Иранской равнине (X век) и марокканскую мечеть Хасан в Рабате (XII век). Однако конструкция мечети Джума и ее декоративные элементы хранят отчетливый местный колорит

© Sputnik / Бахром Хатамов
Джума-мечеть в Хиве - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
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