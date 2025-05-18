Джума-мечеть в Хиве — древнее сердце города без куполов и порталов
Джума-мечеть в Хиве — древнее сердце города без куполов и порталов
Sputnik Узбекистан
В самом центре Ичан-Кала в Хиве находится уникальное архитектурное сооружение — Джума-мечеть. Без куполов и изысканных фасадов, но с мощным духом тысячелетней истории, она поражает своей необычной структурой и атмосферой.
ТАШКЕНТ, 18 май — Sputnik, Бахром Хатамов. В средневековом мусульманском мире престиж города во многом определялся величием его главной мечети. Центральным элементом городской жизни становилась пятничная мечеть — Джума-мечеть, служившая не только религиозным, но и архитектурным ориентиром. В Хиве эту функцию выполняет уникальная Джума-мечеть, поражающая своей необычной архитектурой.В отличие от классических исламских построек, она не имеет куполов, порталов, галерей и внутреннего двора. Это одноэтажное здание с доступом с трех сторон. Уже при входе взгляд притягивают массивные деревянные двери, украшенные бронзой.Внутри — просторный зал с 213 деревянными колоннами, поддерживающими потолок. Все колонны уникальны: одни датируются XIV веком, другие — XVI и XVIII, а некоторые, вероятно, были привезены из древнего Кята — столицы Хорезма в III–X веках. 21 колонна украшена арабскими надписями, большинство других — традиционным растительным орнаментом. Из-за леса резных колонн и мягкой полутьмы Джума-мечеть часто сравнивают с мечетью Кордовы в Испании. Официально мечеть датируется концом XVIII века, но упоминания о ней встречаются еще у арабского географа Мукаддасии в X веке. С северной стороны мечеть с примыкающим к ней минаретом высотой 33 метра выходит на улицу Палван Кари. Южная стена мечети украшена сталактитовыми нишами, рядом — мраморная плита с указанием имущества и доходов мечети.Неподалеку находится медресе Кази Калян, где когда-то обучались различным наукам. Все это создает особую атмосферу: история города звучит в каждом деревянном резном элементе.
В самом центре Ичан-Кала в Хиве находится уникальное архитектурное сооружение — Джума-мечеть. Без куполов и изысканных фасадов, но с мощным духом тысячелетней истории, она поражает своей необычной структурой и атмосферой.
ТАШКЕНТ, 18 май — Sputnik, Бахром Хатамов. В средневековом мусульманском мире престиж города во многом определялся величием его главной мечети. Центральным элементом городской жизни становилась пятничная мечеть — Джума-мечеть, служившая не только религиозным, но и архитектурным ориентиром. В Хиве эту функцию выполняет уникальная Джума-мечеть, поражающая своей необычной архитектурой.
В отличие от классических исламских построек, она не имеет куполов, порталов, галерей и внутреннего двора. Это одноэтажное здание с доступом с трех сторон. Уже при входе взгляд притягивают массивные деревянные двери, украшенные бронзой.
Внутри — просторный зал с 213 деревянными колоннами, поддерживающими потолок. Все колонны уникальны: одни датируются XIV веком, другие — XVI и XVIII, а некоторые, вероятно, были привезены из древнего Кята — столицы Хорезма в III–X веках. 21 колонна украшена арабскими надписями, большинство других — традиционным растительным орнаментом.
Из-за леса резных колонн и мягкой полутьмы Джума-мечеть часто сравнивают с мечетью Кордовы в Испании.
Официально мечеть датируется концом XVIII века, но упоминания о ней встречаются еще у арабского географа Мукаддасии в X веке. С северной стороны мечеть с примыкающим к ней минаретом высотой 33 метра выходит на улицу Палван Кари. Южная стена мечети украшена сталактитовыми нишами, рядом — мраморная плита с указанием имущества и доходов мечети.
Неподалеку находится медресе Кази Калян, где когда-то обучались различным наукам. Все это создает особую атмосферу: история города звучит в каждом деревянном резном элементе.
Этот архитектурный стиль демонстрирует великолепное использование пространства и дизайна, напоминающее мечети в Афрасиабе (X век), Иранской равнине (X век) и марокканскую мечеть Хасан в Рабате (XII век). Однако конструкция мечети Джума и ее декоративные элементы хранят отчетливый местный колорит
Этот архитектурный стиль демонстрирует великолепное использование пространства и дизайна, напоминающее мечети в Афрасиабе (X век), Иранской равнине (X век) и марокканскую мечеть Хасан в Рабате (XII век). Однако конструкция мечети Джума и ее декоративные элементы хранят отчетливый местный колорит