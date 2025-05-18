https://uz.sputniknews.ru/20250518/estoniya-rvetsya-v-boy-rossii-pridetsya-reshat-problemu-baltiyskogo-morya-49411598.html

Эстония рвется в бой: России придется решать проблему Балтийского моря

Эстония рвется в бой: России придется решать проблему Балтийского моря

Sputnik Узбекистан

На днях Военно-морские силы (ВМС) Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона, вышедший из... 18.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-18T17:00+0500

2025-05-18T17:00+0500

2025-05-18T17:00+0500

колумнисты

эстония

россия

нато

евросоюз

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На днях Военно-морские силы (ВМС) Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона, вышедший из индийского порта Сикка и направлявшийся в российский Приморск, недалеко от Санкт-Петербурга. Об этом пишет колумнист РИА Новости.В операции участвовали эстонские патрульные корабли, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши. Когда судно шло через акваторию Финского залива, военные пытались заставить его выйти из международных вод и проследовать в зону, где власти могли бы его задержать. Экипаж танкера не поддался, сохранил курс и оторвался от преследования.На помощь танкеру прилетел СУ-35 российских ВКС, он сопровождал судно до границы российских территориальных вод. Присутствие российского истребителя подействовало на эстонцев отрезвляюще, и более попыток захватить Jaguar или заставить его изменить курс они не предпринимали.Эстонская версия событий иная. По словам начальника Генштаба вооруженных сил страны генерала Вахура Каруса, они всего лишь хотели проверить "соответствие корабля его флагу и страховку" и не собирались его захватывать. Это противоречит видеоматериалам, на которых видно, как эстонский катер идет на таран танкера, а по рации передаются требования изменить курс и следовать в сторону Эстонии.В апреле парламент Эстонии принял законопроект о праве топить "опасные и подозрительные суда". "Инициатива даст эстонским военным право наносить удары даже по гражданским судам, если они увидят в них угрозу важным объектам страны", — говорилось в сообщении. Под "важными объектами страны" подразумеваются подводные кабели, которые периодически ломаются.Через несколько дней эстонские военные задержали танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в российский порт Усть-Луга. Схема была точно такая же, как и недавно с "Ягуаром": Таллин "собирался проверить" соответствие флагу и наличие страховки, а также не находится ли судно под санкциями Европейского союза.В конце декабря 2024 года полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители заявляли, что судно якобы является частью российского "теневого флота". Через два месяца танкер был освобожден из-за отсутствия оснований для его задержания, что само по себе, конечно, роняет авторитет финских пограничников и Финляндии вообще.Почему Эстония так нагло ведет себя в Финском заливе и насколько это все вообще законно?Посередине Финского залива проходит шестимильная свободная зона международных вод, которая и соединяет российские порты с открытым морем. Но проблема в том, что Финский залив — это просто большая лужа, географические реалии которой находятся в конфликте с международным морским правом. Само по себе морское право — единственная стабильная вещь в мировой юриспруденции. И если эту стабильность не поддерживать, то в один момент рухнет вся мировая экономика, большая часть которой завязана на морских перевозках.Но в Финском заливе география побеждает морское право, поскольку если сугубо ему следовать, то экономические зоны Эстонии и Финляндии к западу от российского острова Гогланд смыкаются и перекрывают акваторию. В 1994 году Эстония и Финляндия в двустороннем договоре обязались "воздерживаться от своих прав" и оставить в международном использовании тот самый шестимильный коридор, который ведет к российским портам.То есть получилась странная юридическая коллизия. Согласно международному морскому праву, Эстония и Финляндия и так были обязаны обеспечить доступ к российским портам по нормам морского сервитута, который аналогичен обычному "сухопутному" сервитуту. Для наглядности: на практике многие россияне сталкиваются с сервитутом на дачных участках. Например, если проход к вашей даче возможен только через территорию соседского участка, то этот сосед обязан предоставить вам свободный проход. Бесплатно, в любое время дня и ночи, что бы он по этому поводу ни думал.Так и на море. Но нюанс здесь в том, что действие сервитута должно быть закреплено судебным решением. Для этого Россия еще в начале 1990-х должна была подать заявку в Морской арбитраж в Лондоне на установление сервитута в акватории Финского залива. Это формальность, но она сделана не была. Президенту Ельцину и тогдашнему главе МИД Козыреву* (признан иноагентом) было не до того.В результате получилось, что Эстония и Финляндия как бы самостоятельно установили шестимильную международную зону в Финском заливе. Это основное нерешенное противоречие внутри морского права.В 2023 году Эстония самовольно в одностороннем порядке расширила свою морскую экономическую зону до 24 морских миль, что привело к смыканию с водами Финляндии. В итоге Эстония получила контроль за шестимильным коридором и теперь волюнтаристски считает его не международными водами, а своими собственными. А решение парламента в апреле этого года и вовсе дало Таллину возможность применять военную силу по отношению ко всем судам, которые эстонцы сочтут подозрительными.Все это надругательство над морским правом, но эти детали прописаны не до конца четко, что и дает возможность таким странам, как Эстония, манипулировать формулировками и трактовать юридические противоречия в свою пользу.Россия такое самоуправство не признает, но Эстония считает себя неуязвимой из-за "зонтика" НАТО в виде двух военных баз на ее территории, а также расставленных по побережью израильских береговых ракетных комплексов Blue Spear 5G, которые в теории могут доставать до портов Санкт-Петербурга. Конечно, эти угрозы гипотетические — эстонские армия и флот никакой реальной угрозы для России не представляют. Но все в совокупности придает самомнению Таллина некий драйв, с которым Эстония уже несколько месяцев провоцирует конфликт на Балтике.Примечательно, что другие страны не готовы к проведению каких-либо масштабных или даже рейдовых операций на Балтике против России или так называемого "теневого флота"."ЕС пока не имеет достаточных ресурсов, кораблей и самолетов для запуска миссии по перехвату танкеров, перевозящих российскую нефть, поэтому такая миссия в данный момент не обсуждается", — заявил глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер по итогам встречи начальников генштабов ЕС."Мы не получали еще политической задачи по запуску такой миссии, — заявил он. — Но если такая задача будет поставлена, то надо, чтобы у нас были необходимые ресурсы. Когда я смотрю на три текущие морские миссии ЕС (одну — на северо-востоке Индийского океана и две — в Средиземном море), я вижу, что мы, откровенно говоря, не имеем для этого достаточных ресурсов". Бригер также подчеркнул, что корабли и самолеты для подобной миссии необходимо "собирать заранее" по всему Евросоюзу. Он оценил необходимое количество кораблей для выполнения миссии в "пять-десять", подчеркнув, что все будет зависеть от ее масштабов.Найти эти самые "свободные пять-шесть кораблей" страны НАТО и ЕС не могут. Конечно, генерал Роберт Бригер — австриец, человек сугубо сухопутный, но и он понимает, что ввязываться в морскую блокаду России на Балтике с подачи Таллина — занятие неблагодарное. Сейчас оказалось достаточно одного российского истребителя, чтобы весь эстонский флот и польские МиГи разбежались по своим базам.В результате имеются два варианта развития событий. Первый возможен в случае, если эскалация напряженности все-таки пойдет на убыль и европейские страны осознают, что самоуправство Эстонии может дорого всем обернуться. В таком случае необходимо перевести ситуацию в юридическую плоскость и раз и навсегда определить правовой статус всей акватории Финского залива, обязав Эстонию вернуться к сервитуту и оставить претензии на полное обладание спорными водами.Второй вариант более болезненный. Российскому флоту и ВКС придется временно перейти к постоянному патрулированию шестимильного прохода от острова Гогланд до Аландских островов. Это неприятно для всех, поскольку многократно повышает риски случайных столкновений при отсутствии мер доверия между сторонами и наличии общей политической напряженности. Однако этого может потребовать соблюдение национальных интересов России и безопасности судоходства в Финском заливе. И очень хочется надеяться, что здравый смысл тут все-таки рано или поздно возобладает.* Физлицо, признанное выполняющим функции иностранного агента.

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