Как прошел фестиваль хлеба в Самарканде — фото
© Хокимият Города СамаркандВ Самарканде впервые проходит фестиваль хлеба
© Хокимият Города Самарканд
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Такого хлебного изобилия гости Самарканда еще не видели: в древнем городе прошел первый в истории Узбекистана фестиваль хлеба, превратив улицу, где разместилась экспозиция, в многокилометровую галерею выпечки.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Более пяти тысяч лепешек, булочек, батонов, патыров и других хлебобулочных изделий: от традиционных до уникальных, приготовленных по старинным рецептам. На фестиваль хлеба прибыли мастера из всех районов Самаркандской области, а также из других регионов Узбекистана, чтобы показать, что хлебная культура страны намного больше, чем знаменитая самаркандская лепешка, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Хокимият Города СамаркандВ Самарканде впервые проходит фестиваль хлеба
В Самарканде впервые проходит фестиваль хлеба
© Хокимият Города Самарканд
"На фестивале представили свыше 50 видов хлеба. Каждый район подошел к участию в работе фестиваля основательно, привезя тысячи изделий, приготовленных по уникальным рецептам. Мастера с гордостью рассказывали свои секреты: особенности замеса, редкие сорта муки, тонкости выпекания в тандыре. Это был не просто фестиваль – настоящая энциклопедия узбекского хлеба", - отметил начальник Управления туризма Самаркандской области Джурабек Суюнов.
На площади, где проходил фестиваль, установили более 20 тандыров, в которых хлеб пекли прямо на глазах у посетителей. Глядя на то с каким воодушевлением пекари выпекали хлеб, можно было с уверенностью сказать, что в лепешки они закладывают не только ингредиенты, но и душу, любовь, уважение к традиции.
© SputnikФестиваль хлеба в Самарканде
Фестиваль хлеба в Самарканде
© Sputnik
Горячие, с хрустящей корочкой и неповторимым ароматом — кусочек такого хлеба хотелось попробовать каждому. Неслучайно возле тандыров выстраивались очереди.
© SputnikФестиваль хлеба в Самарканде
Фестиваль хлеба в Самарканде
© Sputnik
Каждый регион дополнил свою хлебную экспозицию яркими выступлениями. Фольклорно-этнографические ансамбли, бахши завлекали гостей песнями и танцами. Благодаря этому каждый уголок фестиваля отличался неповторимой атмосферой.
© SputnikФестиваль хлеба в Самарканде
Фестиваль хлеба в Самарканде
© Sputnik
"На нашем стенде представлено более 20 видов хлеба. Здесь лепешки с луком и мясом, на молоке, патыры, батоны, даже лепешки в форме пирамид. Все приготовлено из нашей акалтинской и зардобинской муки. Благодаря чему выпечка получается ароматной и хрустящей", — рассказал представитель Сырдарьинской области Фаридун Байманов.
Было чем поделиться с гостями и 50-летней Угилой Соллибоевой из Каттакургана. Она готовит хлеб по рецептам, основанным на трудах великого ученого Ибн Сино. Угилой Омоновна рассказывает, что увлеклась старинными рецептами более 15 лет назад, после того как ей диагностировали сахарный диабет и она решила полностью изменить свое питание.
© SputnikФестиваль хлеба в Самарканде
Фестиваль хлеба в Самарканде
© Sputnik
"Я использую муку грубого помола из пшеницы и кукурузы. В тесто добавляю специи: корицу, тимьян, кишмиш, орехи, свежие фрукты и даже овощи. Например, яблоко или свеклу. Мешаю тесто только вручную, раскатываю исключительно деревянной скалкой, как это делали наши бабушки. Благодаря этому хлеб получается не только вкусным, но и полезным", — признается она.
Угилой Соллибоева выпекает более 35 видов хлеба, включая и традиционный бородинский. Несколько лет назад она подписала договор с зарубежными предпринимателями и теперь регулярно отправляет свою продукцию за границу.
И все же, несмотря на богатое разнообразие, центральное место на фестивале занимал самаркандский хлеб. Массивные 10-килограммовые лепешки, с которыми фотографировались многие участники фестиваля, не оставили равнодушным никого. Интересно, что такие лепешки не плесневеют даже спустя год.
Первый фестиваль хлеба в Самарканде стал не просто гастрономическим праздником, объединив поколения, районы, рецепты и вкусы, но и напомнил всем, что хлеб — не только еда, а часть истории нашего народа.