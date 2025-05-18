https://uz.sputniknews.ru/20250518/kak-proshel-festival-xleba-v-samarkande-49416333.html

Как прошел фестиваль хлеба в Самарканде — фото

Как прошел фестиваль хлеба в Самарканде — фото

Sputnik Узбекистан

Такого хлебного изобилия гости Самарканда еще не видели: в древнем городе прошел первый в истории Узбекистана фестиваль хлеба, превратив улицу, где разместилась экспозиция, в многокилометровую галерею выпечки

2025-05-18T16:16+0500

2025-05-18T16:16+0500

2025-05-18T16:16+0500

эксклюзив

хлебобулочные изделия

фестиваль

узбекистан

самарканд

общество

культура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/12/49410372_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ec06c6fa16adf1701fbf75ee16c93c73.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Более пяти тысяч лепешек, булочек, батонов, патыров и других хлебобулочных изделий: от традиционных до уникальных, приготовленных по старинным рецептам. На фестиваль хлеба прибыли мастера из всех районов Самаркандской области, а также из других регионов Узбекистана, чтобы показать, что хлебная культура страны намного больше, чем знаменитая самаркандская лепешка, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На площади, где проходил фестиваль, установили более 20 тандыров, в которых хлеб пекли прямо на глазах у посетителей. Глядя на то с каким воодушевлением пекари выпекали хлеб, можно было с уверенностью сказать, что в лепешки они закладывают не только ингредиенты, но и душу, любовь, уважение к традиции.Горячие, с хрустящей корочкой и неповторимым ароматом — кусочек такого хлеба хотелось попробовать каждому. Неслучайно возле тандыров выстраивались очереди.Каждый регион дополнил свою хлебную экспозицию яркими выступлениями. Фольклорно-этнографические ансамбли, бахши завлекали гостей песнями и танцами. Благодаря этому каждый уголок фестиваля отличался неповторимой атмосферой.Было чем поделиться с гостями и 50-летней Угилой Соллибоевой из Каттакургана. Она готовит хлеб по рецептам, основанным на трудах великого ученого Ибн Сино. Угилой Омоновна рассказывает, что увлеклась старинными рецептами более 15 лет назад, после того как ей диагностировали сахарный диабет и она решила полностью изменить свое питание.Угилой Соллибоева выпекает более 35 видов хлеба, включая и традиционный бородинский. Несколько лет назад она подписала договор с зарубежными предпринимателями и теперь регулярно отправляет свою продукцию за границу.И все же, несмотря на богатое разнообразие, центральное место на фестивале занимал самаркандский хлеб. Массивные 10-килограммовые лепешки, с которыми фотографировались многие участники фестиваля, не оставили равнодушным никого. Интересно, что такие лепешки не плесневеют даже спустя год.Первый фестиваль хлеба в Самарканде стал не просто гастрономическим праздником, объединив поколения, районы, рецепты и вкусы, но и напомнил всем, что хлеб — не только еда, а часть истории нашего народа.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд фестиваль хлеба