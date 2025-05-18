https://uz.sputniknews.ru/20250518/klyuchevye-elementy-ustoychivoy-evraziyskoy-integratsii-49410010.html
Министр ЕЭК назвал ключевые элементы устойчивой евразийской интеграции
Министр ЕЭК назвал ключевые элементы устойчивой евразийской интеграции
Sputnik Узбекистан
Арзыбек Кожошев выразил готовность к углублению диалога с партнерами, направленного на укрепление глобальной логистической архитектуры
2025-05-18T11:00+0500
2025-05-18T11:00+0500
2025-05-18T11:00+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
транспорт
логистика
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Транспорт и логистика — ключевые элементы устойчивой евразийской интеграции, заявил министр по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.В ходе пленарной сессии 12-й Глобальной логистической конференции в Дубаи (ОАЭ) он выступил с докладом, в котором обозначил приоритеты развития транспортно-логистического пространства Евразийского экономического союза.Министр подчеркнул, что на фоне изменений в глобальной экономике особое значение приобретают устойчивые логистические цепочки, сопряженность инфраструктуры и цифровая трансформация транспортной отрасли. Эти направления становятся основой для повышения конкурентоспособности экономик государств-членов Союза и их интеграции в мировые рынки.Кожошев рассказал о работе,которую проводит ЕЭК в сфере транспорта и логистики, а также институциональных инициативах ЕАЭС: внедрении электронных транспортных накладных (e-CMR), развитии интеллектуальных транспортных систем, реализации Комплексного плана по развитию евразийских транспортных коридоров.Министр выразил готовность к углублению диалога с партнерами, направленного на укрепление глобальной логистической архитектуры.
https://uz.sputniknews.ru/20250516/eek-uzbekistan-razvivayut-vzaimodeystvie-v-sfere-bezopasnosti-pischevoy-produktsii-49392284.html
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министр еэк устойчивая евразийская интеграция
министр еэк устойчивая евразийская интеграция
Министр ЕЭК назвал ключевые элементы устойчивой евразийской интеграции
Арзыбек Кожошев выразил готовность к углублению диалога с партнерами, направленного на укрепление глобальной логистической архитектуры.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Транспорт и логистика — ключевые элементы устойчивой евразийской интеграции, заявил
министр по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.
В ходе пленарной сессии 12-й Глобальной логистической конференции в Дубаи (ОАЭ) он выступил с докладом, в котором обозначил приоритеты развития транспортно-логистического пространства Евразийского экономического союза.
Министр подчеркнул, что на фоне изменений в глобальной экономике особое значение приобретают устойчивые логистические цепочки, сопряженность инфраструктуры и цифровая трансформация транспортной отрасли. Эти направления становятся основой для повышения конкурентоспособности экономик государств-членов Союза и их интеграции в мировые рынки.
"Сегодня, как никогда ранее, необходимы согласованные решения и инвестиции в инфраструктуру. Формирование эффективных, бесшовных и цифровых логистических маршрутов — приоритет как для ЕАЭС, так и для наших партнеров", — отметил он.
Кожошев рассказал о работе,которую проводит ЕЭК в сфере транспорта и логистики, а также институциональных инициативах ЕАЭС: внедрении электронных транспортных накладных (e-CMR), развитии интеллектуальных транспортных систем, реализации Комплексного плана по развитию евразийских транспортных коридоров.
"Транспорт и логистика — драйвер развития современного мира. От их надежности зависит не только скорость поставок, но и устойчивость экономик, продовольственная и промышленная безопасность, доверие между странами", — подчеркнул он.
Министр выразил готовность к углублению диалога с партнерами, направленного на укрепление глобальной логистической архитектуры.