https://uz.sputniknews.ru/20250518/klyuchevye-elementy-ustoychivoy-evraziyskoy-integratsii-49410010.html

Министр ЕЭК назвал ключевые элементы устойчивой евразийской интеграции

Министр ЕЭК назвал ключевые элементы устойчивой евразийской интеграции

Sputnik Узбекистан

Арзыбек Кожошев выразил готовность к углублению диалога с партнерами, направленного на укрепление глобальной логистической архитектуры

2025-05-18T11:00+0500

2025-05-18T11:00+0500

2025-05-18T11:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

транспорт

логистика

еэк

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Транспорт и логистика — ключевые элементы устойчивой евразийской интеграции, заявил министр по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.В ходе пленарной сессии 12-й Глобальной логистической конференции в Дубаи (ОАЭ) он выступил с докладом, в котором обозначил приоритеты развития транспортно-логистического пространства Евразийского экономического союза.Министр подчеркнул, что на фоне изменений в глобальной экономике особое значение приобретают устойчивые логистические цепочки, сопряженность инфраструктуры и цифровая трансформация транспортной отрасли. Эти направления становятся основой для повышения конкурентоспособности экономик государств-членов Союза и их интеграции в мировые рынки.Кожошев рассказал о работе,которую проводит ЕЭК в сфере транспорта и логистики, а также институциональных инициативах ЕАЭС: внедрении электронных транспортных накладных (e-CMR), развитии интеллектуальных транспортных систем, реализации Комплексного плана по развитию евразийских транспортных коридоров.Министр выразил готовность к углублению диалога с партнерами, направленного на укрепление глобальной логистической архитектуры.

https://uz.sputniknews.ru/20250516/eek-uzbekistan-razvivayut-vzaimodeystvie-v-sfere-bezopasnosti-pischevoy-produktsii-49392284.html

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министр еэк устойчивая евразийская интеграция