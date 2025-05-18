https://uz.sputniknews.ru/20250518/kogda-prozvenit-posledniy-zvonok-v-shkolax-uzbekistana-49417711.html

Стало известно, когда прозвенит последний звонок в школах Узбекистана

Стало известно, когда прозвенит последний звонок в школах Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В республике перенесли дату последнего звонка в школах

2025-05-18T15:15+0500

2025-05-18T15:15+0500

2025-05-18T15:15+0500

общество

узбекистан

школы

ученики

министерство дошкольного и школьного образования республики узбекистан

последний звонок

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Последний звонок прозвенит в школах Узбекистана в субботу, 24 мая, сообщает министерство дошкольного и школьного образования республики.В связи с тем, что последний день текущего учебного года, 25 мая, приходится на воскресенье, последний звонок в школах планируют провести 24 мая, в субботу.В ведомстве подчеркнули, что последний звонок является незабываемым событием в жизни каждого человека, особенно для выпускников 11-х классов, стоящих на пороге взрослой жизни, и традиция его проведения в школах в торжественной обстановке сохранится и в этом году.В заключение в министерстве призвали школьные коллективы, выпускников и родителей соблюдать правила безопасности во время проведения мероприятий.

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