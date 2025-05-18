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https://uz.sputniknews.ru/20250518/kogda-prozvenit-posledniy-zvonok-v-shkolax-uzbekistana-49417711.html
Стало известно, когда прозвенит последний звонок в школах Узбекистана
Стало известно, когда прозвенит последний звонок в школах Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В республике перенесли дату последнего звонка в школах
2025-05-18T15:15+0500
2025-05-18T15:15+0500
общество
узбекистан
школы
ученики
министерство дошкольного и школьного образования республики узбекистан
последний звонок
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Последний звонок прозвенит в школах Узбекистана в субботу, 24 мая, сообщает министерство дошкольного и школьного образования республики.В связи с тем, что последний день текущего учебного года, 25 мая, приходится на воскресенье, последний звонок в школах планируют провести 24 мая, в субботу.В ведомстве подчеркнули, что последний звонок является незабываемым событием в жизни каждого человека, особенно для выпускников 11-х классов, стоящих на пороге взрослой жизни, и традиция его проведения в школах в торжественной обстановке сохранится и в этом году.В заключение в министерстве призвали школьные коллективы, выпускников и родителей соблюдать правила безопасности во время проведения мероприятий.
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узбекистан школы последний звонок
узбекистан школы последний звонок

Стало известно, когда прозвенит последний звонок в школах Узбекистана

15:15 18.05.2025
© Sputnik/Зафар ХалиловПоследний звонок Мирабадский район 294 школа
Последний звонок Мирабадский район 294 школа - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2025
© Sputnik/Зафар Халилов
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В республике перенесли дату последнего звонка в школах.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Последний звонок прозвенит в школах Узбекистана в субботу, 24 мая, сообщает министерство дошкольного и школьного образования республики.
“На предстоящей неделе в школах страны прозвенит последний звонок. В социальных сетях распространяются различные ложные сообщения о запрете или введении ограничений на проведение этого мероприятия", – говорится в сообщении.
В связи с тем, что последний день текущего учебного года, 25 мая, приходится на воскресенье, последний звонок в школах планируют провести 24 мая, в субботу.
В ведомстве подчеркнули, что последний звонок является незабываемым событием в жизни каждого человека, особенно для выпускников 11-х классов, стоящих на пороге взрослой жизни, и традиция его проведения в школах в торжественной обстановке сохранится и в этом году.
В заключение в министерстве призвали школьные коллективы, выпускников и родителей соблюдать правила безопасности во время проведения мероприятий.
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