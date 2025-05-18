https://uz.sputniknews.ru/20250518/minsk-zasedanie-soveta-postpredov-stran-sng-49409515.html

В Минске состоится заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке

В Минске состоится заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке

Sputnik Узбекистан

Члены СППП обсудят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

2025-05-18T09:50+0500

2025-05-18T09:50+0500

2025-05-18T09:50+0500

заседание

снг

беларусь

минск

политика

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств пройдет 20 мая 2025 года в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Постпреды рассмотрят вопросы организации и проведения XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" и других значимых культурных мероприятий в Беларуси, деятельность Совета по физической культуре и спорту в 2019–2024 годах.Члены СППП также обсудят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Заседание состоится 5 июня в Душанбе.Предыдущее заседание Совета постпредов стран СНГ состоялось в столице Беларуси 22 апреля этого года.

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