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В Минске состоится заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
В Минске состоится заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
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Члены СППП обсудят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
2025-05-18T09:50+0500
2025-05-18T09:50+0500
2025-05-18T09:50+0500
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств пройдет 20 мая 2025 года в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Постпреды рассмотрят вопросы организации и проведения XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" и других значимых культурных мероприятий в Беларуси, деятельность Совета по физической культуре и спорту в 2019–2024 годах.Члены СППП также обсудят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Заседание состоится 5 июня в Душанбе.Предыдущее заседание Совета постпредов стран СНГ состоялось в столице Беларуси 22 апреля этого года.
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минск заседание свет постпредов страны снг
минск заседание свет постпредов страны снг
В Минске состоится заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
Члены СППП обсудят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств пройдет 20 мая 2025 года в Минске, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
“20 мая 2025 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.
Постпреды рассмотрят вопросы организации и проведения XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" и других значимых культурных мероприятий в Беларуси, деятельность Совета по физической культуре и спорту в 2019–2024 годах.
Члены СППП также обсудят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Заседание состоится 5 июня в Душанбе.
Предыдущее заседание Совета постпредов стран СНГ состоялось в столице Беларуси 22 апреля этого года.