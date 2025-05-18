Снайперы ВС Узбекистана выиграли международные соревнования в Турции
© Пресс-служба Минобороны УзбекистанаСнайперы ВС Узбекистана выиграли международные соревнования в Турции
© Пресс-служба Минобороны Узбекистана
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Более 40 команд из 15 стран состязались в 10 дисциплинах, в том числе в стрельбе из вертолета и лодки, а также в поражении целей в ночное время.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекистанцы завоевали золотую медаль на V Международных соревнованиях "Лучшая команда снайперов” в Турции сообщает пресс-служба Минобороны республики.
© Министерство обороны УзбекистанСнайперы Узбекистана завоевали золотую медаль на международном соревновании в Турции
Снайперы Узбекистана завоевали золотую медаль на международном соревновании в Турции
© Министерство обороны Узбекистан
Состязания проходили в городе Испарта, на территории горного учебно-тренировочного центра "Командо" с участием более 40 команд из 15 стран, включая Турцию, Пакистан, Катар, Азербайджан, Италию, ОАЭ.
© Министерство обороны УзбекистанСнайперы Узбекистана завоевали золотую медаль на международном соревновании в Турции
Снайперы Узбекистана завоевали золотую медаль на международном соревновании в Турции
© Министерство обороны Узбекистан
Участники, разделенные на группы, соревновались по почти 15 дисциплинам:
стрельба под большим углом;
боевые стрельбы в противогазе;
стрельба по неясным целям с нестабильной позиции;
стрельба из-за различных укрытий;
стрельба с вертолета в воздухе;
оборона острова и стрельба с лодки;
подкрадывание к цели и скрытая стрельба;
пробежка на 5 км с оружием и снаряжением, стрельба с холодного ствола;
ночная стрельба по неизвестным дистанциям;
задание "Сюрприз".
© Министерство обороны УзбекистанСнайперы Узбекистана завоевали золотую медаль на международном соревновании в Турции
Снайперы Узбекистана завоевали золотую медаль на международном соревновании в Турции
© Министерство обороны Узбекистан
“В течение почти 10 дней соревнований среди команд из различных армий мира, военнослужащие министерства обороны Узбекистана заслуженно заняли 1-е место и были награждены золотыми медалями”, — говорится в сообщении.
© Министерство обороны УзбекистанСнайперы Узбекистана завоевали золотую медаль на международном соревновании в Турции
Снайперы Узбекистана завоевали золотую медаль на международном соревновании в Турции
© Министерство обороны Узбекистан
Команда Минобороны РУз участвует в этих соревнованиях в четвертый раз. В 2022 и 2023 годах она занимала 2-е место, а в 2024 и 2025 годах — 1-е место.
© Министерство обороны УзбекистанСнайперы Узбекистана завоевали золотую медаль на международном соревновании в Турции
Снайперы Узбекистана завоевали золотую медаль на международном соревновании в Турции
© Министерство обороны Узбекистан
Участие в подобных международных соревнованиях играет важную роль в повышении боевой подготовки военнослужащих, а также способствует обмену опытом и знаниями, добавили в пресс-службе.