https://uz.sputniknews.ru/20250518/snaypery-uzbekistan-vyigrali-mejdunarodnye-sorevnovaniya-v-turtsii-49412982.html

Снайперы ВС Узбекистана выиграли международные соревнования в Турции

Снайперы ВС Узбекистана выиграли международные соревнования в Турции

Sputnik Узбекистан

Более 40 команд из 15 стран состязались в 10 дисциплинах, в том числе в стрельбе из вертолета и лодки, а также в поражении целей в ночное время

2025-05-18T13:30+0500

2025-05-18T13:30+0500

2025-05-18T13:30+0500

снайпер

узбекистан

золото

соревнования

турция

минобороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекистанцы завоевали золотую медаль на V Международных соревнованиях "Лучшая команда снайперов” в Турции сообщает пресс-служба Минобороны республики.Состязания проходили в городе Испарта, на территории горного учебно-тренировочного центра "Командо" с участием более 40 команд из 15 стран, включая Турцию, Пакистан, Катар, Азербайджан, Италию, ОАЭ.Участники, разделенные на группы, соревновались по почти 15 дисциплинам:Команда Минобороны РУз участвует в этих соревнованиях в четвертый раз. В 2022 и 2023 годах она занимала 2-е место, а в 2024 и 2025 годах — 1-е место.Участие в подобных международных соревнованиях играет важную роль в повышении боевой подготовки военнослужащих, а также способствует обмену опытом и знаниями, добавили в пресс-службе.

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