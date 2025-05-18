https://uz.sputniknews.ru/20250518/vladimir-putin-nazval-nujnye-dlya-rossii-rezultaty-svo-49415961.html
Владимир Путин назвал нужные для России результаты СВО
Владимир Путин назвал нужные для России результаты СВО
Sputnik Узбекистан
Российский лидер назвал обеспечение интересов людей необходимым для РФ результатом СВО
2025-05-18T14:45+0500
2025-05-18T14:45+0500
2025-05-18T14:45+0500
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сво
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин в числе необходимых результатов специальной военной операции назвал обеспечение интересов людей на территориях, где живут те, кто считает русский язык родным, а Россию - своей родиной.Такое заявление он сделал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Фрагмент интервью, не вошедший в фильм, Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.По словам Путина, нужный для России результат СВО — устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности РФ."Обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, — там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной", — подчеркнул глава РФ.
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владимир путин россия результаты сво
владимир путин россия результаты сво
Владимир Путин назвал нужные для России результаты СВО
Российский лидер назвал обеспечение интересов людей необходимым для РФ результатом СВО.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин в числе необходимых результатов специальной военной операции назвал
обеспечение интересов людей на территориях, где живут те, кто считает русский язык родным, а Россию - своей родиной.
Такое заявление он сделал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Фрагмент интервью, не вошедший в фильм, Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Путина, нужный для России результат СВО — устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности РФ.
"Обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, — там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной", — подчеркнул глава РФ.