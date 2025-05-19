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"Арда Хива" — восточная Венеция у ворот древнего города
"Арда Хива" — восточная Венеция у ворот древнего города
Sputnik Узбекистан
К югу от легендарной крепости Ичан-Кала находится уникальный туристический комплекс нового поколения — "Арда Хива".
2025-05-19T18:45+0500
2025-05-19T18:45+0500
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ТАШКЕНТ, 19 май — Sputnik, Бахром Хатамов. Вблизи древней Хивы открыт масштабный туристический комплекс "Арда Хива". Построенный по инициативе президента Узбекистана, он уже получил неофициальное название "город-спутник Хивы" и обещает стать новой точкой притяжения для многих путешественников. Новый кластер раскинулся на 25 гектарах ранее неиспользуемых земель и за короткое время превратился в настоящий оазис для отдыха и погружения в атмосферу Востока.Свое название "Арда Хива", что в переводе "портовый город", комплекс получил неслучайно: когда-то здесь протекало русло Амударьи, которое, по преданиям, доходило до Каспийского моря. Сегодня на этом месте сохранились живописные озера, крупнейшее из которых — озеро Говук, занимает площадь в 150 гектаров. Именно здесь, как утверждают местные историки, древние мастера добывали глину для строительства легендарной Ичан-Калы.Вдохновившись духом Великого Шелкового пути, создатели комплекса обустроили у озера водные рекреационные зоны, восточные базары, торговые галереи и современные отели. "Арда Хива" уже приняла первых гостей и, по прогнозам, ежегодно будет привлекать до 3 млн туристов.На территории комплекса находятся:
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арда хива туристический комплекс
арда хива туристический комплекс

"Арда Хива" — восточная Венеция у ворот древнего города

18:45 19.05.2025
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Эксклюзив
К югу от легендарной крепости Ичан-Кала находится уникальный туристический комплекс нового поколения — "Арда Хива".
ТАШКЕНТ, 19 май — Sputnik, Бахром Хатамов. Вблизи древней Хивы открыт масштабный туристический комплекс "Арда Хива". Построенный по инициативе президента Узбекистана, он уже получил неофициальное название "город-спутник Хивы" и обещает стать новой точкой притяжения для многих путешественников.
Новый кластер раскинулся на 25 гектарах ранее неиспользуемых земель и за короткое время превратился в настоящий оазис для отдыха и погружения в атмосферу Востока.
Свое название "Арда Хива", что в переводе "портовый город", комплекс получил неслучайно: когда-то здесь протекало русло Амударьи, которое, по преданиям, доходило до Каспийского моря. Сегодня на этом месте сохранились живописные озера, крупнейшее из которых — озеро Говук, занимает площадь в 150 гектаров. Именно здесь, как утверждают местные историки, древние мастера добывали глину для строительства легендарной Ичан-Калы.
Вдохновившись духом Великого Шелкового пути, создатели комплекса обустроили у озера водные рекреационные зоны, восточные базары, торговые галереи и современные отели. "Арда Хива" уже приняла первых гостей и, по прогнозам, ежегодно будет привлекать до 3 млн туристов.
На территории комплекса находятся:
20 гостиниц на 1 000 гостей;
2 аквапарка;
амфитеатр на 3 000 зрителей;
музыкальный фонтан;
11 ремесленных мастерских;
музей древнего Ургенча;
5 кино- и концертных залов;
9 ресторанов с национальной и мировой кухней;
ювелирный центр и 70 магазинов.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Через резные ворота Кош-Дарвоза туристы попадают в атмосферу средневекового Востока, где можно почувствовать дух истории: прогуляться по узким улочкам, заглянуть в ремесленные мастерские и, конечно, покататься на гондоле, словно в восточной Венеции

Через резные ворота Кош-Дарвоза туристы попадают в атмосферу средневекового Востока, где можно почувствовать дух истории: прогуляться по узким улочкам, заглянуть в ремесленные мастерские и, конечно, покататься на гондоле, словно в восточной Венеции - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Через резные ворота Кош-Дарвоза туристы попадают в атмосферу средневекового Востока, где можно почувствовать дух истории: прогуляться по узким улочкам, заглянуть в ремесленные мастерские и, конечно, покататься на гондоле, словно в восточной Венеции

© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Любителям активного отдыха доступен прокат водных мотоциклов и гондол

Любителям активного отдыха доступен прокат водных мотоциклов и гондол - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Любителям активного отдыха доступен прокат водных мотоциклов и гондол

© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Протяженность главного канала комплекса составляет 2 километра, по нему туристы могут проплыть мимо копий знаковых сооружений, включая миниатюрную Кальта-Минор

Протяженность главного канала комплекса составляет 2 километра, по нему туристы могут проплыть мимо копий знаковых сооружений, включая миниатюрную Кальта-Минор - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Протяженность главного канала комплекса составляет 2 километра, по нему туристы могут проплыть мимо копий знаковых сооружений, включая миниатюрную Кальта-Минор

© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Архитектура "Арда Хивы" вдохновлена обликом старинной Ичан-Калы и дополнена современными решениями

Архитектура &quot;Арда Хивы&quot; вдохновлена обликом старинной Ичан-Калы и дополнена современными решениями - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Архитектура "Арда Хивы" вдохновлена обликом старинной Ичан-Калы и дополнена современными решениями

© Sputnik / Бахром Хатамов

Особое внимание уделено экологичности: здания оснащены солнечными панелями и объединены в единую систему климат-контроля

Особое внимание уделено экологичности: здания оснащены солнечными панелями и объединены в единую систему климат-контроля - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Особое внимание уделено экологичности: здания оснащены солнечными панелями и объединены в единую систему климат-контроля

© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристический комплекс Арда Хива - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

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