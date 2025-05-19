https://uz.sputniknews.ru/20250519/arda-xiva--vostochnaya-venetsiya-u-vorot-drevnego-goroda-49382466.html

"Арда Хива" — восточная Венеция у ворот древнего города

"Арда Хива" — восточная Венеция у ворот древнего города

Sputnik Узбекистан

К югу от легендарной крепости Ичан-Кала находится уникальный туристический комплекс нового поколения — "Арда Хива".

2025-05-19T18:45+0500

2025-05-19T18:45+0500

2025-05-19T18:45+0500

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ТАШКЕНТ, 19 май — Sputnik, Бахром Хатамов. Вблизи древней Хивы открыт масштабный туристический комплекс "Арда Хива". Построенный по инициативе президента Узбекистана, он уже получил неофициальное название "город-спутник Хивы" и обещает стать новой точкой притяжения для многих путешественников. Новый кластер раскинулся на 25 гектарах ранее неиспользуемых земель и за короткое время превратился в настоящий оазис для отдыха и погружения в атмосферу Востока.Свое название "Арда Хива", что в переводе "портовый город", комплекс получил неслучайно: когда-то здесь протекало русло Амударьи, которое, по преданиям, доходило до Каспийского моря. Сегодня на этом месте сохранились живописные озера, крупнейшее из которых — озеро Говук, занимает площадь в 150 гектаров. Именно здесь, как утверждают местные историки, древние мастера добывали глину для строительства легендарной Ичан-Калы.Вдохновившись духом Великого Шелкового пути, создатели комплекса обустроили у озера водные рекреационные зоны, восточные базары, торговые галереи и современные отели. "Арда Хива" уже приняла первых гостей и, по прогнозам, ежегодно будет привлекать до 3 млн туристов.На территории комплекса находятся:

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арда хива туристический комплекс