"Арда Хива" — восточная Венеция у ворот древнего города

ТАШКЕНТ, 19 май — Sputnik, Бахром Хатамов. Вблизи древней Хивы открыт масштабный туристический комплекс "Арда Хива". Построенный по инициативе президента Узбекистана, он уже получил неофициальное название "город-спутник Хивы" и обещает стать новой точкой притяжения для многих путешественников. Новый кластер раскинулся на 25 гектарах ранее неиспользуемых земель и за короткое время превратился в настоящий оазис для отдыха и погружения в атмосферу Востока.Свое название "Арда Хива", что в переводе "портовый город", комплекс получил неслучайно: когда-то здесь протекало русло Амударьи, которое, по преданиям, доходило до Каспийского моря. Сегодня на этом месте сохранились живописные озера, крупнейшее из которых — озеро Говук, занимает площадь в 150 гектаров. Именно здесь, как утверждают местные историки, древние мастера добывали глину для строительства легендарной Ичан-Калы.Вдохновившись духом Великого Шелкового пути, создатели комплекса обустроили у озера водные рекреационные зоны, восточные базары, торговые галереи и современные отели. "Арда Хива" уже приняла первых гостей и, по прогнозам, ежегодно будет привлекать до 3 млн туристов.На территории комплекса находятся:
К югу от легендарной крепости Ичан-Кала находится уникальный туристический комплекс нового поколения — "Арда Хива".
ТАШКЕНТ, 19 май — Sputnik, Бахром Хатамов. Вблизи древней Хивы открыт масштабный туристический комплекс "Арда Хива". Построенный по инициативе президента Узбекистана, он уже получил неофициальное название "город-спутник Хивы" и обещает стать новой точкой притяжения для многих путешественников.
Новый кластер раскинулся на 25 гектарах ранее неиспользуемых земель и за короткое время превратился в настоящий оазис для отдыха и погружения в атмосферу Востока.
Свое название "Арда Хива", что в переводе "портовый город", комплекс получил неслучайно: когда-то здесь протекало русло Амударьи, которое, по преданиям, доходило до Каспийского моря. Сегодня на этом месте сохранились живописные озера, крупнейшее из которых — озеро Говук, занимает площадь в 150 гектаров. Именно здесь, как утверждают местные историки, древние мастера добывали глину для строительства легендарной Ичан-Калы.
Вдохновившись духом Великого Шелкового пути, создатели комплекса обустроили у озера водные рекреационные зоны, восточные базары, торговые галереи и современные отели. "Арда Хива" уже приняла первых гостей и, по прогнозам, ежегодно будет привлекать до 3 млн туристов.
Через резные ворота Кош-Дарвоза туристы попадают в атмосферу средневекового Востока, где можно почувствовать дух истории: прогуляться по узким улочкам, заглянуть в ремесленные мастерские и, конечно, покататься на гондоле, словно в восточной Венеции
Через резные ворота Кош-Дарвоза туристы попадают в атмосферу средневекового Востока, где можно почувствовать дух истории: прогуляться по узким улочкам, заглянуть в ремесленные мастерские и, конечно, покататься на гондоле, словно в восточной Венеции