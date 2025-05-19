https://uz.sputniknews.ru/20250519/artisty-uzbekistana-provedut-muzykalnyy-vecher-v-moskve-49424987.html
Артисты Узбекистана проведут музыкальный вечер в Москве
Артисты Узбекистана проведут музыкальный вечер в Москве
Sputnik Узбекистан
На ВДНХ выступят танцевальный коллектив "Нилуфар" и другие звезды узбекской эстрады
2025-05-19T13:20+0500
2025-05-19T13:20+0500
2025-05-19T13:20+0500
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москва
узбекистан
память
концерт
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Артисты Узбекистана 31 мая проведут музыкальный вечер в Москве. Он посвящен 112-летию со дня рождения народной артистки СССР и руководительницы коллектива "Бахор" Мукаррам Тургунбаевой. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в танцевальном коллективе "Нилуфар".Зрителям представят лучшие танцы из репертуара коллектива: "Нилуфар", "Звезды Узбекистана", "Тановар", "Муножот" и "Аста-аста".В нем также примут участие эстрадные исполнители Ихтиандр Кадыров и Ирода Турдиева. Напомним, что всемирно известная хореограф Мукаррам Тургунбаева в 1957 году создала легендарный ансамбль "Бахор".Знаток узбекского танцевального фольклора Тургунбаева поставила более 200 национальных танцев, которые и сегодня являются сокровищами узбекской культуры. В каждом из них — не только душа узбекского народа, но и многовековая история края, рассказанная посредством музыки и движений. Одна из ярчайших постановок — танцевальная поэма "Тановар", посвященная женщинам, ждущим своих любимых с войны. Постановлением президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность.
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артисты узбекистан вечер москва вднх
артисты узбекистан вечер москва вднх
Артисты Узбекистана проведут музыкальный вечер в Москве
На ВДНХ выступят танцевальный коллектив "Нилуфар" и другие звезды узбекской эстрады.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik
. Артисты Узбекистана 31 мая проведут музыкальный вечер в Москве. Он посвящен 112-летию со дня рождения народной артистки СССР и руководительницы коллектива "Бахор" Мукаррам Тургунбаевой. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщили в танцевальном коллективе "Нилуфар".
Зрителям представят лучшие танцы из репертуара коллектива: "Нилуфар", "Звезды Узбекистана", "Тановар", "Муножот" и "Аста-аста".
“Вечер состоится 31 мая в 15.00 в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ. Мероприятие проводится при поддержке Посольства Республики Узбекистан в РФ”, — говорится в сообщении.
В нем также примут участие эстрадные исполнители Ихтиандр Кадыров и Ирода Турдиева.
Напомним, что всемирно известная хореограф Мукаррам Тургунбаева в 1957 году создала легендарный ансамбль "Бахор".
Знаток узбекского танцевального фольклора Тургунбаева поставила более 200 национальных танцев, которые и сегодня являются сокровищами узбекской культуры. В каждом из них — не только душа узбекского народа, но и многовековая история края, рассказанная посредством музыки и движений. Одна из ярчайших постановок — танцевальная поэма "Тановар", посвященная женщинам, ждущим своих любимых с войны.
Постановлением
президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность.