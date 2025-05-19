https://uz.sputniknews.ru/20250519/eaeu-brics-dialog-49419894.html

Министр ЕЭК предложила наладить системный диалог ЕАЭС и БРИКС

Министр ЕЭК предложила наладить системный диалог ЕАЭС и БРИКС

Sputnik Узбекистан

Речь идет об интеграции повесток БРИКС с ЕАЭС, ЮНИДО, ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями

2025-05-19T12:10+0500

2025-05-19T12:10+0500

2025-05-19T12:10+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

брикс

еэк

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Министр по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян предложила наладить системный диалог ЕАЭС и БРИКС для развития взаимодействия в области промышленности, сообщает пресс-служба ЕЭК.Такую инициативу она озвучила в ходе панельной сессии "БРИКС и международные институты: объединение усилий как залог устойчивого будущего" Форума женского предпринимательства БРИКС.В фокусе внимания участников находились вопросы интеграции повесток БРИКС с ЕАЭС, ЮНИДО, ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями.Барсегян отметила, что развитие системного диалога со странами БРИКС как одного из локомотивов новой конфигурации мировой экономики является одним из основных приоритетов Комиссии.В Форуме участвовали руководители международных организаций и предпринимательского сообщества более чем из 30 стран.

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