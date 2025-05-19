https://uz.sputniknews.ru/20250519/eaeu-brics-dialog-49419894.html
Министр ЕЭК предложила наладить системный диалог ЕАЭС и БРИКС
Министр ЕЭК предложила наладить системный диалог ЕАЭС и БРИКС
Sputnik Узбекистан
Речь идет об интеграции повесток БРИКС с ЕАЭС, ЮНИДО, ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями
2025-05-19T12:10+0500
2025-05-19T12:10+0500
2025-05-19T12:10+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
брикс
еэк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Министр по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян предложила наладить системный диалог ЕАЭС и БРИКС для развития взаимодействия в области промышленности, сообщает пресс-служба ЕЭК.Такую инициативу она озвучила в ходе панельной сессии "БРИКС и международные институты: объединение усилий как залог устойчивого будущего" Форума женского предпринимательства БРИКС.В фокусе внимания участников находились вопросы интеграции повесток БРИКС с ЕАЭС, ЮНИДО, ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями.Барсегян отметила, что развитие системного диалога со странами БРИКС как одного из локомотивов новой конфигурации мировой экономики является одним из основных приоритетов Комиссии.В Форуме участвовали руководители международных организаций и предпринимательского сообщества более чем из 30 стран.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_ab565311c839c0e2acbe250dc504f959.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
министр еэк диалог еаэс брикс
министр еэк диалог еаэс брикс
Министр ЕЭК предложила наладить системный диалог ЕАЭС и БРИКС
Речь идет об интеграции повесток БРИКС с ЕАЭС, ЮНИДО, ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Министр по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян предложила наладить системный диалог ЕАЭС и БРИКС для развития взаимодействия в области промышленности, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Такую инициативу она озвучила в ходе панельной сессии "БРИКС и международные институты: объединение усилий как залог устойчивого будущего" Форума женского предпринимательства БРИКС.
В фокусе внимания участников находились вопросы интеграции повесток БРИКС с ЕАЭС, ЮНИДО, ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями.
Барсегян отметила, что развитие системного диалога со странами БРИКС как одного из локомотивов новой конфигурации мировой экономики является одним из основных приоритетов Комиссии.
"С учетом этого предлагаю наладить работу по формированию системного диалога Союза с БРИКС в целях развития взаимодействия в области промышленности", — сказала министр ЕЭК.
В Форуме участвовали руководители международных организаций и предпринимательского сообщества более чем из 30 стран.