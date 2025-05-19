https://uz.sputniknews.ru/20250519/itogi-vystupleniya-uzbekistantsev-na-mejdunarodnyx-sorevnovaniyax-49428677.html

НОК подвел итоги выступления узбекистанцев на международных соревнованиях

НОК подвел итоги выступления узбекистанцев на международных соревнованиях

Sputnik Узбекистан

Сборная республики по художественной гимнастике завоевала 20 медалей на чемпионате Азии

2025-05-19T15:40+0500

2025-05-19T15:40+0500

2025-05-19T15:40+0500

спорт

узбекистан

сингапур

катар

ташкент

гимнастика

настольный теннис

синхронное плавание

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекистанцы выступили на международных спортивных соревнованиях в Сингапуре, Катаре и Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета. В эти дни в Катаре проходит чемпионат мира по настольному теннису. Узбекистан на турнире представляют Мархабо Магдиева и Асель Эркебаева.На первом этапе парной программы они уступили соперницам из Индии со счетом 1:3 и завершили свое участие на ЧМ.В Ташкенте завершился I Открытый чемпионат Центральной Азии по синхронному плаванию "Suv Parisi" ("Русалка"). В соревнованиях участвовали спортсмены из шести стран в категориях U12, U15 и взрослые. Сборная Узбекистана достойно выступила на турнире, добавили в НОК.Также в столице Узбекистана финишировал III Международный турнир по стрельбе из лука “Алпомиш и Барчиной”, который собрал более 100 спортсменов из 8 стран.По итогам турнира сборная республики завоевала 4 золотые и 1 серебряную медаль.

узбекистан

сингапур

катар

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