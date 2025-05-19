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НОК подвел итоги выступления узбекистанцев на международных соревнованиях
НОК подвел итоги выступления узбекистанцев на международных соревнованиях
Sputnik Узбекистан
Сборная республики по художественной гимнастике завоевала 20 медалей на чемпионате Азии
2025-05-19T15:40+0500
2025-05-19T15:40+0500
спорт
узбекистан
сингапур
катар
ташкент
гимнастика
настольный теннис
синхронное плавание
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекистанцы выступили на международных спортивных соревнованиях в Сингапуре, Катаре и Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета. В эти дни в Катаре проходит чемпионат мира по настольному теннису. Узбекистан на турнире представляют Мархабо Магдиева и Асель Эркебаева.На первом этапе парной программы они уступили соперницам из Индии со счетом 1:3 и завершили свое участие на ЧМ.В Ташкенте завершился I Открытый чемпионат Центральной Азии по синхронному плаванию "Suv Parisi" ("Русалка"). В соревнованиях участвовали спортсмены из шести стран в категориях U12, U15 и взрослые. Сборная Узбекистана достойно выступила на турнире, добавили в НОК.Также в столице Узбекистана финишировал III Международный турнир по стрельбе из лука “Алпомиш и Барчиной”, который собрал более 100 спортсменов из 8 стран.По итогам турнира сборная республики завоевала 4 золотые и 1 серебряную медаль.
узбекистан
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нок узбекистанцы международные соревнования
нок узбекистанцы международные соревнования

НОК подвел итоги выступления узбекистанцев на международных соревнованиях

15:40 19.05.2025
© НОКВ Катаре проходит чемпионат мира по настольному теннису.
В Катаре проходит чемпионат мира по настольному теннису. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2025
© НОК
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Сборная республики по художественной гимнастике завоевала 20 медалей на чемпионате Азии.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекистанцы выступили на международных спортивных соревнованиях в Сингапуре, Катаре и Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
“С 16 по 18 мая в Сингапуре прошел чемпионат Азии по художественной гимнастике среди молодежи и взрослых. По итогам соревнований сборная Узбекистана завоевала 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей — всего 20 наград”, — говорится в сообщении.
© НОКВ Сингапуре прошёл чемпионат Азии по художественной гимнастике среди молодёжи и взрослых.
В Сингапуре прошёл чемпионат Азии по художественной гимнастике среди молодёжи и взрослых. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2025
В Сингапуре прошёл чемпионат Азии по художественной гимнастике среди молодёжи и взрослых.
© НОК
В эти дни в Катаре проходит чемпионат мира по настольному теннису. Узбекистан на турнире представляют Мархабо Магдиева и Асель Эркебаева.
На первом этапе парной программы они уступили соперницам из Индии со счетом 1:3 и завершили свое участие на ЧМ.
© НОКВ Ташкенте прошёл I Открытый чемпионат Центральной Азии по синхронному плаванию "Suv Parisi" ("Русалка").
В Ташкенте прошёл I Открытый чемпионат Центральной Азии по синхронному плаванию Suv Parisi (Русалка). - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2025
В Ташкенте прошёл I Открытый чемпионат Центральной Азии по синхронному плаванию "Suv Parisi" ("Русалка").
© НОК
В Ташкенте завершился I Открытый чемпионат Центральной Азии по синхронному плаванию "Suv Parisi" ("Русалка"). В соревнованиях участвовали спортсмены из шести стран в категориях U12, U15 и взрослые. Сборная Узбекистана достойно выступила на турнире, добавили в НОК.
Также в столице Узбекистана финишировал III Международный турнир по стрельбе из лука “Алпомиш и Барчиной”, который собрал более 100 спортсменов из 8 стран.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте завершился III Международный турнир по стрельбе из лука “Алпомиш и Барчиной”
В Ташкенте завершился III Международный турнир по стрельбе из лука “Алпомиш и Барчиной” - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2025
В Ташкенте завершился III Международный турнир по стрельбе из лука “Алпомиш и Барчиной”
© Пресс-служба НОК Узбекистана
По итогам турнира сборная республики завоевала 4 золотые и 1 серебряную медаль.
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