https://uz.sputniknews.ru/20250519/nuriddin-ismoilov-uchastie-v-tseremonii-intronizatsii-papy-rimskogo-lva-xiv-49419426.html

Нуриддин Исмоилов принял участие в церемонии интронизации Папы римского Льва XIV

Нуриддин Исмоилов принял участие в церемонии интронизации Папы римского Льва XIV

Sputnik Узбекистан

Лев XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Превост) был избран как преемник Франциска I.

2025-05-19T11:00+0500

2025-05-19T11:00+0500

2025-05-19T11:00+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмаилов присутствовал на церемонии интронизации Папы римского Льва XIV, прошедшей в Ватикане, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.В мероприятии участвовали 250 000 человек, которые собрались на площади Ватикана и вокруг нее.Понтифик, в свою очередь, выразил глубокую благодарность руководству и народу Узбекистана.В церемонии приняли участие представители делегаций 156 иностранных государств, королевских домов и религиозных конфессий.Лев XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Превост) был избран как преемник Франциска I, который скончался 21 апреля 2025 года.

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нуриддин исмоилов