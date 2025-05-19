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Нуриддин Исмоилов принял участие в церемонии интронизации Папы римского Льва XIV
Нуриддин Исмоилов принял участие в церемонии интронизации Папы римского Льва XIV
Sputnik Узбекистан
Лев XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Превост) был избран как преемник Франциска I.
2025-05-19T11:00+0500
2025-05-19T11:00+0500
политика
в мире
узбекистан
законодательная палата олий мажлиса
ватикан
инаугурация
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмаилов присутствовал на церемонии интронизации Папы римского Льва XIV, прошедшей в Ватикане, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.В мероприятии участвовали 250 000 человек, которые собрались на площади Ватикана и вокруг нее.Понтифик, в свою очередь, выразил глубокую благодарность руководству и народу Узбекистана.В церемонии приняли участие представители делегаций 156 иностранных государств, королевских домов и религиозных конфессий.Лев XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Превост) был избран как преемник Франциска I, который скончался 21 апреля 2025 года.
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нуриддин исмоилов
нуриддин исмоилов

Нуриддин Исмоилов принял участие в церемонии интронизации Папы римского Льва XIV

11:00 19.05.2025
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Нуриддин Исмоилов спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2025
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан
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Лев XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Превост) был избран как преемник Франциска I, который скончался 21 апреля 2025 года.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмаилов присутствовал на церемонии интронизации Папы римского Льва XIV, прошедшей в Ватикане, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

“18 мая 2025 года состоялась официальная инаугурация Папы Римского Льва XIV. В качестве официального представителя Узбекистана в ней принял участие Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов”, — говорится в сообщении.

В мероприятии участвовали 250 000 человек, которые собрались на площади Ватикана и вокруг нее.
“После завершения официальной части церемонии Спикер Законодательной палаты Нуриддин Исмоилов поздравил новоизбранного Папу римского и передал теплые приветствия от президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева”, — говорится в сообщении.
Понтифик, в свою очередь, выразил глубокую благодарность руководству и народу Узбекистана.
В церемонии приняли участие представители делегаций 156 иностранных государств, королевских домов и религиозных конфессий.
Лев XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Превост) был избран как преемник Франциска I, который скончался 21 апреля 2025 года.
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