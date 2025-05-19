Нуриддин Исмоилов принял участие в церемонии интронизации Папы римского Льва XIV
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Подписаться
Лев XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Превост) был избран как преемник Франциска I, который скончался 21 апреля 2025 года.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмаилов присутствовал на церемонии интронизации Папы римского Льва XIV, прошедшей в Ватикане, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
“18 мая 2025 года состоялась официальная инаугурация Папы Римского Льва XIV. В качестве официального представителя Узбекистана в ней принял участие Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов”, — говорится в сообщении.
В мероприятии участвовали 250 000 человек, которые собрались на площади Ватикана и вокруг нее.
“После завершения официальной части церемонии Спикер Законодательной палаты Нуриддин Исмоилов поздравил новоизбранного Папу римского и передал теплые приветствия от президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева”, — говорится в сообщении.
Понтифик, в свою очередь, выразил глубокую благодарность руководству и народу Узбекистана.
В церемонии приняли участие представители делегаций 156 иностранных государств, королевских домов и религиозных конфессий.
Лев XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Превост) был избран как преемник Франциска I, который скончался 21 апреля 2025 года.