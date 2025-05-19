https://uz.sputniknews.ru/20250519/podmoskovye-uzbekistan-vystavka-modernizm-49427969.html

В Подмосковье откроют выставку, посвященную советскому, узбекскому и русскому модернизму

В Подмосковье откроют выставку, посвященную советскому, узбекскому и русскому модернизму

Sputnik Узбекистан

В экспозицию войдут более 160 живописных и графических работ 40 художников из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого

2025-05-19T14:30+0500

2025-05-19T14:30+0500

2025-05-19T14:30+0500

культура

искусство

фонд развития культуры и искусства

узбекистан

россия

выставка

художники

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Подмосковье откроют выставку, посвященную советскому, узбекскому и русскому модернизму, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.В экспозицию войдут более 160 живописных и графически работ 40 художников из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого, среди которых Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие.По словам организаторов, выставка, задуманная как встреча двух крупных музейных коллекций искусства XX века, позволит по- новому взглянуть на художественный процесс 20–30-х годов XX века во всей его сложности и многообразии.Собрание музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстан имени И. В. Савицкого объединяет то, что на сегодняшний день их место в "музейном строительстве" и содержание их фондов остаются в полной мере не исследованными. Поэтому к работе над выставкой привлекли расширенную кураторскую группу. Отдельный акцент выставки — история "музейного строительства". Оба собрания формировались в условиях, когда многие произведения искусства оставались вне официального культурного поля. Организаторы отмечают, что именно благодаря Игорю Савицкому удалось собрать столь масштабную и уникальную коллекцию.Экспозиция выстроена как последовательность тематических разделов: "Мастера нового Востока", "Лица времени", "Метафизика 1920–1930-х", "Открытие нового мира. Объединение “Цех живописцев”. Все они отражают поиски художников.Частью выставки станут звуковые инсталляции: посетители смогут услышать голоса представленных художников, чьи высказывания будут сопровождаться музыкой: от классических произведений до почти забытых сочинений советских композиторов 1920–1930-х годов."Сценарий экспозиции выстроен как череда художественных метафор, описывающих главные вызовы эпохи: расширение границ пространства и времени, вопрос о месте человека в индустриальном мире, новую метафизику, взаимосвязь отдельной личности и общества. Здесь не ставится невозможная задача дать зрителю полное представление о каждой коллекции, но раскрываются пространства их сближения и диалога в том, что касается образа времени и идеи будущего в ее самом широком смысле", — пояснила сокуратор выставки Надежда Плунгян.В рамках выставки издают научный каталог, готовят к выпуску серию сувенирной продукции, сформировали программу тематических мероприятий для взрослых и детей.Для справки: предыдущий межмузейный проект подобного масштаба, построенный на сопоставлении двух музейных коллекций, с участием музея Савицкого реализовали в 1989 году, когда вместе с Русским музеем была выпущена книга "Авангард, остановленный на бегу".

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