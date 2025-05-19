https://uz.sputniknews.ru/20250519/podmoskovye-uzbekistan-vystavka-modernizm-49427969.html
В Подмосковье откроют выставку, посвященную советскому, узбекскому и русскому модернизму
В Подмосковье откроют выставку, посвященную советскому, узбекскому и русскому модернизму
Sputnik Узбекистан
В экспозицию войдут более 160 живописных и графических работ 40 художников из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого
2025-05-19T14:30+0500
2025-05-19T14:30+0500
2025-05-19T14:30+0500
культура
искусство
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россия
выставка
художники
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Подмосковье откроют выставку, посвященную советскому, узбекскому и русскому модернизму, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.В экспозицию войдут более 160 живописных и графически работ 40 художников из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого, среди которых Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие.По словам организаторов, выставка, задуманная как встреча двух крупных музейных коллекций искусства XX века, позволит по- новому взглянуть на художественный процесс 20–30-х годов XX века во всей его сложности и многообразии.Собрание музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстан имени И. В. Савицкого объединяет то, что на сегодняшний день их место в "музейном строительстве" и содержание их фондов остаются в полной мере не исследованными. Поэтому к работе над выставкой привлекли расширенную кураторскую группу. Отдельный акцент выставки — история "музейного строительства". Оба собрания формировались в условиях, когда многие произведения искусства оставались вне официального культурного поля. Организаторы отмечают, что именно благодаря Игорю Савицкому удалось собрать столь масштабную и уникальную коллекцию.Экспозиция выстроена как последовательность тематических разделов: "Мастера нового Востока", "Лица времени", "Метафизика 1920–1930-х", "Открытие нового мира. Объединение “Цех живописцев”. Все они отражают поиски художников.Частью выставки станут звуковые инсталляции: посетители смогут услышать голоса представленных художников, чьи высказывания будут сопровождаться музыкой: от классических произведений до почти забытых сочинений советских композиторов 1920–1930-х годов."Сценарий экспозиции выстроен как череда художественных метафор, описывающих главные вызовы эпохи: расширение границ пространства и времени, вопрос о месте человека в индустриальном мире, новую метафизику, взаимосвязь отдельной личности и общества. Здесь не ставится невозможная задача дать зрителю полное представление о каждой коллекции, но раскрываются пространства их сближения и диалога в том, что касается образа времени и идеи будущего в ее самом широком смысле", — пояснила сокуратор выставки Надежда Плунгян.В рамках выставки издают научный каталог, готовят к выпуску серию сувенирной продукции, сформировали программу тематических мероприятий для взрослых и детей.Для справки: предыдущий межмузейный проект подобного масштаба, построенный на сопоставлении двух музейных коллекций, с участием музея Савицкого реализовали в 1989 году, когда вместе с Русским музеем была выпущена книга "Авангард, остановленный на бегу".
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подмосковье выставка модернизм
подмосковье выставка модернизм
В Подмосковье откроют выставку, посвященную советскому, узбекскому и русскому модернизму
В экспозицию войдут более 160 живописных и графических работ 40 художников из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Подмосковье откроют выставку, посвященную советскому, узбекскому и русскому модернизму, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
“30 мая музей "Новый Иерусалим" совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представит масштабный выставочный проект "Свет между мирами", посвященный малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов”, — говорится в сообщении.
В экспозицию войдут более 160 живописных и графически работ 40 художников из коллекций музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого, среди которых Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие.
По словам организаторов, выставка, задуманная как встреча двух крупных музейных коллекций искусства XX века, позволит по- новому взглянуть на художественный процесс 20–30-х годов XX века во всей его сложности и многообразии.
"Сближение России и Узбекистана сегодня идет по многим направлениям: в экономике, науке и образовании, в сфере туризма и гостеприимства и, конечно, в области искусства. Творчество всегда объединяет, особенно когда есть общая история, прочные культурные связи, взаимопонимание и поддержка между нашими народами. Уверен, что совместный проект "Свет между мирами" поможет укрепить дружбу России и Узбекистана”, — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Собрание музея "Новый Иерусалим" и музея искусств Каракалпакстан имени И. В. Савицкого объединяет то, что на сегодняшний день их место в "музейном строительстве" и содержание их фондов остаются в полной мере не исследованными. Поэтому к работе над выставкой привлекли расширенную кураторскую группу.
"Выставка „Свет между мирами“ — это результат уникального межмузейного партнерства, основанного на уважении к наследию и стремлении пересмотреть привычные художественные нарративы. Это первый за многие годы международный проект, объединяющий такие значимые и при этом столь различные коллекции. Вместе они раскрывают забытые или искаженные страницы истории искусства, позволяют взглянуть на 1920–1930-е не только как на противостояние авангарда и соцреализма, но как на время поиска нового художественного языка, внутренней свободы и эксперимента”, — рассказала председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова.
Отдельный акцент выставки — история "музейного строительства". Оба собрания формировались в условиях, когда многие произведения искусства оставались вне официального культурного поля. Организаторы отмечают, что именно благодаря Игорю Савицкому удалось собрать столь масштабную и уникальную коллекцию.
"Выставочный проект „Свет между мирами“, объединяющий два региона, отдаленных друг от друга более чем на 2 000 километров, две страны, связанные общими страницами истории, — важнейший международный культурный мост, значение которого сегодня сложно переоценить”, — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Экспозиция выстроена как последовательность тематических разделов: "Мастера нового Востока", "Лица времени", "Метафизика 1920–1930-х", "Открытие нового мира. Объединение “Цех живописцев”. Все они отражают поиски художников.
“Сегодня, когда наши работы выходят за пределы Нукуса и оказываются в диалоге с собраниями таких музеев, как „Новый Иерусалим“, мы видим, как важно продолжать это наследие — говорить о многообразии, эксперименте, личных художественных интонациях, которые и составляют живую ткань культуры. Уверена, что выставка станет важным вкладом в переосмысление роли региональных музеев в сохранении и интерпретации глобального художественного процесса", — сказала директор Нукусского музея Гулбахор Изентаева.
Частью выставки станут звуковые инсталляции: посетители смогут услышать голоса представленных художников, чьи высказывания будут сопровождаться музыкой: от классических произведений до почти забытых сочинений советских композиторов 1920–1930-х годов.
"Сценарий экспозиции выстроен как череда художественных метафор, описывающих главные вызовы эпохи: расширение границ пространства и времени, вопрос о месте человека в индустриальном мире, новую метафизику, взаимосвязь отдельной личности и общества. Здесь не ставится невозможная задача дать зрителю полное представление о каждой коллекции, но раскрываются пространства их сближения и диалога в том, что касается образа времени и идеи будущего в ее самом широком смысле", — пояснила сокуратор выставки Надежда Плунгян.
В рамках выставки издают научный каталог, готовят к выпуску серию сувенирной продукции, сформировали программу тематических мероприятий для взрослых и детей.
Для справки: предыдущий межмузейный проект подобного масштаба, построенный на сопоставлении двух музейных коллекций, с участием музея Савицкого реализовали в 1989 году, когда вместе с Русским музеем была выпущена книга "Авангард, остановленный на бегу".