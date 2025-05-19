https://uz.sputniknews.ru/20250519/qr-kod-na-granitse-novye-pravila-dlya-gostey-rossii-49430055.html
QR-код на границе: новые правила для гостей России
QR-код на границе: новые правила для гостей России
Sputnik Узбекистан
Иностранцы смогут въезжать в Россию по безвизовому режиму только при наличии цифрового QR-кода, оформленного через "Госуслуги RuID"
2025-05-19T16:10+0500
2025-05-19T16:10+0500
2025-05-19T16:18+0500
политика
россия
цифровые технологии
qr-код
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. С 30 июня иностранные граждане, прибывающие на территорию РФ по безвизовому режиму, будут обязаны за трое суток пройти цифровую регистрацию через приложение "Госуслуги RuID", об этом сообщает консульский отдел Посольства Узбекистана в РФ.Согласно новым правилам, до пересечения границы необходимо подать электронное заявление и получить специальный QR-код: он станет обязательным при въезде на территорию России.Для оформления цифрового кода потребуется создать личный кабинет в приложении, загрузить фотографию и персональные данные, а также указать предполагаемые даты пребывания в стране.От регистрации освобождаются граждане Беларуси, дети до 6 лет, а также лица, въезжающие в Россию по визе, с разрешением на временное проживание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ).Детям до 6 лет QR-код не требуется. Для детей от 6 до 18 лет заявление подают родители или опекуны при наличии у них действующего разрешения на въезд.В экстренных ситуациях, таких как болезнь или смерть близкого родственника, допускается подача заявления за 4 часа до прибытия.
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qr-код гости россия
QR-код на границе: новые правила для гостей России
16:10 19.05.2025 (обновлено: 16:18 19.05.2025)
Иностранцы смогут въезжать в Россию по безвизовому режиму только при наличии цифрового QR-кода, оформленного через "Госуслуги RuID".
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
С 30 июня иностранные граждане, прибывающие на территорию РФ по безвизовому режиму, будут обязаны за трое суток пройти цифровую регистрацию через приложение "Госуслуги RuID", об этом сообщает
консульский отдел Посольства Узбекистана в РФ.
Согласно новым правилам, до пересечения границы необходимо подать электронное заявление и получить специальный QR-код: он станет обязательным при въезде на территорию России.
Для оформления цифрового кода потребуется создать личный кабинет в приложении, загрузить фотографию и персональные данные, а также указать предполагаемые даты пребывания в стране.
От регистрации освобождаются граждане Беларуси, дети до 6 лет, а также лица, въезжающие в Россию по визе, с разрешением на временное проживание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ).
Детям до 6 лет QR-код не требуется. Для детей от 6 до 18 лет заявление подают родители или опекуны при наличии у них действующего разрешения на въезд.
В экстренных ситуациях, таких как болезнь или смерть близкого родственника, допускается подача заявления за 4 часа до прибытия.