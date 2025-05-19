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Российские бойцы освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Российские бойцы освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над первым населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр", над вторым — группировки войск "Север"
2025-05-19T16:40+0500
2025-05-19T16:40+0500
2025-05-19T16:40+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Российские бойцы освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево в ДНР. Населенный пункт Марьино в Сумской области освободили силы "Севера"."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", — указано в сводке Минобороны РФ.
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россия бойцы днр
Российские бойцы освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Контроль над первым населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр", над вторым — группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Российские бойцы освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево в ДНР.
Населенный пункт Марьино в Сумской области освободили силы "Севера".
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", — указано в сводке Минобороны РФ.