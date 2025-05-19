https://uz.sputniknews.ru/20250519/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novoolenovku-v-dnr-i-marino-v-sumskoy-oblasti-49429165.html

Российские бойцы освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

Российские бойцы освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над первым населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр", над вторым — группировки войск "Север"

2025-05-19T16:40+0500

2025-05-19T16:40+0500

2025-05-19T16:40+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Российские бойцы освободили Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево в ДНР. Населенный пункт Марьино в Сумской области освободили силы "Севера"."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", — указано в сводке Минобороны РФ.

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