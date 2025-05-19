https://uz.sputniknews.ru/20250519/v-tashkentskoy-oblasti-sozdali-kengash-bankirov-49418332.html
В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров
В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров
Sputnik Узбекистан
Он будет помогать начинающим предпринимателям привлекать финансирование от международных организаций и подготавливать для этого необходимые документы
2025-05-19T09:50+0500
2025-05-19T09:50+0500
2025-05-19T09:50+0500
узбекистан
ташкентская область
кенгаш
предприниматели
экономика
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров, сообщает пресс-служба администрации региона.Отмечается, что в настоящее время на территории республики работают множество международных финансовых организаций, а также их филиалы и представительства.Кенгаш возглавит хоким региона.Основные задачи Кенгаша:
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ташкентская область кенгаш банкиры
ташкентская область кенгаш банкиры
В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров
Он будет помогать начинающим предпринимателям привлекать финансирование от международных организаций и подготавливать для этого необходимые документы.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров, сообщает
пресс-служба администрации региона.
Отмечается, что в настоящее время на территории республики работают множество международных финансовых организаций, а также их филиалы и представительства.
“В целях реализации имеющихся проектов и оказания помощи, координирования системы работ, для повышения статусности и объема проектов с участием различных международных финансовых организаций, а также учета мнения специалистов этого профиля, на территории столичной области организуется Кенгаш (Совет) банкиров”, — говорится в сообщении.
Кенгаш возглавит хоким региона.
оказание помощи и поддержки субъектам предпринимательства, начинающим свою деятельность в различных сферах экономики, в привлечении средств и грантов международных финансовых организаций;
подготовка необходимой документации для привлечения средств и грантов международных финансовых организаций;
всемерная поддержка до окончательного вступления в строй проектов.