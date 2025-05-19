https://uz.sputniknews.ru/20250519/v-tashkentskoy-oblasti-sozdali-kengash-bankirov-49418332.html

В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров

В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров

Sputnik Узбекистан

Он будет помогать начинающим предпринимателям привлекать финансирование от международных организаций и подготавливать для этого необходимые документы

2025-05-19T09:50+0500

2025-05-19T09:50+0500

2025-05-19T09:50+0500

узбекистан

ташкентская область

кенгаш

предприниматели

экономика

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкентской области создали Кенгаш банкиров, сообщает пресс-служба администрации региона.Отмечается, что в настоящее время на территории республики работают множество международных финансовых организаций, а также их филиалы и представительства.Кенгаш возглавит хоким региона.Основные задачи Кенгаша:

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ташкентская область

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ташкентская область кенгаш банкиры