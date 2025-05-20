https://uz.sputniknews.ru/20250520/beseda-byla-ochen-konstruktivnoy-putin-rasskazal-o-razgovore-s-trampom-49438657.html

Беседа была очень конструктивной — Путин рассказал о разговоре с Трампом

Беседа была очень конструктивной — Путин рассказал о разговоре с Трампом

Sputnik Узбекистан

Ожидается, что Москва и Киев примут меморандум о мирном договоре и прекращении огня.

2025-05-20T10:10+0500

2025-05-20T10:10+0500

2025-05-20T10:26+0500

владимир путин

россия

украина

дональд трамп

сша

украина

переговоры

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей СМИ по итогам телефонного разговора с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Владимир Путин сообщил, что Дональд Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия. В свою очередь глава РФ отметил, что Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, необходимо лишь определить наиболее эффективные пути движения к миру.Он также подчеркнул, что контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути.При этом Владимир Путин еще раз отметил, что позиция России ясна: главное для РФ — устранить первопричины этого кризиса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения. По его словам, Москве и Киеву предстоят сложные контакты по выработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня. Представитель Кремля отметил, что и с российской стороны, и с украинской будут формулироваться свои проекты документов, которыми стороны обменяются, а затем предстоят сложные контакты по выработке единого текста.

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