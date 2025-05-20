https://uz.sputniknews.ru/20250520/beseda-byla-ochen-konstruktivnoy-putin-rasskazal-o-razgovore-s-trampom-49438657.html
Беседа была очень конструктивной — Путин рассказал о разговоре с Трампом
Беседа была очень конструктивной — Путин рассказал о разговоре с Трампом
Sputnik Узбекистан
Ожидается, что Москва и Киев примут меморандум о мирном договоре и прекращении огня.
2025-05-20T10:10+0500
2025-05-20T10:10+0500
2025-05-20T10:26+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей СМИ по итогам телефонного разговора с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Владимир Путин сообщил, что Дональд Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия. В свою очередь глава РФ отметил, что Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, необходимо лишь определить наиболее эффективные пути движения к миру.Он также подчеркнул, что контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути.При этом Владимир Путин еще раз отметил, что позиция России ясна: главное для РФ — устранить первопричины этого кризиса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения. По его словам, Москве и Киеву предстоят сложные контакты по выработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня. Представитель Кремля отметил, что и с российской стороны, и с украинской будут формулироваться свои проекты документов, которыми стороны обменяются, а затем предстоят сложные контакты по выработке единого текста.
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путин трамп россия сша киев украина переговоры меморандум
путин трамп россия сша киев украина переговоры меморандум
Беседа была очень конструктивной — Путин рассказал о разговоре с Трампом
10:10 20.05.2025 (обновлено: 10:26 20.05.2025)
Ожидается, что Москва и Киев примут меморандум о мирном договоре и прекращении огня.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей СМИ по итогам телефонного разговора с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщила
пресс-служба Кремля.
"Этот разговор состоялся, продолжался более двух часов. Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего, я поблагодарил Президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году", — сказал глава РФ.
Владимир Путин сообщил, что Дональд Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия. В свою очередь глава РФ отметил, что Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, необходимо лишь определить наиболее эффективные пути движения к миру.
"Договорились с Президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны", — подчеркнул российский лидер.
При этом Владимир Путин еще раз отметил, что позиция России ясна: главное для РФ — устранить первопричины этого кризиса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения.
По его словам, Москве и Киеву предстоят сложные контакты по выработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня.
Представитель Кремля отметил, что и с российской стороны, и с украинской будут формулироваться свои проекты документов, которыми стороны обменяются, а затем предстоят сложные контакты по выработке единого текста.