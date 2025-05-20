https://uz.sputniknews.ru/20250520/dolya-sdelok-v-natsionalnyx-valyutax-mejdu-rossiey-eaes-dostigla-93-49463694.html

Доля сделок в национальных валютах между Россией и ЕАЭС достигла рекордных 93%

Доля сделок в национальных валютах между Россией и ЕАЭС достигла рекордных 93%

Sputnik Узбекистан

Этому способствовал рост темпов торговли Российской Федерации в среднем на 7% как со странами Союза, так и СНГ.

2025-05-20T16:36+0500

2025-05-20T16:36+0500

2025-05-20T16:40+0500

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Доля сделок в национальных валютах между Россией и странами ЕАЭС достигла рекордных 93%. Об этом заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач на форуме "Россия – Исламский мир", сообщает Евразийская экономическая комиссия.Он добавил, что это произошло благодаря росту темпов торговли Российской Федерации в среднем на 7% как со странами Союза, так и СНГ.Еще одним важным достижением стал рост востребованности валютных пар нацвалют стран-партнеров с российским рублем. По словам спикера, это хороший задел для дальнейшего роста.Вольвач отметил, что все страны неплохими темпами прирастают, что способствует укреплению единого экономического пространства и привлекает внешних партнеров в качестве безбарьерного рынка товаров и услуг в центре Евразии.

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