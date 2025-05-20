https://uz.sputniknews.ru/20250520/dolya-sdelok-v-natsionalnyx-valyutax-mejdu-rossiey-eaes-dostigla-93-49463694.html
Доля сделок в национальных валютах между Россией и ЕАЭС достигла рекордных 93%
Доля сделок в национальных валютах между Россией и ЕАЭС достигла рекордных 93%
Sputnik Узбекистан
Этому способствовал рост темпов торговли Российской Федерации в среднем на 7% как со странами Союза, так и СНГ.
2025-05-20T16:36+0500
2025-05-20T16:36+0500
2025-05-20T16:40+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Доля сделок в национальных валютах между Россией и странами ЕАЭС достигла рекордных 93%. Об этом заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач на форуме "Россия – Исламский мир", сообщает Евразийская экономическая комиссия.Он добавил, что это произошло благодаря росту темпов торговли Российской Федерации в среднем на 7% как со странами Союза, так и СНГ.Еще одним важным достижением стал рост востребованности валютных пар нацвалют стран-партнеров с российским рублем. По словам спикера, это хороший задел для дальнейшего роста.Вольвач отметил, что все страны неплохими темпами прирастают, что способствует укреплению единого экономического пространства и привлекает внешних партнеров в качестве безбарьерного рынка товаров и услуг в центре Евразии.
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еаэс россия нацвалюта сделки вольвач торговля еэк
еаэс россия нацвалюта сделки вольвач торговля еэк
Доля сделок в национальных валютах между Россией и ЕАЭС достигла рекордных 93%
16:36 20.05.2025 (обновлено: 16:40 20.05.2025)
Этому способствовал рост темпов торговли России в среднем на 7% как со странами Союза, так и СНГ.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
Доля сделок в национальных валютах между Россией и странами ЕАЭС достигла рекордных 93%. Об этом заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач на форуме "Россия – Исламский мир", сообщает
Евразийская экономическая комиссия.
Он добавил, что это произошло благодаря росту темпов торговли Российской Федерации в среднем на 7% как со странами Союза, так и СНГ.
"Нельзя искусственно заставить участников внешнеэкономической деятельности перейти на ту или иную валюту, а значит, что национальные валюты востребованы, хорошо обслуживают наш товарооборот", – сказал Вольвач.
Еще одним важным достижением стал рост востребованности валютных пар нацвалют стран-партнеров с российским рублем. По словам спикера, это хороший задел для дальнейшего роста.
Вольвач отметил, что все страны неплохими темпами прирастают, что способствует укреплению единого экономического пространства и привлекает внешних партнеров в качестве безбарьерного рынка товаров и услуг в центре Евразии.