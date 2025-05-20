https://uz.sputniknews.ru/20250520/iskusstvo-vospriyatiya-iskusstva-vystavka-o-xudojnikax-texnologiyax-cheloveke-49437926.html

"Искусство восприятия искусства": выставка о художниках, технологиях и человеке

"Искусство восприятия искусства": выставка о художниках, технологиях и человеке

Sputnik Узбекистан

В Ташкентском доме фотографии открылась выставка под названием "Искусство восприятия искусства", объединив художников из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, предлагая зрителю стать участником глубокого диалога о месте искусства в современном мире.

2025-05-20T19:05+0500

2025-05-20T19:05+0500

2025-05-20T19:05+0500

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мультимедиа

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Выставка, которая говорит на языке восприятияПроект "Искусство восприятия искусства" — это уже пятая выставка подобного формата в Ташкенте. В этом году в ней участвуют 16 художников, среди которых известные имена: Жасвант Анназаров, Нуриддин Исаев, Эрач Олимов, Алмазбек Шаршекеев и другие. Каждый из них представляет свое уникальное видение и отношение к ключевой теме выставки — тому, как мы воспринимаем искусство и как оно воспринимает нас.Экспозиция охватывает широкий спектр жанров и техник: от реалистичных полотен до смелых абстракций. Зрителю предстоит не только видеть, но и осмысливать, участвовать в процессе восприятия, что становится частью концепции проекта.В центре внимания — художник и его роль в эпоху технологийКуратор выставки Манушак Арушанова определила главную идею проекта девизом: "Искусство ради искусства". Однако эта формула здесь не уводит от реальности, а наоборот — акцентирует внимание на переосмыслении места художника в обществе, где все большую роль играет искусственный интеллект.Выставка обращает взгляд к новой эпохе — Третьему Ренессансу, когда технологии, человек и искусство соединяются, чтобы ответить на вызовы современности. Через произведения авторы предлагают задуматься о гуманизме, гармонии с природой и устойчивом развитии.Творчество вопреки обстоятельствамОсобое внимание зрителей привлекают работы художника Лутфулло Кадырова. Несмотря на отсутствие рук, он создает свои картины ногами, поражая публику силой духа и искренней любовью к искусству. Его пример вдохновляет и внушает уважение. В день открытия он провел мастер-класс для посетителей при поддержке ЗХК "Невская палитра" и компании Beta.Живое искусство — в прямом смыслеКульминацией церемонии открытия стал перфоманс скульптора, народного художника Узбекистана Жасванта Анназарова. В этом живом действии он показал творческий процесс создания скульптуры, наполняя пространство смыслом и эмоциями. Это стало настоящим диалогом автора со зрителями и пространством, в котором искусство перестает быть статичным.Зритель — соавтор экспозицииУникальной особенностью выставки стали специальные блокноты с надписью: "Искусство восприятия искусства", где каждый посетитель может оставить свое мнение и чувства от увиденного. Так зритель становится полноценным участником художественного процесса, а художники — получают обратную связь, помогающую им расти и переосмысливать собственное творчество.Выставка будет работать до 25 маяЭто не просто экспозиция — это платформа для диалога, вдохновения и глубоких размышлений о том, каким мы видим искусство и каким оно становится в XXI веке.

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