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https://uz.sputniknews.ru/20250520/iskusstvo-vospriyatiya-iskusstva-vystavka-o-xudojnikax-texnologiyax-cheloveke-49437926.html
"Искусство восприятия искусства": выставка о художниках, технологиях и человеке
"Искусство восприятия искусства": выставка о художниках, технологиях и человеке
Sputnik Узбекистан
В Ташкентском доме фотографии открылась выставка под названием "Искусство восприятия искусства", объединив художников из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, предлагая зрителю стать участником глубокого диалога о месте искусства в современном мире.
2025-05-20T19:05+0500
2025-05-20T19:05+0500
выставка
картины
ташкент
художник
художники
узбекистан
фото
фотолента
мультимедиа
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Выставка, которая говорит на языке восприятияПроект "Искусство восприятия искусства" — это уже пятая выставка подобного формата в Ташкенте. В этом году в ней участвуют 16 художников, среди которых известные имена: Жасвант Анназаров, Нуриддин Исаев, Эрач Олимов, Алмазбек Шаршекеев и другие. Каждый из них представляет свое уникальное видение и отношение к ключевой теме выставки — тому, как мы воспринимаем искусство и как оно воспринимает нас.Экспозиция охватывает широкий спектр жанров и техник: от реалистичных полотен до смелых абстракций. Зрителю предстоит не только видеть, но и осмысливать, участвовать в процессе восприятия, что становится частью концепции проекта.В центре внимания — художник и его роль в эпоху технологийКуратор выставки Манушак Арушанова определила главную идею проекта девизом: "Искусство ради искусства". Однако эта формула здесь не уводит от реальности, а наоборот — акцентирует внимание на переосмыслении места художника в обществе, где все большую роль играет искусственный интеллект.Выставка обращает взгляд к новой эпохе — Третьему Ренессансу, когда технологии, человек и искусство соединяются, чтобы ответить на вызовы современности. Через произведения авторы предлагают задуматься о гуманизме, гармонии с природой и устойчивом развитии.Творчество вопреки обстоятельствамОсобое внимание зрителей привлекают работы художника Лутфулло Кадырова. Несмотря на отсутствие рук, он создает свои картины ногами, поражая публику силой духа и искренней любовью к искусству. Его пример вдохновляет и внушает уважение. В день открытия он провел мастер-класс для посетителей при поддержке ЗХК "Невская палитра" и компании Beta.Живое искусство — в прямом смыслеКульминацией церемонии открытия стал перфоманс скульптора, народного художника Узбекистана Жасванта Анназарова. В этом живом действии он показал творческий процесс создания скульптуры, наполняя пространство смыслом и эмоциями. Это стало настоящим диалогом автора со зрителями и пространством, в котором искусство перестает быть статичным.Зритель — соавтор экспозицииУникальной особенностью выставки стали специальные блокноты с надписью: "Искусство восприятия искусства", где каждый посетитель может оставить свое мнение и чувства от увиденного. Так зритель становится полноценным участником художественного процесса, а художники — получают обратную связь, помогающую им расти и переосмысливать собственное творчество.Выставка будет работать до 25 маяЭто не просто экспозиция — это платформа для диалога, вдохновения и глубоких размышлений о том, каким мы видим искусство и каким оно становится в XXI веке.
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искусство выставка художник технологии человек узбекистан
искусство выставка художник технологии человек узбекистан

"Искусство восприятия искусства": выставка о художниках, технологиях и человеке

19:05 20.05.2025
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Эксклюзив
В Ташкентском доме фотографии открылась выставка под названием "Искусство восприятия искусства", объединив художников из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, предлагая зрителю стать участником глубокого диалога о месте искусства в современном мире.
Выставка, которая говорит на языке восприятия
Проект "Искусство восприятия искусства" — это уже пятая выставка подобного формата в Ташкенте. В этом году в ней участвуют 16 художников, среди которых известные имена: Жасвант Анназаров, Нуриддин Исаев, Эрач Олимов, Алмазбек Шаршекеев и другие. Каждый из них представляет свое уникальное видение и отношение к ключевой теме выставки — тому, как мы воспринимаем искусство и как оно воспринимает нас.
Экспозиция охватывает широкий спектр жанров и техник: от реалистичных полотен до смелых абстракций. Зрителю предстоит не только видеть, но и осмысливать, участвовать в процессе восприятия, что становится частью концепции проекта.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша выставки

Афиша выставки - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зилола Кадырова (Узбекистан). Восток. Холст, масло, Д=120. 2025 год

Зилола Кадырова (Узбекистан). Восток. Холст, масло, Д=120. 2025 год - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зилола Кадырова (Узбекистан). Восток. Холст, масло, Д=120. 2025 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев (Узбекистан). Эхо весеннего ветра. Холст, масло, 140x170. 2025 год

Ахмад Исоев (Узбекистан). Эхо весеннего ветра. Холст, масло, 140x170. 2025 год - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев (Узбекистан). Эхо весеннего ветра. Холст, масло, 140x170. 2025 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Рахметов (Узбекистан). Движение к свету. Холст, масло, 185x290. 2025 год

Тимур Рахметов (Узбекистан). Движение к свету. Холст, масло, 185x290. 2025 год - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Рахметов (Узбекистан). Движение к свету. Холст, масло, 185x290. 2025 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

Посетительница выставки - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Миржалол Халиков (Узбекистан). Чувства. Холст, масло, акрил, 100х60. 2024 год

Миржалол Халиков (Узбекистан). Чувства. Холст, масло, акрил, 100х60. 2024 год - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Миржалол Халиков (Узбекистан). Чувства. Холст, масло, акрил, 100х60. 2024 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Эрач Олимов (Таджикистан). Фалак. Холст, масло, 120x130. 2025 год

Эрач Олимов (Таджикистан). Фалак. Холст, масло, 120x130. 2025 год - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Эрач Олимов (Таджикистан). Фалак. Холст, масло, 120x130. 2025 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка также интересна школьникам

Выставка также интересна школьникам - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка также интересна школьникам

© Sputnik / Бахром Хатамов

Алмаз Шаршекеев (Кыргызстан). Вспять. Холст, масло, 80x100. 2021 год

Алмаз Шаршекеев (Кыргызстан). Вспять. Холст, масло, 80x100. 2021 год - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Алмаз Шаршекеев (Кыргызстан). Вспять. Холст, масло, 80x100. 2021 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Эрач Олимов (Таджикистан). Полнолуние над городом. Холст, масло, 120х130. 2025 год

Эрач Олимов (Таджикистан). Полнолуние над городом. Холст, масло, 120х130. 2025 год - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Эрач Олимов (Таджикистан). Полнолуние над городом. Холст, масло, 120х130. 2025 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерьер выставки

Интерьер выставки - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерьер выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гиёсиддин Болтаев (Узбекистан). Деградация. 2025 год

Гиёсиддин Болтаев (Узбекистан). Деградация. 2025 год - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гиёсиддин Болтаев (Узбекистан). Деградация. 2025 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев (Узбекистан). Порог. Холст, масло, 160x200. 2025 год

Ахмад Исоев (Узбекистан). Порог. Холст, масло, 160x200. 2025 год - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев (Узбекистан). Порог. Холст, масло, 160x200. 2025 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки

Посетители выставки - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бобур Вахобжанов (Узбекистан). Перед судом вечности. Холст, масло, акрил, 200х200. 2025 год

Бобур Вахобжанов (Узбекистан). Перед судом вечности. Холст, масло, акрил, 200х200. 2025 год - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бобур Вахобжанов (Узбекистан). Перед судом вечности. Холст, масло, акрил, 200х200. 2025 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев (Узбекистан). В плену страсти. Холст, масло, 150х170. 2025 год

Нуриддин Исаев (Узбекистан). В плену страсти. Холст, масло, 150х170. 2025 год - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев (Узбекистан). В плену страсти. Холст, масло, 150х170. 2025 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гиёсиддин Болтаев (Узбекистан). Вечером после дождя. Холст, масло, 70x100. 2025 год

Гиёсиддин Болтаев (Узбекистан). Вечером после дождя. Холст, масло, 70x100. 2025 год - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гиёсиддин Болтаев (Узбекистан). Вечером после дождя. Холст, масло, 70x100. 2025 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Миржалол Халиков (Узбекистан). Охота. Холст, масло, акрил, 80х60. 2024 год

Миржалол Халиков (Узбекистан). Охота. Холст, масло, акрил, 80х60. 2024 год - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Миржалол Халиков (Узбекистан). Охота. Холст, масло, акрил, 80х60. 2024 год

В центре внимания — художник и его роль в эпоху технологий
Куратор выставки Манушак Арушанова определила главную идею проекта девизом: "Искусство ради искусства". Однако эта формула здесь не уводит от реальности, а наоборот — акцентирует внимание на переосмыслении места художника в обществе, где все большую роль играет искусственный интеллект.
Выставка обращает взгляд к новой эпохе — Третьему Ренессансу, когда технологии, человек и искусство соединяются, чтобы ответить на вызовы современности. Через произведения авторы предлагают задуматься о гуманизме, гармонии с природой и устойчивом развитии.
Творчество вопреки обстоятельствам
Особое внимание зрителей привлекают работы художника Лутфулло Кадырова. Несмотря на отсутствие рук, он создает свои картины ногами, поражая публику силой духа и искренней любовью к искусству. Его пример вдохновляет и внушает уважение. В день открытия он провел мастер-класс для посетителей при поддержке ЗХК "Невская палитра" и компании Beta.
Живое искусство — в прямом смысле
Кульминацией церемонии открытия стал перфоманс скульптора, народного художника Узбекистана Жасванта Анназарова. В этом живом действии он показал творческий процесс создания скульптуры, наполняя пространство смыслом и эмоциями. Это стало настоящим диалогом автора со зрителями и пространством, в котором искусство перестает быть статичным.
Зритель — соавтор экспозиции
Уникальной особенностью выставки стали специальные блокноты с надписью: "Искусство восприятия искусства", где каждый посетитель может оставить свое мнение и чувства от увиденного. Так зритель становится полноценным участником художественного процесса, а художники — получают обратную связь, помогающую им расти и переосмысливать собственное творчество.
Выставка будет работать до 25 мая

Это не просто экспозиция — это платформа для диалога, вдохновения и глубоких размышлений о том, каким мы видим искусство и каким оно становится в XXI веке.
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