"Искусство восприятия искусства": выставка о художниках, технологиях и человеке
"Искусство восприятия искусства": выставка о художниках, технологиях и человеке
Sputnik Узбекистан
В Ташкентском доме фотографии открылась выставка под названием "Искусство восприятия искусства", объединив художников из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, предлагая зрителю стать участником глубокого диалога о месте искусства в современном мире.
Выставка, которая говорит на языке восприятияПроект "Искусство восприятия искусства" — это уже пятая выставка подобного формата в Ташкенте. В этом году в ней участвуют 16 художников, среди которых известные имена: Жасвант Анназаров, Нуриддин Исаев, Эрач Олимов, Алмазбек Шаршекеев и другие. Каждый из них представляет свое уникальное видение и отношение к ключевой теме выставки — тому, как мы воспринимаем искусство и как оно воспринимает нас.Экспозиция охватывает широкий спектр жанров и техник: от реалистичных полотен до смелых абстракций. Зрителю предстоит не только видеть, но и осмысливать, участвовать в процессе восприятия, что становится частью концепции проекта.В центре внимания — художник и его роль в эпоху технологийКуратор выставки Манушак Арушанова определила главную идею проекта девизом: "Искусство ради искусства". Однако эта формула здесь не уводит от реальности, а наоборот — акцентирует внимание на переосмыслении места художника в обществе, где все большую роль играет искусственный интеллект.Выставка обращает взгляд к новой эпохе — Третьему Ренессансу, когда технологии, человек и искусство соединяются, чтобы ответить на вызовы современности. Через произведения авторы предлагают задуматься о гуманизме, гармонии с природой и устойчивом развитии.Творчество вопреки обстоятельствамОсобое внимание зрителей привлекают работы художника Лутфулло Кадырова. Несмотря на отсутствие рук, он создает свои картины ногами, поражая публику силой духа и искренней любовью к искусству. Его пример вдохновляет и внушает уважение. В день открытия он провел мастер-класс для посетителей при поддержке ЗХК "Невская палитра" и компании Beta.Живое искусство — в прямом смыслеКульминацией церемонии открытия стал перфоманс скульптора, народного художника Узбекистана Жасванта Анназарова. В этом живом действии он показал творческий процесс создания скульптуры, наполняя пространство смыслом и эмоциями. Это стало настоящим диалогом автора со зрителями и пространством, в котором искусство перестает быть статичным.Зритель — соавтор экспозицииУникальной особенностью выставки стали специальные блокноты с надписью: "Искусство восприятия искусства", где каждый посетитель может оставить свое мнение и чувства от увиденного. Так зритель становится полноценным участником художественного процесса, а художники — получают обратную связь, помогающую им расти и переосмысливать собственное творчество.Выставка будет работать до 25 маяЭто не просто экспозиция — это платформа для диалога, вдохновения и глубоких размышлений о том, каким мы видим искусство и каким оно становится в XXI веке.
В Ташкентском доме фотографии открылась выставка под названием "Искусство восприятия искусства", объединив художников из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, предлагая зрителю стать участником глубокого диалога о месте искусства в современном мире.
Выставка, которая говорит на языке восприятия
Проект "Искусство восприятия искусства" — это уже пятая выставка подобного формата в Ташкенте. В этом году в ней участвуют 16 художников, среди которых известные имена: Жасвант Анназаров, Нуриддин Исаев, Эрач Олимов, Алмазбек Шаршекеев и другие. Каждый из них представляет свое уникальное видение и отношение к ключевой теме выставки — тому, как мы воспринимаем искусство и как оно воспринимает нас.
Экспозиция охватывает широкий спектр жанров и техник: от реалистичных полотен до смелых абстракций. Зрителю предстоит не только видеть, но и осмысливать, участвовать в процессе восприятия, что становится частью концепции проекта.
Миржалол Халиков (Узбекистан). Охота. Холст, масло, акрил, 80х60. 2024 год
В центре внимания — художник и его роль в эпоху технологий
Куратор выставки Манушак Арушанова определила главную идею проекта девизом: "Искусство ради искусства". Однако эта формула здесь не уводит от реальности, а наоборот — акцентирует внимание на переосмыслении места художника в обществе, где все большую роль играет искусственный интеллект.
Выставка обращает взгляд к новой эпохе — Третьему Ренессансу, когда технологии, человек и искусство соединяются, чтобы ответить на вызовы современности. Через произведения авторы предлагают задуматься о гуманизме, гармонии с природой и устойчивом развитии.
Творчество вопреки обстоятельствам
Особое внимание зрителей привлекают работы художника Лутфулло Кадырова. Несмотря на отсутствие рук, он создает свои картины ногами, поражая публику силой духа и искренней любовью к искусству. Его пример вдохновляет и внушает уважение. В день открытия он провел мастер-класс для посетителей при поддержке ЗХК "Невская палитра" и компании Beta.
Живое искусство — в прямом смысле
Кульминацией церемонии открытия стал перфоманс скульптора, народного художника Узбекистана Жасванта Анназарова. В этом живом действии он показал творческий процесс создания скульптуры, наполняя пространство смыслом и эмоциями. Это стало настоящим диалогом автора со зрителями и пространством, в котором искусство перестает быть статичным.
Зритель — соавтор экспозиции
Уникальной особенностью выставки стали специальные блокноты с надписью: "Искусство восприятия искусства", где каждый посетитель может оставить свое мнение и чувства от увиденного. Так зритель становится полноценным участником художественного процесса, а художники — получают обратную связь, помогающую им расти и переосмысливать собственное творчество.
Выставка будет работать до 25 мая
Это не просто экспозиция — это платформа для диалога, вдохновения и глубоких размышлений о том, каким мы видим искусство и каким оно становится в XXI веке.