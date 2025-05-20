https://uz.sputniknews.ru/20250520/tashkente-obsudili-voprosy-podgotovki-kadrov-dlya-energetiki-uzbekistana-49467476.html

В Ташкенте обсудили вопросы подготовки кадров для энергетики Узбекистана

В Ташкенте обсудили вопросы подготовки кадров для энергетики Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Специалисты профильных министерств, предприятий и образовательных учреждений обсудили, почему сегодня важно использовать практикоориентированный подход в подготовке будущих энергетиков.

2025-05-20T18:28+0500

2025-05-20T18:28+0500

2025-05-20T18:28+0500

ташкент

энергетика

кадры

узбекистан

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В столичном филиале НИУ "Московский энергетический институт" прошла конференция на тему "Подготовка высококвалифицированных кадров в области энергетики для Республики Узбекистан", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие представители министерств — высшего образования, науки и инноваций, а также энергетики, отраслевых предприятий, головного вуза, Ташкентского государственного технического университета и другие.В рамках выступления первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шохрух Далиев отметил, что в прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал стратегическую установку по подготовке практикоориентированных специалистов для инженерно-промышленных отраслей республики по принципу "Образование – наука – производство – предприятие".Замминистра энергетики Умид Мадаминов отметил, что будущее энергетики Узбекистана зависит от подготовки кадров. Важным шагом стало создание в Ташкенте филиала НИУ "МЭИ", который уже показал себя как серьезный центр подготовки инженерных специалистов, способных решать сложные технические задачи, работает в условиях цифровизации и активно участвует в трансформации энергетического сектора.Он добавил, что в условиях ускоренных глобальных изменений республике нужны специалисты еще более усиленной подготовки, способные не просто работать с существующими технологиями, но и создавать новые, не только выполнять инструкции, но и инициировать проекты, не просто следовать за изменениями, но становиться их двигателями.Проректор НИУ "МЭИ" Александр Тарасов подробно остановился на миссии и целевой модели ташкентского филиала, рассказал об образовательных проектах головного вуза, которые планируется реализовать и в Узбекистане. Это научно-развлекательные курсы "Юный энергетик" для детей от 10 лет, которые позволят создавать непрерывную систему формирования кадрового резерва от знакомства школьников с энергетикой до формирования профессионала отрасли, олимпиады, выездные школы, профориентационные мероприятия, энергокружки и другое.Также в рамках конференции выступили ректор Ташкентского государственного технического университета Садритдин Турабджанов, представители акционерных обществ "Узбекгидроэнерго", "Национальные электрические сети Узбекистана", "Региональные электрические сети" и "Тепловые электрические станции". Они поделились со студентами и преподавателями сведениями об организациях и выступили с предложениями по поводу студенческой практики, профориентационной работы и трудоустройства.Шохрух Далиев отдельно отметил инициативу создания стройотрядов для трудоустройства молодежи во время летних каникул.После официальной части студенты смогли пообщаться с будущими работодателями — представителями предприятий энергетической отрасти Узбекистана. А гости ознакомились с небольшой выставкой студенческих работ, размещенной в холле филиала.

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