В Ташкенте обсудили вопросы подготовки кадров для энергетики Узбекистана
© Sputnik / Александра ТерехинаКонференция в НИУ МЭИ
© Sputnik / Александра Терехина
Подписаться
Специалисты профильных министерств, предприятий и образовательных учреждений обсудили, почему сегодня важно использовать практикоориентированный подход в подготовке будущих энергетиков.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В столичном филиале НИУ "Московский энергетический институт" прошла конференция на тему "Подготовка высококвалифицированных кадров в области энергетики для Республики Узбекистан", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии приняли участие представители министерств — высшего образования, науки и инноваций, а также энергетики, отраслевых предприятий, головного вуза, Ташкентского государственного технического университета и другие.
В рамках выступления первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шохрух Далиев отметил, что в прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал стратегическую установку по подготовке практикоориентированных специалистов для инженерно-промышленных отраслей республики по принципу "Образование – наука – производство – предприятие".
© Sputnik / Александра ТерехинаКонференция в НИУ МЭИ
Конференция в НИУ МЭИ
© Sputnik / Александра Терехина
"Считаю, что энергоблок Узбекистана, который сегодня здесь собран, все руководители заинтересованы именно в такой практической цепочке по подготовке кадров. Мы знаем, что Стратегия топливно-энергетического обеспечения Узбекистана на 2020-2030 годы предусматривает быструю трансформацию промышленного блока в данном сегменте, и мы должны обеспечить его кадрами", — сказал он.
Замминистра энергетики Умид Мадаминов отметил, что будущее энергетики Узбекистана зависит от подготовки кадров. Важным шагом стало создание в Ташкенте филиала НИУ "МЭИ", который уже показал себя как серьезный центр подготовки инженерных специалистов, способных решать сложные технические задачи, работает в условиях цифровизации и активно участвует в трансформации энергетического сектора.
Он добавил, что в условиях ускоренных глобальных изменений республике нужны специалисты еще более усиленной подготовки, способные не просто работать с существующими технологиями, но и создавать новые, не только выполнять инструкции, но и инициировать проекты, не просто следовать за изменениями, но становиться их двигателями.
"Поэтому мы выступаем за усилия практической подготовки, создание совместных лабораторий, внедрение дуального обучения, академические мобильности и прикладные исследования. Энергетике Узбекистана нужны лидеры технической мысли, и такие конференции, как сегодняшние, позволяют выстраивать мосты между образованием и производством и наукой", — добавил он.
© Sputnik / Александра ТерехинаКонференция в НИУ МЭИ
Конференция в НИУ МЭИ
© Sputnik / Александра Терехина
Проректор НИУ "МЭИ" Александр Тарасов подробно остановился на миссии и целевой модели ташкентского филиала, рассказал об образовательных проектах головного вуза, которые планируется реализовать и в Узбекистане. Это научно-развлекательные курсы "Юный энергетик" для детей от 10 лет, которые позволят создавать непрерывную систему формирования кадрового резерва от знакомства школьников с энергетикой до формирования профессионала отрасли, олимпиады, выездные школы, профориентационные мероприятия, энергокружки и другое.
"В рамках подготовки специалистов необходимо весь учебный процесс согласовывать с отраслевыми предприятиями энергетической отрасли", — сказал он.
Также в рамках конференции выступили ректор Ташкентского государственного технического университета Садритдин Турабджанов, представители акционерных обществ "Узбекгидроэнерго", "Национальные электрические сети Узбекистана", "Региональные электрические сети" и "Тепловые электрические станции".
© Sputnik / Александра ТерехинаКонференция в НИУ МЭИ
Конференция в НИУ МЭИ
© Sputnik / Александра Терехина
Они поделились со студентами и преподавателями сведениями об организациях и выступили с предложениями по поводу студенческой практики, профориентационной работы и трудоустройства.
Шохрух Далиев отдельно отметил инициативу создания стройотрядов для трудоустройства молодежи во время летних каникул.
После официальной части студенты смогли пообщаться с будущими работодателями — представителями предприятий энергетической отрасти Узбекистана. А гости ознакомились с небольшой выставкой студенческих работ, размещенной в холле филиала.