https://uz.sputniknews.ru/20250520/v-moskve-sostoyalas-premera-filma-taymetov-vestnik-pobedy-49447268.html

В Москве состоялась премьера фильма "Тайметов. Вестник Победы"

В Москве состоялась премьера фильма "Тайметов. Вестник Победы"

Sputnik Узбекистан

Картина стала фильмом открытием авторитетного XIX Международного медиа-форума "Диалог культур" в московском кинотеатре "Художественный".

2025-05-20T12:12+0500

2025-05-20T12:12+0500

2025-05-20T12:12+0500

москва

фильм

узбекистан

культура

победа

великая отечественная война

россия

летчик

авиация

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Москве 19 мая состоялась премьера фильма "Тайметов. Вестник Победы". Документальный фильм про первого узбекского летчика Абдусамата Тайметова и военно-транспортный самолет Ли-2, который выпускался на Ташкентском авиационном заводе в годы войны, создан по инициативе Uzbekistan Airports, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Документальный фильм рассказывает историю экипажа первого узбекского летчика Абдусамата Тайметова, доставившего 9 мая 1945 года в Москву Акт о безоговорочной капитуляции Германии и Знамя Победы.Идея создания этой картины возникла во время изучения архивных документов, связанных с аэропортом Ташкента. По словам режиссера Эльдара Юлдашева, главная цель фильма — показать огромный вклад Узбекистана в завершение Великой Отечественной войны.Картина стала фильмом открытием авторитетного XIX Международного медиа-форума "Диалог культур" в московском кинотеатре "Художественный". Виктория Беляева, шеф-редактор онлайн кинотеатра "КиноПоиск": "Фильм получился настолько динамичным, что показалось, будто он прошел на одном дыхании всего за пять минут. Мы знаем Эльдара Юлдашева как успешного продюсера, но как режиссер он открылся с совершенно другой стороны, да еще на такой крупной площадке как кинотеатр "Художественный". Фильм получился, он яркий, креативный, и самое главное — хочется продолжения". Среди 30 картин фильм "Тайметов. Вестник Победы" единственный был отмечен специальным дипломом XIX Международного медиа-форума "Диалог культур", как лучший фильм. В премьере приняли участие Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации, руководство МОСКИНО и ведущие представители медиасферы из более 30 стран мира.Для справки: Абдусамад Тайметов — личность, занимающая уникальное место в истории узбекской авиации. Он был первым в Узбекистане военным и гражданским летчиком, летчиком-испытателем, основателем авиационной школы и первым директором аэропорта Ташкента.По словам Эльдара Юлдашева, одним из главных стратегических видов оружия в небе был самолет Ли-2, произведенный в Ташкенте. Найдены факты и доказательства того, что в проектировании и производстве этого самолета принимали участие узбекские специалисты, начиная с главы республики Усмана Юсупова и заканчивая клепальщиком фюзеляжа самолета Муаззам Алиевой.

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