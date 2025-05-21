https://uz.sputniknews.ru/20250521/eaeu-vneshniy-dolg-sokrascheniye-49478239.html
Стало известно, на сколько сократился внешний долг ЕАЭС в начале 2025-го
Стало известно, на сколько сократился внешний долг ЕАЭС в начале 2025-го
Sputnik Узбекистан
Наибольшее снижение внешнего долга по сравнению с прошлогодними показателями наблюдалось в России и Беларуси
2025-05-21T15:40+0500
2025-05-21T15:40+0500
2025-05-21T15:40+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
госдолг
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Внешний долг ЕАЭС на начало 2025 года сократился на $26 млрд, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Наибольшее снижение внешней задолженности зафиксировано в России — на 8,8% и в Беларуси — на 4,4%.В то же время в остальных странах ЕАЭС наблюдался рост: в Армении — на 4,7%, в Казахстане — на 0,7%, в Кыргызстане — на 12,8%.В структуре долга по секторам наибольшее снижение в Беларуси пришлось на банковский сектор (минус 22,8%), в России — на межфирменное кредитование (минус 30,4%).Рост долга в Армении и Казахстане также связан с банковским сектором — на 16,7% и 17,2% соответственно, в Кыргызстане — с ростом задолженности других секторов (на 41,4%).Снижение общего внешнего долга является сигналом инвесторам, что макроэкономическая дисциплина укрепляется. Это улучшает суверенные рейтинги и снижает стоимость заимствований. Для интеграции в рамках ЕАЭС это создает базу для устойчивого развития, особенно если сокращение долга сопровождается ростом внутренних инвестиций и модернизацией экономики.
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еаэс внешний долг сокращение
еаэс внешний долг сокращение
Стало известно, на сколько сократился внешний долг ЕАЭС в начале 2025-го
Наибольшее снижение внешнего долга по сравнению с прошлогодними показателями наблюдалось в России и Беларуси.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Внешний долг ЕАЭС на начало 2025 года сократился на $26 млрд, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"Внешний долг по ЕАЭС на суммарной основе на 1 января 2025 г. сократился за год на 26 млрд. долларов США, или на 4,9%", — говорится в сообщении.
Наибольшее снижение внешней задолженности зафиксировано в России — на 8,8% и в Беларуси — на 4,4%.
В то же время в остальных странах ЕАЭС наблюдался рост: в Армении — на 4,7%, в Казахстане — на 0,7%, в Кыргызстане — на 12,8%.
В структуре долга по секторам наибольшее снижение в Беларуси пришлось на банковский сектор (минус 22,8%), в России — на межфирменное кредитование (минус 30,4%).
Рост долга в Армении и Казахстане также связан с банковским сектором — на 16,7% и 17,2% соответственно, в Кыргызстане — с ростом задолженности других секторов (на 41,4%).
Снижение общего внешнего долга является сигналом инвесторам, что макроэкономическая дисциплина укрепляется. Это улучшает суверенные рейтинги и снижает стоимость заимствований. Для интеграции в рамках ЕАЭС это создает базу для устойчивого развития, особенно если сокращение долга сопровождается ростом внутренних инвестиций и модернизацией экономики.