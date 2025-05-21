https://uz.sputniknews.ru/20250521/eaeu-vneshniy-dolg-sokrascheniye-49478239.html

Стало известно, на сколько сократился внешний долг ЕАЭС в начале 2025-го

Стало известно, на сколько сократился внешний долг ЕАЭС в начале 2025-го

Sputnik Узбекистан

Наибольшее снижение внешнего долга по сравнению с прошлогодними показателями наблюдалось в России и Беларуси

2025-05-21T15:40+0500

2025-05-21T15:40+0500

2025-05-21T15:40+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

госдолг

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Внешний долг ЕАЭС на начало 2025 года сократился на $26 млрд, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Наибольшее снижение внешней задолженности зафиксировано в России — на 8,8% и в Беларуси — на 4,4%.В то же время в остальных странах ЕАЭС наблюдался рост: в Армении — на 4,7%, в Казахстане — на 0,7%, в Кыргызстане — на 12,8%.В структуре долга по секторам наибольшее снижение в Беларуси пришлось на банковский сектор (минус 22,8%), в России — на межфирменное кредитование (минус 30,4%).Рост долга в Армении и Казахстане также связан с банковским сектором — на 16,7% и 17,2% соответственно, в Кыргызстане — с ростом задолженности других секторов (на 41,4%).Снижение общего внешнего долга является сигналом инвесторам, что макроэкономическая дисциплина укрепляется. Это улучшает суверенные рейтинги и снижает стоимость заимствований. Для интеграции в рамках ЕАЭС это создает базу для устойчивого развития, особенно если сокращение долга сопровождается ростом внутренних инвестиций и модернизацией экономики.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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