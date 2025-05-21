https://uz.sputniknews.ru/20250521/karakalpakstan-avtosorevnovaniya-rally-muynak-49475356.html
В Каракалпакстане пройдут международные автосоревнования "Rally Muynak"
В Каракалпакстане пройдут международные автосоревнования "Rally Muynak"
Sputnik Узбекистан
Гостей ждут не только экстремальные состязания на спортивных автомобилях, багги и мотоциклах, но и гастрономические шоу от искусных поваров, а также концертные программы
2025-05-21T12:10+0500
2025-05-21T12:10+0500
2025-05-21T12:10+0500
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муйнак
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общество
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана пройдут международные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak", сообщает Комитет по туризму при Минэкологии РУз. Четырехдневные автогонки организуют на плато Устюрт и высохшем дне Аральского моря, которые идеально подходят для проведения подобных гонок.Участники будут состязаться на специально оборудованных спортивных автомобилях с объемом двигателя 1600 см3 и 2000 см3, на спортивных автотранспортных средствах "BAGGI" с объемом двигателя 2000 см3 и мотоциклах с объемом двигателя от 125 см3 до 500 см3. Гостей ждут не только экстремальные гонки, но и гастрономические шоу от искусных поваров, концертные программы. Напомним, что впервые Rally Muynak запустили в 2019 году.
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каракалпакстан автосоревнования ралли муйнак
каракалпакстан автосоревнования ралли муйнак
В Каракалпакстане пройдут международные автосоревнования "Rally Muynak"
Гостей ждут не только экстремальные состязания на спортивных автомобилях, багги и мотоциклах, но и гастрономические шоу от искусных поваров, а также концертные программы.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
В Муйнакском районе Каракалпакстана пройдут международные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak", сообщает
Комитет по туризму при Минэкологии РУз.
"В целях популяризации видов экстремального туризма в стране, увеличения числа иностранных туристов, а также развития внутреннего туризма с 22 по 25 мая текущего года в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан пройдут международные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak", — говорится в сообщении.
Четырехдневные автогонки организуют на плато Устюрт и высохшем дне Аральского моря, которые идеально подходят для проведения подобных гонок.
Участники будут состязаться на специально оборудованных спортивных автомобилях с объемом двигателя 1600 см3 и 2000 см3, на спортивных автотранспортных средствах "BAGGI" с объемом двигателя 2000 см3 и мотоциклах с объемом двигателя от 125 см3 до 500 см3.
Гостей ждут не только экстремальные гонки, но и гастрономические шоу от искусных поваров, концертные программы.
Напомним, что впервые Rally Muynak запустили в 2019 году.