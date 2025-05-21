https://uz.sputniknews.ru/20250521/mejdunarodnyy-festival-tsvetov-namangan-49480320.html

Международный фестиваль цветов в Намангане посетят более 8 миллионов туристов

Международный фестиваль цветов в Намангане посетят более 8 миллионов туристов

Sputnik Узбекистан

В дни фестиваля пройдут свыше 100 мероприятий, включая концерты, неделю моды, спортивные соревнования, научно-практические конференции и семинары, спектакли и цирковые представления для взрослых и детей, международные выставки ремесел

2025-05-21T18:10+0500

2025-05-21T18:10+0500

2025-05-21T18:10+0500

узбекистан

общество

наманган

фестиваль

цветы

туризм

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Международный фестиваль цветов, который пройдет с 25 мая по 29 июня текущего года в Намангане, посетят более 8 млн туристов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.В рамках подготовки к фестивалю на улицах и аллеях, а также в парках "Бабур", "Афсона" и "Новый Узбекистан" Намангана высадили свыше 100 млн цветов.Праздник начнется с традиционного автопарада. Более 200 автомобилей различных марок, украшенных живыми цветами, проедут свыше 10 километров по главным улицам города от Наманганского международного аэропорта до парка культуры и отдыха имени Захириддина Мухаммада Бабура.В этом парке на специальных площадках разместят различные композиции, дизайнерские решения и декорации из живых цветов, созданные зарубежными и местными участниками фестиваля. Каждая цветочная композиция отражает уникальность и культурный облик региона. В дни фестиваля пройдут более 100 мероприятий, включая концерты с участием звезд мировой и национальной эстрады, неделю моды Fashion Week 2025, спортивные соревнования, научно-практические конференции и семинары, спектакли и цирковые представления для взрослых и детей, международные выставки ремесел, вечера юмора, гастрономические события, праздник лаванды и шоу дронов, добавили в пресс-службе.

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