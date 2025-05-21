https://uz.sputniknews.ru/20250521/otvet-trampa-zelenskomu-ukraintsy-teper-budut-massovo-umirat-s-ulybkoy-49475829.html

Ответ Трампа Зеленскому: украинцы теперь будут массово умирать с улыбкой

Ответ Трампа Зеленскому: украинцы теперь будут массово умирать с улыбкой

Sputnik Узбекистан

Сразу после звонка между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Зеленский плюнул на договоренности между президентами России и США о неуклонном движении к... 21.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-21T17:00+0500

2025-05-21T17:00+0500

2025-05-21T17:00+0500

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Сразу после звонка между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Зеленский плюнул на договоренности между президентами России и США о неуклонном движении к прочному миру на Украине с учетом устранения первопричин конфликта: он заявил, что Киев "никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России" и "не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус". Последнее особенно забавно с учетом того, что Трамп по поводу натовских "мрий" Зеленского давно поставил точку, пишет колумнист РИА Новости.Ответ американского президента не заставил себя ждать: вчера издание The Washington Post вышло с публикацией, посвященной утечке внутренних документов правительства США, согласно которой администрация Трампа оперативно разработала план по депортации минимум 200 тысяч беженцев с Украины. Чрезвычайно умиляет совершенно иезуитская схема: формально депортация будет не насильственной, а на 1000 процентов "добровольной" и "самостоятельной", счастливым добровольным возвращенцам на прощание вручат (может быть) аж тысячу долларов — гуляй, веселись и ни в чем себе не отказывай.Чтобы антитрамповская внутренняя оппозиция не смогла обвинить Трампа в мести Зеленскому и сговоре с Путиным, в план депортации до кучи включили мигрантов из Гаити, Афганистана, Ливии, Судана и прочих замечательных мест, куда любой нормальный человек стремится вернуться даже без тысячи долларов.Мало того, есть данные, что трамповцы уже перекрыли кран байденовских программ помощи Украине на 80 процентов, оставшиеся тихо доедают кактусы и деньги, готовятся к окончательному закрытию, а конгресс США в следующий бюджет расходы на военную помощь Украине не заложил.Но самое интересное заключается в том, что программой депортации Трамп по факту сделал Зеленскому щедрый подарок и помог ему осуществить давнюю мечту.Почти ровно шесть лет назад, 20 мая 2019 года, в своей инаугурационной речи Зеленский, не выходя из образа персонажа комедийного сериала "Слуга народа", обратился "ко всем украинцам на планете" и заявил: "Вы нам очень нужны, чтобы стоить новую, сильную, успешную Украину". И призвал их скорее вернуться.По какой-то неведомой причине возвращаться никто не захотел, и бегство из "новой, сильной, успешной Украины" приобрело какие-то библейские масштабы: за период президентства Зеленского страна потеряла десять миллионов (по некоторым данным — 15) человек, которые почему-то предпочли делать "новую, сильную, успешную" страну из Польши, Германии, США и так далее.Посмотрев на это дело, нежно любящие Зеленского европейцы тоже активно включились в программу "Возвращайся на Украину, там же хорошо, честно", потому что отправляемые на Незалежную снаряды сами себя по русским не выстрелят, а в танках кому-то надо гореть — и для этого не жалко ни кнутов, ни пряников.В Польше правящий политический альянс "Гражданская коалиция" готовит пересмотр выплат социальной помощи, чтобы их получали только те украинцы, которые прилежно работают и платят налоги в стране, а остальные — в окопы. Не так давно было также отменено предоставление украинцам бесплатных медицинских услуг.Гостеприимная Швеция с 1 января 2026 года на 3400 процентов (с 900 до 32 тысяч евро) увеличивает разовое пособие, выплачиваемое добровольно возвращающимся на родину украинцам. Предполагается, что 60 тысяч укробеженцев с радостью ухватятся за такую возможность.В смелой Эстонии, "которая не боится Путина", уже в этом месяце прекратят выдавать беглецам с Украины единовременную выплату для компенсации расходов на жилье; в марте перестала давать бесплатное жилье украинцам Германия, где также резко снизили нормы соцпособий трудоспособным беженцам; то же самое — в Чехии и Ирландии. В следующем марте истекает срок действия схемы временной защиты для украинцев по всему ЕС. Кроме того, агентство ООН по делам беженцев на 75 процентов урезало помощь восьми миллионам украинских беглецов.Чтобы возвращение в объятия Зеленского сделать еще более радостным, с июня этого года ЕС планирует вернуть довоенные пошлины и квоты на украинскую сельхозпродукцию, на которой киевский режим еще что-то зарабатывал благодаря безумному демпингу.В окончании своей инаугурационной речи Зеленский пообещал: "Дорогой народ, на протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это — я чувствовал так сердцем — это была не только моя работа. Это была моя миссия. В следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали".Судя по последним заявлениям и тем грандиозным результатам, которых добился Зеленский, раз за разом с подачи своих евродружков отклоняя предложения России, теперь над Украиной будет постоянно звучать громкий смех, сопровождающий потерю новых территорий и увеличение площади кладбищ.Мы могли бы посмеяться с Украиной вместе, но у нас не такое жестокое чувство юмора. Представитель МИД России Мария Захарова вчера заявила, что для Киева "настает важный момент для принятия решений, слово за ним". Хотя в Москве несильно рассчитывают на здравый смысл в бункерах под Банковой, мы все же надеемся, что "там возобладает инстинкт сохранения остатков государства". В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что "у нынешней Украины есть последняя возможность сохранить на определенных условиях какую-то государственность и обрести шанс на мирное развитие, а в случае отказа от мира Украину ждет путь к безоговорочной капитуляции".У киевских властей вариантов всего два: со всей серьезностью прийти с Россией к миру на Украине или продолжать воевать и массово умирать без надежды на победу, но с широкой улыбкой на лице.

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трамп ответ зеленский