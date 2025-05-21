https://uz.sputniknews.ru/20250521/putin-posetil-kurskuyu-oblast-49477616.html

Путин посетил Курскую область — главное

Путин посетил Курскую область — главное

Sputnik Узбекистан

В ходе рабочей поездки глава РФ встретился с представителями добровольческих организаций, с врио губернатора региона, провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области и посетил строящуюся Курскую АЭС-2

2025-05-21T13:20+0500

2025-05-21T13:20+0500

2025-05-21T13:20+0500

россия

владимир путин

в мире

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне посетил Курскую область.В ходе поездки глава РФ встретился с представителями добровольческих организаций, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям. Речь шла о работе волонтеров в приграничье.Президенту рассказали о случаях, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны. По словам Путина, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.Он подчеркнул, что волонтеры делают очень важное, благородное и к сожалению, еще и опасное дело.Он также заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы и добавил, что вся страна сегодня — одна команда.Также российский лидер встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.Хинштейн поблагодарил Путина за справедливые решения, принятые в Курской области.Он доложил Путину о продолжающихся обстрелах в курском приграничье рассказал, что в освобожденном курском приграничье идет разминирование территории, ежедневно разминируют огромное количество взрывоопасных предметов. Врио губернатора подчеркнул, что до окончания разминирования нельзя обеспечить людям безопасность их возвращения домой.В свою очередь, глава РФ поручил сохранять выплату в 65 тыс. рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома.Кроме того, президент России посетил строящуюся Курскую АЭС-2, и провел встречу с главами муниципалитетов региона. Он сообщил, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области, так как ему докладывает правительство, а также военные и спецслужбы.Другие заявления российского лидера в ходе его поездки в Курскую область:

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путин посещение курская область