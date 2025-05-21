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https://uz.sputniknews.ru/20250521/putin-posetil-kurskuyu-oblast-49477616.html
Путин посетил Курскую область — главное
Путин посетил Курскую область — главное
Sputnik Узбекистан
В ходе рабочей поездки глава РФ встретился с представителями добровольческих организаций, с врио губернатора региона, провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области и посетил строящуюся Курскую АЭС-2
2025-05-21T13:20+0500
2025-05-21T13:20+0500
россия
владимир путин
в мире
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне посетил Курскую область.В ходе поездки глава РФ встретился с представителями добровольческих организаций, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям. Речь шла о работе волонтеров в приграничье.Президенту рассказали о случаях, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны. По словам Путина, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.Он подчеркнул, что волонтеры делают очень важное, благородное и к сожалению, еще и опасное дело.Он также заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы и добавил, что вся страна сегодня — одна команда.Также российский лидер встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.Хинштейн поблагодарил Путина за справедливые решения, принятые в Курской области.Он доложил Путину о продолжающихся обстрелах в курском приграничье рассказал, что в освобожденном курском приграничье идет разминирование территории, ежедневно разминируют огромное количество взрывоопасных предметов. Врио губернатора подчеркнул, что до окончания разминирования нельзя обеспечить людям безопасность их возвращения домой.В свою очередь, глава РФ поручил сохранять выплату в 65 тыс. рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома.Кроме того, президент России посетил строящуюся Курскую АЭС-2, и провел встречу с главами муниципалитетов региона. Он сообщил, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области, так как ему докладывает правительство, а также военные и спецслужбы.Другие заявления российского лидера в ходе его поездки в Курскую область:
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путин посещение курская область
путин посещение курская область

Путин посетил Курскую область — главное

13:20 21.05.2025
© Администрация Президента РоссииНакануне Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область.
Накануне Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2025
© Администрация Президента России
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В ходе рабочей поездки глава РФ встретился с представителями добровольческих организаций, с врио губернатора региона, провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне посетил Курскую область.
В ходе поездки глава РФ встретился с представителями добровольческих организаций, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям. Речь шла о работе волонтеров в приграничье.
© Администрация Президента РоссииНакануне Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область.
Накануне Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2025
Накануне Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область.
© Администрация Президента России
Президенту рассказали о случаях, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны. По словам Путина, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.
"Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", — сказал Путин, процитировав известный анекдот.
Он подчеркнул, что волонтеры делают очень важное, благородное и к сожалению, еще и опасное дело.
"То, что вы делаете сейчас в этой непростой и для края, для области, и для страны ситуации, это, может быть, останется с вами на всю жизнь, как, может быть, то самое яркое, к чему вы имели прямое отношение – к службе и стране, и людям", — отметил президент РФ.
Он также заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы и добавил, что вся страна сегодня — одна команда.
"И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей. Уверен, так оно и будет", — сказал Путин.
Также российский лидер встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Хинштейн поблагодарил Путина за справедливые решения, принятые в Курской области.
Он доложил Путину о продолжающихся обстрелах в курском приграничье рассказал, что в освобожденном курском приграничье идет разминирование территории, ежедневно разминируют огромное количество взрывоопасных предметов. Врио губернатора подчеркнул, что до окончания разминирования нельзя обеспечить людям безопасность их возвращения домой.
В свою очередь, глава РФ поручил сохранять выплату в 65 тыс. рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома.
Кроме того, президент России посетил строящуюся Курскую АЭС-2, и провел встречу с главами муниципалитетов региона. Он сообщил, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области, так как ему докладывает правительство, а также военные и спецслужбы.
Другие заявления российского лидера в ходе его поездки в Курскую область:
священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения;
представители всех конфессий России всегда были со своим народом во времена любых испытаний;
Путин поблагодарил курские власти за работу;
Путин заявил, что курские власти не разбежались, а выполняли свой долг;
президент РФ пообещал обсудить с Кабмином возможность создания особой экономической зоны на всей территории Курской области;
Путин сообщил, что обсудит вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области, чтобы ее смогли получить больше жителей;
глава государства поручил увеличить группировку разминирования в Курской области;
президент РФ поддержал идею выделять деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств жителям Курской области;
Путин выразил уверенность, что Россия достигнет всех целей благодаря сплоченности граждан;
глава РФ поручил представить к госнаградам внесших вклад в нормализацию ситуации в Курской области;
также он поручил обобщить опыт Курской области по созданию системы учета гумпомощи.
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