Путин посетил Курскую область — главное
© Администрация Президента РоссииНакануне Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область.
© Администрация Президента России
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В ходе рабочей поездки глава РФ встретился с представителями добровольческих организаций, с врио губернатора региона, провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне посетил Курскую область.
В ходе поездки глава РФ встретился с представителями добровольческих организаций, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям. Речь шла о работе волонтеров в приграничье.
© Администрация Президента РоссииНакануне Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область.
Накануне Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область.
© Администрация Президента России
Президенту рассказали о случаях, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны. По словам Путина, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.
"Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", — сказал Путин, процитировав известный анекдот.
Он подчеркнул, что волонтеры делают очень важное, благородное и к сожалению, еще и опасное дело.
"То, что вы делаете сейчас в этой непростой и для края, для области, и для страны ситуации, это, может быть, останется с вами на всю жизнь, как, может быть, то самое яркое, к чему вы имели прямое отношение – к службе и стране, и людям", — отметил президент РФ.
Он также заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы и добавил, что вся страна сегодня — одна команда.
"И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей. Уверен, так оно и будет", — сказал Путин.
Также российский лидер встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Хинштейн поблагодарил Путина за справедливые решения, принятые в Курской области.
Он доложил Путину о продолжающихся обстрелах в курском приграничье рассказал, что в освобожденном курском приграничье идет разминирование территории, ежедневно разминируют огромное количество взрывоопасных предметов. Врио губернатора подчеркнул, что до окончания разминирования нельзя обеспечить людям безопасность их возвращения домой.
В свою очередь, глава РФ поручил сохранять выплату в 65 тыс. рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома.
Кроме того, президент России посетил строящуюся Курскую АЭС-2, и провел встречу с главами муниципалитетов региона. Он сообщил, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области, так как ему докладывает правительство, а также военные и спецслужбы.
Другие заявления российского лидера в ходе его поездки в Курскую область:
священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения;
представители всех конфессий России всегда были со своим народом во времена любых испытаний;
Путин поблагодарил курские власти за работу;
Путин заявил, что курские власти не разбежались, а выполняли свой долг;
президент РФ пообещал обсудить с Кабмином возможность создания особой экономической зоны на всей территории Курской области;
Путин сообщил, что обсудит вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области, чтобы ее смогли получить больше жителей;
глава государства поручил увеличить группировку разминирования в Курской области;
президент РФ поддержал идею выделять деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств жителям Курской области;
Путин выразил уверенность, что Россия достигнет всех целей благодаря сплоченности граждан;
глава РФ поручил представить к госнаградам внесших вклад в нормализацию ситуации в Курской области;
также он поручил обобщить опыт Курской области по созданию системы учета гумпомощи.