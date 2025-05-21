https://uz.sputniknews.ru/20250521/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistan-49484254.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

На экспорт пришлось $11,88 млрд, а на импорт — $12,73 млрд

2025-05-21T18:40+0500

2025-05-21T18:40+0500

2025-05-21T18:40+0500

инфографика

узбекистан

импорт

экспорт

статистика

торговля

товарооборот

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По данным Национального комитета по статистике, в январе – апреле 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $24,6 млрд.Он увеличился на 16,3% ($3,44 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.На экспорт пришлось $11,88 млрд (увеличение на 35,1%), на импорт — $12,73 млрд (увеличился на 2,9%).В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $846,3 млн. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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