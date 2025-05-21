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Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
На экспорт пришлось $11,88 млрд, а на импорт — $12,73 млрд
2025-05-21T18:40+0500
2025-05-21T18:40+0500
2025-05-21T18:40+0500
инфографика
узбекистан
импорт
экспорт
статистика
торговля
товарооборот
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По данным Национального комитета по статистике, в январе – апреле 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $24,6 млрд.Он увеличился на 16,3% ($3,44 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.На экспорт пришлось $11,88 млрд (увеличение на 35,1%), на импорт — $12,73 млрд (увеличился на 2,9%).В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $846,3 млн. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан внешнеторговый оборот экспорт импорт
узбекистан внешнеторговый оборот экспорт импорт
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
На экспорт пришлось $11,88 млрд, а на импорт — $12,73 млрд.
По данным Национального комитета по статистике, в январе – апреле 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $24,6 млрд.
Он увеличился на 16,3% ($3,44 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
На экспорт пришлось $11,88 млрд (увеличение на 35,1%), на импорт — $12,73 млрд (увеличился на 2,9%).
В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $846,3 млн.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.