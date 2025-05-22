https://uz.sputniknews.ru/20250522/putin-vruchil-gosnagrady-lavrovu-i-simonyan-49503424.html
Путин вручил государственные награды Лаврову и Симоньян
Путин вручил государственные награды Лаврову и Симоньян
Sputnik Узбекистан
Церемония вручения президентом государственных наград Российской Федерации прошла в Екатерининском зале Кремля
2025-05-22T18:00+0500
2025-05-22T18:00+0500
2025-05-22T18:00+0500
общество
россия
владимир путин
награждение
сергей лавров
маргарита симоньян
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главреду медиагруппы "Россия сегодня", Sputnik и RT Маргарите Симоньян.Глава МИД РФ награжден высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного."Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так и, как у нас иногда говорят, среди так называемых геополитических оппонентов. И в основе такого признания — его преданность России, готовность в любой обстановке твердо отстаивать ее интересы. Многолетняя, колоссальная по объему и сложности, напряженная работа на благо Отечества. Сергей Викторович удостоен одной из наших высших наград — ордена Святого апостола Андрея Первозванного", — сказал глава РФ.Указ о награждении Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного Путин подписал в марте. Таким образом он отметил выдающиеся заслуги главы российского МИД перед Отечеством, его большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность.В свою очередь, Сергей Лавров подчеркнул, что для него огромная честь получить эту награду, и он воспринимает ее как оценку работы всего коллектива МИД по реализации тех задач, которые президент России ставит на внешнеполитическом направлении.Владимир Путин наградил Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени главреда медиагруппы "Россия сегодня", Sputnik и RT Маргариту Симоньян, тем самым отметив ее большой вклад в развитие российской журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.По словам Симоньян, для нее большая честь получить награду в одной команде вместе с девушкой-медиком, которая накрыла собой бойца, и космонавтами, которые провели больше года на орбите.Торжественная церемония вручения высших государственных наград РФ прошла в Екатерининском зале Кремля.Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями — военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности.
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владимир путин государственные награды сергей лавров маргарита симоньян
владимир путин государственные награды сергей лавров маргарита симоньян
Путин вручил государственные награды Лаврову и Симоньян
Церемония вручения президентом государственных наград Российской Федерации прошла в Екатерининском зале Кремля.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главреду медиагруппы "Россия сегодня", Sputnik и RT Маргарите Симоньян.
Глава МИД РФ награжден высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
"Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так и, как у нас иногда говорят, среди так называемых геополитических оппонентов. И в основе такого признания — его преданность России, готовность в любой обстановке твердо отстаивать ее интересы. Многолетняя, колоссальная по объему и сложности, напряженная работа на благо Отечества. Сергей Викторович удостоен одной из наших высших наград — ордена Святого апостола Андрея Первозванного", — сказал глава РФ.
Указ о награждении Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного Путин подписал в марте. Таким образом он отметил выдающиеся заслуги главы российского МИД перед Отечеством, его большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность.
В свою очередь, Сергей Лавров подчеркнул, что для него огромная честь получить эту награду, и он воспринимает ее как оценку работы всего коллектива МИД по реализации тех задач, которые президент России ставит на внешнеполитическом направлении.
"Нисколько не сомневаюсь, что сегодняшнее событие с вручением Ордена вдохновит всех моих товарищей на дальнейшую активную работу с учетом тех возросших требований, которые возникли на международной арене, где без преувеличения идет борьба добра со злом", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Владимир Путин наградил Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени главреда медиагруппы "Россия сегодня", Sputnik и RT Маргариту Симоньян, тем самым отметив ее большой вклад в развитие российской журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
По словам Симоньян, для нее большая честь получить награду в одной команде вместе с девушкой-медиком, которая накрыла собой бойца, и космонавтами, которые провели больше года на орбите.
"Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей и усердием и с не меньшим патриотизмом. Служу России", — сказала она.
Торжественная церемония вручения высших государственных наград РФ прошла в Екатерининском зале Кремля.
Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями — военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности.