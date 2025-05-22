https://uz.sputniknews.ru/20250522/putin-vruchil-gosnagrady-lavrovu-i-simonyan-49503424.html

Путин вручил государственные награды Лаврову и Симоньян

Путин вручил государственные награды Лаврову и Симоньян

Sputnik Узбекистан

Церемония вручения президентом государственных наград Российской Федерации прошла в Екатерининском зале Кремля

2025-05-22T18:00+0500

2025-05-22T18:00+0500

2025-05-22T18:00+0500

общество

россия

владимир путин

награждение

сергей лавров

маргарита симоньян

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главреду медиагруппы "Россия сегодня", Sputnik и RT Маргарите Симоньян.Глава МИД РФ награжден высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного."Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так и, как у нас иногда говорят, среди так называемых геополитических оппонентов. И в основе такого признания — его преданность России, готовность в любой обстановке твердо отстаивать ее интересы. Многолетняя, колоссальная по объему и сложности, напряженная работа на благо Отечества. Сергей Викторович удостоен одной из наших высших наград — ордена Святого апостола Андрея Первозванного", — сказал глава РФ.Указ о награждении Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного Путин подписал в марте. Таким образом он отметил выдающиеся заслуги главы российского МИД перед Отечеством, его большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность.В свою очередь, Сергей Лавров подчеркнул, что для него огромная честь получить эту награду, и он воспринимает ее как оценку работы всего коллектива МИД по реализации тех задач, которые президент России ставит на внешнеполитическом направлении.Владимир Путин наградил Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени главреда медиагруппы "Россия сегодня", Sputnik и RT Маргариту Симоньян, тем самым отметив ее большой вклад в развитие российской журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.По словам Симоньян, для нее большая честь получить награду в одной команде вместе с девушкой-медиком, которая накрыла собой бойца, и космонавтами, которые провели больше года на орбите.Торжественная церемония вручения высших государственных наград РФ прошла в Екатерининском зале Кремля.Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями — военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности.

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