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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250522/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novuyu-poltavku-dnr-49502817.html
СВО: российские бойцы освободили Новую Полтавку в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Новую Полтавку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр"
2025-05-22T16:45+0500
2025-05-22T17:25+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Российские бойцы освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Алексеевка, Котляровка, Петровского, Димитров и Николаевка ДНР.В зоне действия "Центра" ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки."Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия", — добавили в Минобороны РФ.
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СВО: российские бойцы освободили Новую Полтавку в ДНР

16:45 22.05.2025 (обновлено: 17:25 22.05.2025)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Российские бойцы освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Алексеевка, Котляровка, Петровского, Димитров и Николаевка ДНР.
В зоне действия "Центра" ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки.
"Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия", — добавили в Минобороны РФ.
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