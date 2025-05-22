https://uz.sputniknews.ru/20250522/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-49492107.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Главными торговыми партнерами республики по итогам января – апреля 2025-го остаются Китай и Россия

2025-05-22T12:10+0500

2025-05-22T12:10+0500

2025-05-22T12:10+0500

узбекистан

инфографика

статистика

торговля

страны

россия

китай

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По данным Национального комитета республики по статистике, в январе – апреле 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $24,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на $3,44 млрд или на 16,3 %.Из общего объема ВТО экспорт составил $11,88 млрд (увеличение на 35,1%), а импорт — $12,73 млрд (увеличился на 2,9%).Узбекистан осуществляет торговые отношения со 183 странами.Главными торговыми партнерами республики по итогам января – апреля этого года остаются Китай и Россия. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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