https://uz.sputniknews.ru/20250522/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-49492107.html
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – апреля 2025-го остаются Китай и Россия
2025-05-22T12:10+0500
2025-05-22T12:10+0500
2025-05-22T12:10+0500
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По данным Национального комитета республики по статистике, в январе – апреле 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $24,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на $3,44 млрд или на 16,3 %.Из общего объема ВТО экспорт составил $11,88 млрд (увеличение на 35,1%), а импорт — $12,73 млрд (увеличился на 2,9%).Узбекистан осуществляет торговые отношения со 183 странами.Главными торговыми партнерами республики по итогам января – апреля этого года остаются Китай и Россия. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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внешнеторговый оборот узбекистан китай россия
внешнеторговый оборот узбекистан китай россия
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – апреля 2025-го остаются Китай и Россия.
По данным Национального комитета республики по статистике, в январе – апреле 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $24,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на $3,44 млрд или на 16,3 %.
Из общего объема ВТО экспорт составил $11,88 млрд (увеличение на 35,1%), а импорт — $12,73 млрд (увеличился на 2,9%).
Узбекистан осуществляет торговые отношения со 183 странами.
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – апреля этого года остаются Китай и Россия.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.