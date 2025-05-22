https://uz.sputniknews.ru/20250522/vengriya-parlament-vyxod-mejdunarodnyy-ugolovnyy-sud-49494042.html

Венгерский парламент одобрил выход страны из Международного уголовного суда

Венгерский парламент одобрил выход страны из Международного уголовного суда

Sputnik Узбекистан

В пояснении к закону говорится, что Венгрия решительно отвергает использование международных организаций — в частности, уголовных судов — в качестве инструментов политического влияния

2025-05-22T14:00+0500

2025-05-22T14:00+0500

2025-05-22T15:01+0500

в мире

венгрия

парламент

международный уголовный суд в гааге

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Парламент Венгрии одобрил выход страны из Международного уголовного суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на законодательный орган этой страны.Законопроект поддержали 134 депутата, 37 проголосовали против, еще семь воздержались.В пояснении к закону говорится, что Венгрия решительно отвергает использование международных организаций, в частности, уголовных судов в качестве инструментов политического влияния. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, внесший документ в парламент, также напомнил, что Римский статут МУС не опубликован в венгерском вестнике, таким образом, не стал частью венгерского национального права.После одобрения закона в венгерском парламенте необходима подпись президента. После чего письмо с решением направят генеральному секретарю ООН.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.Дебаты вокруг выхода Венгрии из МУС развернулись после визита Биньямина Нетаньяху в Будапешт. Суд выдал ордер на его арест, обвинив премьер-министра Израиля в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение МУС, назвав это попыткой вмешательства в конфликт Израиля с ХАМАС. В ноябре 2024 года он заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории.Деятельность Международного уголовного суда (МУС) показывает, как нельзя выстраивать механизмы международного правосудия, и является полным фиаско, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.Медведев подчеркнул, что МУС превратился в инструмент неоколониальной агрессии и является недееспособным в долгосрочной перспективе, поэтому нужно думать о будущей замене для этой организации.По его словам, заявления о том, что Международный уголовный суд действует от всего мирового сообщества, являются ложными.

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