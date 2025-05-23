https://uz.sputniknews.ru/20250523/dni-kultury-rossii-proydut-v-uzbekistane-gde-i-kogda-49508326.html

Дни культуры России пройдут в Узбекистане — где и когда

Дни культуры России пройдут в Узбекистане — где и когда

Sputnik Узбекистан

В рамках Дней совместно с РОСКИНО в Ташкенте во Дворце кино имени Алишера Навои пройдет Фестиваль российского кино.

2025-05-23T11:03+0500

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культура

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ташкент

самарканд

узбекистан

дни культуры

кино

выставка

концерт

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкенте и Самарканде 29 и 30 мая этого года пройдут "Дни культуры России в Узбекистане". Об этом сообщает Министерство культуры Российской Федерации.По информации ведомства, в рамках Дней состоятся концерты ведущих российских эстрадных исполнителей совместно с оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста Российской Федерации Сергея Жилина. Столица Узбекистана примет известных российских музыкантов на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".В городе Самарканде концерт состоится в "Вечном городе" на территории туристического комплекса "Silk Road Samarkand".На площадках концертных программ представят уникальную фотовыставку "Россия: Гармония Природы, Архитектуры и Человека", которая охватывает самые живописные уголки России – от величественных городов до заповедных природных территорий и популярных туристических мест.Также в рамках Дней совместно с РОСКИНО в Ташкенте во Дворце кино имени Алишера Навои пройдет Фестиваль российского кино.Зрители увидят такие фильмы, как "Группа крови", "Культурная комедия", "Возвращение попугая Кеши", "Федя. Народный футболист", "9 секунд" и "Воздух".

россия

ташкент

самарканд

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