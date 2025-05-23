https://uz.sputniknews.ru/20250523/dni-kultury-rossii-proydut-v-uzbekistane-gde-i-kogda-49508326.html
Дни культуры России пройдут в Узбекистане — где и когда
Дни культуры России пройдут в Узбекистане — где и когда
Sputnik Узбекистан
В рамках Дней совместно с РОСКИНО в Ташкенте во Дворце кино имени Алишера Навои пройдет Фестиваль российского кино.
2025-05-23T11:03+0500
2025-05-23T11:03+0500
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самарканд
узбекистан
дни культуры
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкенте и Самарканде 29 и 30 мая этого года пройдут "Дни культуры России в Узбекистане". Об этом сообщает Министерство культуры Российской Федерации.По информации ведомства, в рамках Дней состоятся концерты ведущих российских эстрадных исполнителей совместно с оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста Российской Федерации Сергея Жилина. Столица Узбекистана примет известных российских музыкантов на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".В городе Самарканде концерт состоится в "Вечном городе" на территории туристического комплекса "Silk Road Samarkand".На площадках концертных программ представят уникальную фотовыставку "Россия: Гармония Природы, Архитектуры и Человека", которая охватывает самые живописные уголки России – от величественных городов до заповедных природных территорий и популярных туристических мест.Также в рамках Дней совместно с РОСКИНО в Ташкенте во Дворце кино имени Алишера Навои пройдет Фестиваль российского кино.Зрители увидят такие фильмы, как "Группа крови", "Культурная комедия", "Возвращение попугая Кеши", "Федя. Народный футболист", "9 секунд" и "Воздух".
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дни культуры россия узбекистан сотрудничество министерство культуры
дни культуры россия узбекистан сотрудничество министерство культуры
Дни культуры России пройдут в Узбекистане — где и когда
11:03 23.05.2025 (обновлено: 11:43 23.05.2025)
В рамках Дней совместно с РОСКИНО в Ташкенте во Дворце кино имени Алишера Навои пройдет Фестиваль российского кино.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
В Ташкенте и Самарканде 29 и 30 мая этого года пройдут "Дни культуры России в Узбекистане". Об этом сообщает
Министерство культуры Российской Федерации.
По информации ведомства, в рамках Дней состоятся концерты ведущих российских эстрадных исполнителей совместно с оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста Российской Федерации Сергея Жилина.
Столица Узбекистана примет известных российских музыкантов на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".
"Перед публикой выступят: заслуженная артистка РФ Пелагея, заслуженный артист РФ и победитель второго сезона шоу "Голос" Сергей Волчков, победительница третьего сезона телешоу "Голос" Александра Воробьева, обладательница золотой медали российского и международного этапов Дельфийских игр в категории "Народный вокал" Софья Онопченко, заслуженная артистка Республики Татарстан и финалистка шоу "Голос" Эльмира Калимуллина, артист Молодежной оперной программы Большого театра (баритон) Николай Землянских, а также музыкант, композитор и лауреат Премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства Александр Еловских", — говорится в сообщении.
В городе Самарканде концерт состоится в "Вечном городе" на территории туристического комплекса "Silk Road Samarkand".
На площадках концертных программ представят уникальную фотовыставку "Россия: Гармония Природы, Архитектуры и Человека", которая охватывает самые живописные уголки России – от величественных городов до заповедных природных территорий и популярных туристических мест.
Также в рамках Дней совместно с РОСКИНО в Ташкенте во Дворце кино имени Алишера Навои пройдет Фестиваль российского кино.
Зрители увидят такие фильмы, как "Группа крови", "Культурная комедия", "Возвращение попугая Кеши", "Федя. Народный футболист", "9 секунд" и "Воздух".
"Дни культуры России в Узбекистане — важный шаг к дальнейшему укреплению устоявшегося культурно гуманитарного сотрудничества и дружественных связей между нашими государствами", — подчеркнули в Минкульте РФ.