Межрегиональная конференция: вузы России и Узбекистана подписали более 15 документов
14:10 23.05.2025 (обновлено: 15:14 23.05.2025)
© Министерство высшего образования, науки и инновацийНа международной конференции в Намангане подписано более 15 документов
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
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Цель конференции заключается в укреплении стратегического партнерства двух стран в сфере образования, науки и инноваций, вывод взаимодействия в сфере на новый уровень.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На проходящей в Намангане межрегиональной конференции ректоров высших учебных заведений Узбекистана и России подписано более 15 соглашений и меморандумов о развитии двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций республики.
В Наманганском государственном университете состоялась межрегиональная конференция ректоров высших учебных заведений Узбекистана и России. В мероприятии приняли участие представители систем высшего образования двух стран, руководители министерств и ведомств, ректоры ведущих вузов, а также представители научных центров.
По информации ведомства, цель конференции заключается в укреплении стратегического партнерства двух стран в сфере образования, науки и инноваций, вывод взаимодействия в сфере на новый уровень.
© Министерство высшего образования, науки и инновацийНа международной конференции в Намангане подписано более 15 документов
На международной конференции в Намангане подписано более 15 документов
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
На конференции было отмечено, что реализуемые в последние годы совместные проекты, межправительственные соглашения и регулярные диалоги стали эффективной моделью двустороннего сотрудничества. Сегодня в филиалах российских вузов в Узбекистане обучаются около 10 тысяч студентов, а преподают им совместно почти тысяча узбекских и российских профессоров и преподавателей.
С приветственным словом на открытии конференции выступил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, сообщает Минобрнауки РФ.
Он отметил, что мероприятие является не только площадкой для обмена мнениями по вопросам актуальной повестки, но способствует выстраиванию прочных образовательных мостов между странами.
"В практической работе с узбекскими коллегами мы исходим из того, что совместные программы и проекты должны быть ориентированы, прежде всего, на содействие реализации государственных приоритетов научно-технологического развития, совершенствование систем образования, а также на решение задач социально-экономического развития регионов России и Узбекистана", — отметил Могилевский.
© Министерство высшего образования, науки и инновацийНа международной конференции в Намангане подписано более 15 документов
На международной конференции в Намангане подписано более 15 документов
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
Говорилось и о том, что в ближайшие дни планируется открытие филиала МГТУ им Н. Э. Баумана, который станет первым филиалом этого высшего учебного заведения за рубежом. Также в Узбекистане готовится начать свою деятельность международная организация русского языка.
© Министерство высшего образования, науки и инновацийНа международной конференции в Намангане подписано более 15 документов
На международной конференции в Намангане подписано более 15 документов
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
В рамках конференции состоялись:
заседание подкомиссии по образованию и науке, в рамках которого обсуждались вопросы развития филиалов российских вузов в Узбекистане, координация совместного конкурса на оказание поддержки научно-технических проектов по приоритетным направлениям, а также планы по дальнейшему развитию студенческого туризма;
пленарное заседание, на котором обсудили перспективные направления развития высшего образования;
панельные сессии, темами которых стали развитие сети филиалов российских образовательных организаций в Узбекистане, подготовка педагогических кадров и создание передовых инженерных школ в Узбекистане.
Помимо этого, участники из Томского политехнического университета, РХТУ им. Д. И. Менделеева и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого поделились методологией передовых инженерных школ в России, а также опытом современного инженерного образования и трансформации инженерной деятельности.
По итогам переговоров подписано более 15 межвузовских соглашений и меморандумов.
"Данная конференция выведет многогранное сотрудничество Узбекистана и России в области образования и науки на качественно новый уровень и станет прочной основой для новых совместных инициатив", — добавили в министерстве.
По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах РФ, сегодня превышает 60 тысяч. За последние три года число филиалов российских вузов в Узбекистане выросло с четырех до 14, в Ташкенте также открыто представительство РУДН. В них сегодня обучается более 10 тысяч узбекских студентов.