https://uz.sputniknews.ru/20250523/sotrudnichestvo-vuzov-uzbekistan-rossiya-podpisano-bolee-15-dokumentov-49512723.html

Межрегиональная конференция: вузы России и Узбекистана подписали более 15 документов

Межрегиональная конференция: вузы России и Узбекистана подписали более 15 документов

Sputnik Узбекистан

Цель конференции заключается в укреплении стратегического партнерства двух стран в сфере образования, науки и инноваций, вывод взаимодействия в сфере на новый уровень.

2025-05-23T14:10+0500

2025-05-23T14:10+0500

2025-05-23T15:14+0500

высшее образование

узбекистан

россия

вузы

меморандум

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/17/49514098_0:58:1119:687_1920x0_80_0_0_efe6c200531198f3f89cecf115c75b4f.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На проходящей в Намангане межрегиональной конференции ректоров высших учебных заведений Узбекистана и России подписано более 15 соглашений и меморандумов о развитии двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций республики.В Наманганском государственном университете состоялась межрегиональная конференция ректоров высших учебных заведений Узбекистана и России. В мероприятии приняли участие представители систем высшего образования двух стран, руководители министерств и ведомств, ректоры ведущих вузов, а также представители научных центров.По информации ведомства, цель конференции заключается в укреплении стратегического партнерства двух стран в сфере образования, науки и инноваций, вывод взаимодействия в сфере на новый уровень.На конференции было отмечено, что реализуемые в последние годы совместные проекты, межправительственные соглашения и регулярные диалоги стали эффективной моделью двустороннего сотрудничества. Сегодня в филиалах российских вузов в Узбекистане обучаются около 10 тысяч студентов, а преподают им совместно почти тысяча узбекских и российских профессоров и преподавателей.С приветственным словом на открытии конференции выступил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский, сообщает Минобрнауки РФ.Он отметил, что мероприятие является не только площадкой для обмена мнениями по вопросам актуальной повестки, но способствует выстраиванию прочных образовательных мостов между странами. Говорилось и о том, что в ближайшие дни планируется открытие филиала МГТУ им Н. Э. Баумана, который станет первым филиалом этого высшего учебного заведения за рубежом. Также в Узбекистане готовится начать свою деятельность международная организация русского языка.В рамках конференции состоялись:Помимо этого, участники из Томского политехнического университета, РХТУ им. Д. И. Менделеева и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого поделились методологией передовых инженерных школ в России, а также опытом современного инженерного образования и трансформации инженерной деятельности.По итогам переговоров подписано более 15 межвузовских соглашений и меморандумов.По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах РФ, сегодня превышает 60 тысяч. За последние три года число филиалов российских вузов в Узбекистане выросло с четырех до 14, в Ташкенте также открыто представительство РУДН. В них сегодня обучается более 10 тысяч узбекских студентов.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

наманган вуз конференция россия узбекистан сотрудничество образование