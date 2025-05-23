Узбекистан и Словения намерены довести товарооборот до €500 млн – подписанные документы
10:06 23.05.2025 (обновлено: 10:11 23.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб подписали Совместное заявление
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Обозначены ключевые направления экономического партнерства: локализация производства фармпрепаратов, выпуск электротехнического оборудования, продуктов питания, хранение и переработка плодоовощной продукции, строительство и модернизация объектов "зелёной" энергетики.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Словении Роберт Голоб обсудили вопросы наращивания узбекско-словенского многопланового сотрудничества и практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча состоялась в рамках программы официального визита лидера Узбекистана в Республику Словения.
В ходе встречи стороны подчеркнули важность активизации совместной работы в сфере торговли, инвестиций и кооперации. Отмечено, что запланированный в ходе нынешнего визита бизнес-форум станет эффективной площадкой для установления новых контактов и продвижения совместных проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Словении Робертом Голобом.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Словении Робертом Голобом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Участники встречи рассмотрели меры по доведению объемов товарооборота до €500 млн за счет наращивания взаимных поставок востребованной продукции. Отмечено, что система преференций "GSP+" и подписанное соглашение в сфере стандартизации также будут стимулировать рост торговли.
Сообщалось о том, что будет подготовлен План развития промышленной кооперации с акцентом на технологическую модернизацию. В данном контексте президент поддержал намерения ведущих словенских компаний по реализации в Узбекистане проектов в сфере электротехники, приборостроения, фармацевтики, "зеленой" энергетики, "умного" сельского хозяйства.
"Для размещения таких производств предложена площадка создаваемого в нашей стране специального промышленного парка для европейских компаний под управлением "Inpark", – отмечалось в ходе встречи.
Речь также шла о налаживании взаимодействия в сфере трудовой миграции, налаживании прямого авиасообщения между странами, использования инфраструктуры порта Копер для выхода узбекских товаров на рынок ЕС.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Словении Робертом Голобом.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Словении Робертом Голобом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отдельной темой переговоров стали вопросы расширения культурно-гуманитарного обмена, развития совместных образовательных программ.
"В целях практического продвижения обозначенных направлений сотрудничества достигнута договоренность о проведении в июле этого года в городе Любляне первого заседания Межправительственной комиссии", – говорится в сообщении.
Для своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений правительствами двух стран будет принята всеобъемлющая "дорожная карта".
По итогам состоявшихся в городе Любляне переговоров президент Узбекистана и Премьер-министр Словении подписали Совместное заявление.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб подписали Совместное заявление
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб подписали Совместное заявление
© Пресс-служба президента Узбекистана
В их присутствии состоялась церемония обмена двусторонними соглашениями:
об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований;
о сотрудничестве в области образования, науки и культуры;
о сотрудничестве в области транспорта и логистики;
о сотрудничестве в области управления "умными" городами;
о сотрудничестве в сфере стандартизации;
о сотрудничестве в области управления водными ресурсами;
о сотрудничестве в области туризма.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб подписали Совместное заявление
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб подписали Совместное заявление
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кульминацией визита главы Узбекистан в Словению стал узбекско-словенский бизнес-форум в городе Любляне с участием глав государств и представителей около 100 ведущих компаний двух стран.
В своем выступлении президент Узбекистана поставил задачу увеличить в ближайшие годы объемы взаимной торговли за счет расширения номенклатуры и объемов взаимных поставок, в том числе текстильной и плодоовощной продукции, минеральных удобрений, медных изделий, фармпрепаратов, технологического оборудования и других товаров с высокой добавленной стоимостью.
Отмечена важность принятия Программы развития промышленной кооперации в отраслях, где экономики двух стран могут дополнять друг друга.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар приняли участие в совместном бизнес-форуме
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар приняли участие в совместном бизнес-форуме
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев обозначил ключевые направления дальнейшего экономического партнерства. Среди них локализация производства фармацевтических препаратов, выпуск электротехнического оборудования, продуктов питания, хранение и переработка плодоовощной продукции, строительство и модернизация объектов "зелёной" энергетики.
Отмечено, что введенный в Узбекистане безвизовый режим для граждан Словении будет способствовать развитию деловых, гуманитарных и туристических обменов.
Также лидер Узбекистана обратил внимание участников на создаваемый в стране специальный промышленный парк для европейских компаний, где будут предоставлены уникальные условия для бизнеса. Он пригласил словенские компании стать одними из первых резидентов этой особой зоны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар приняли участие в совместном бизнес-форуме
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар приняли участие в совместном бизнес-форуме
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в совместном бизнес-форуме.
Шавкат Мирзиёев принял участие в совместном бизнес-форуме.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение в присутствии президентов двух стран состоялась церемония обмена двусторонними торгово-экономическими и инвестиционными соглашениями.
На этом программа официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Словения завершилась.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Словения завершилась
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Словения завершилась
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Любляны высокого гостя проводили министр внутренних дел Боштян Поклукар и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Словения завершилась
Программа официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Словения завершилась
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер Узбекистана отбыл в город Ташкент.