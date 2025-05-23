https://uz.sputniknews.ru/20250523/uzbekistan--sloveniya-namereny-dovesti-tovarooborota-do-500-mln-49506670.html

Узбекистан и Словения намерены довести товарооборот до €500 млн – подписанные документы

Узбекистан и Словения намерены довести товарооборот до €500 млн – подписанные документы

Sputnik Узбекистан

Обозначены ключевые направления экономического партнерства: локализация производства фармпрепаратов, выпуск электротехнического оборудования, продуктов... 23.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-23T10:06+0500

2025-05-23T10:06+0500

2025-05-23T10:11+0500

словения

узбекистан

шавкат мирзиёев

официальный визит

бизнес-форум

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Словении Роберт Голоб обсудили вопросы наращивания узбекско-словенского многопланового сотрудничества и практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Встреча состоялась в рамках программы официального визита лидера Узбекистана в Республику Словения.В ходе встречи стороны подчеркнули важность активизации совместной работы в сфере торговли, инвестиций и кооперации. Отмечено, что запланированный в ходе нынешнего визита бизнес-форум станет эффективной площадкой для установления новых контактов и продвижения совместных проектов.Участники встречи рассмотрели меры по доведению объемов товарооборота до €500 млн за счет наращивания взаимных поставок востребованной продукции. Отмечено, что система преференций "GSP+" и подписанное соглашение в сфере стандартизации также будут стимулировать рост торговли.Сообщалось о том, что будет подготовлен План развития промышленной кооперации с акцентом на технологическую модернизацию. В данном контексте президент поддержал намерения ведущих словенских компаний по реализации в Узбекистане проектов в сфере электротехники, приборостроения, фармацевтики, "зеленой" энергетики, "умного" сельского хозяйства.Речь также шла о налаживании взаимодействия в сфере трудовой миграции, налаживании прямого авиасообщения между странами, использования инфраструктуры порта Копер для выхода узбекских товаров на рынок ЕС.Отдельной темой переговоров стали вопросы расширения культурно-гуманитарного обмена, развития совместных образовательных программ.Для своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений правительствами двух стран будет принята всеобъемлющая "дорожная карта".По итогам состоявшихся в городе Любляне переговоров президент Узбекистана и Премьер-министр Словении подписали Совместное заявление.В их присутствии состоялась церемония обмена двусторонними соглашениями:Кульминацией визита главы Узбекистан в Словению стал узбекско-словенский бизнес-форум в городе Любляне с участием глав государств и представителей около 100 ведущих компаний двух стран.В своем выступлении президент Узбекистана поставил задачу увеличить в ближайшие годы объемы взаимной торговли за счет расширения номенклатуры и объемов взаимных поставок, в том числе текстильной и плодоовощной продукции, минеральных удобрений, медных изделий, фармпрепаратов, технологического оборудования и других товаров с высокой добавленной стоимостью.Отмечена важность принятия Программы развития промышленной кооперации в отраслях, где экономики двух стран могут дополнять друг друга.Мирзиёев обозначил ключевые направления дальнейшего экономического партнерства. Среди них локализация производства фармацевтических препаратов, выпуск электротехнического оборудования, продуктов питания, хранение и переработка плодоовощной продукции, строительство и модернизация объектов "зелёной" энергетики.Отмечено, что введенный в Узбекистане безвизовый режим для граждан Словении будет способствовать развитию деловых, гуманитарных и туристических обменов.Также лидер Узбекистана обратил внимание участников на создаваемый в стране специальный промышленный парк для европейских компаний, где будут предоставлены уникальные условия для бизнеса. Он пригласил словенские компании стать одними из первых резидентов этой особой зоны.В завершение в присутствии президентов двух стран состоялась церемония обмена двусторонними торгово-экономическими и инвестиционными соглашениями.На этом программа официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Словения завершилась.В международном аэропорту Любляны высокого гостя проводили министр внутренних дел Боштян Поклукар и другие официальные лица.Лидер Узбекистана отбыл в город Ташкент.

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словения, узбекистан, шавкат мирзиёев, официальный визит, бизнес-форум, сотрудничество