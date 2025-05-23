В ЕЭК обсудили новые возможности для развития металлургии в странах ЕАЭС — подробности
12:01 23.05.2025 (обновлено: 12:03 23.05.2025)
© РИА Новости / Павел ЛисицынПроизводство стальных конструкций на заводе
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся круглый стол с участием представителей уполномоченных органов, отраслевых ассоциаций, научных, деловых организаций, ведущих предприятий металлургии и потребителей металлургической продукции стран ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В ЕЭК обсудили приоритеты промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза, технологические тренды и в целом ситуацию в металлургии в странах ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.
В штаб квартире Евразийской экономической комиссии состоялся круглый стол с участием представителей уполномоченных органов, отраслевых ассоциаций, научных, деловых организаций, ведущих предприятий металлургии и потребителей металлургической продукции стран ЕАЭС.
В своем выступлении директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев отметил, что углубление промышленной и технологической кооперации в рамках ЕАЭС открывает новые возможности для успешного решения задач развития отрасли.
© ЕЭК Николай Кушнарев: "Углубление промышленной и технологической кооперации в рамках ЕАЭС открывает новые возможности для развития металлургии"
Николай Кушнарев: "Углубление промышленной и технологической кооперации в рамках ЕАЭС открывает новые возможности для развития металлургии"
© ЕЭК
"Этого можно достичь путем реализации совместных инновационных и инфраструктурных проектов в сфере производства металлургической продукции, повышения ее конкурентоспособности на внешних рынках", — отметил он.
Речь также шла о создании новых производств в рамках Союза, обмене опытом в сфере цифровизации, роботизации и применения аддитивных технологий в отрасли.
Значительный интерес у частников вызвала дискуссия об использовании оценки соответствия международным стандартам как одного из инструментов продвижения металлургической продукции на внешние рынки и потенциале кооперационного сотрудничества в сварочной отрасли.
Для информирования производителей на круглом столе представлен разработанный Комиссией механизм содействия совместным кооперационным проектам, который может быть использован и в металлургической отрасли.
"В целом по ЕАЭС в 2024 году производство готовых металлических изделий за аналогичный период увеличилось на 35,1%. При этом взаимные кооперационные поставки государств-членов металлургической продукции возросли на 4,8%, готовых металлических изделий — на 9,6%, что говорит о значительном потенциале сотрудничества в этой отрасли. Новый механизм наднационального финансирования будет содействовать дальнейшему развитию кооперации в рамках ЕАЭС", — отметил заместитель директора Департамента Георгий Арзуманян.
© ЕЭК Николай Кушнарев: "Углубление промышленной и технологической кооперации в рамках ЕАЭС открывает новые возможности для развития металлургии"
Николай Кушнарев: "Углубление промышленной и технологической кооперации в рамках ЕАЭС открывает новые возможности для развития металлургии"
© ЕЭК
По итогам мероприятия его участники договорились активизировать совместную работу на площадке ЕЭК. Также намечено подготовить соответствующую резолюцию, которая будет направлена в правительства стран ЕАЭС.