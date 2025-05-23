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В ЕЭК обсудили новые возможности для развития металлургии в странах ЕАЭС — подробности

В ЕЭК обсудили новые возможности для развития металлургии в странах ЕАЭС — подробности

Sputnik Узбекистан

В штаб квартире Евразийской экономической комиссии состоялся круглый стол с участием представителей уполномоченных органов, отраслевых ассоциаций, научных, деловых организаций, ведущих предприятий металлургии и потребителей металлургической продукции стран ЕАЭС.

2025-05-23T12:01+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В ЕЭК обсудили приоритеты промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза, технологические тренды и в целом ситуацию в металлургии в странах ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.В штаб квартире Евразийской экономической комиссии состоялся круглый стол с участием представителей уполномоченных органов, отраслевых ассоциаций, научных, деловых организаций, ведущих предприятий металлургии и потребителей металлургической продукции стран ЕАЭС.В своем выступлении директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев отметил, что углубление промышленной и технологической кооперации в рамках ЕАЭС открывает новые возможности для успешного решения задач развития отрасли.Речь также шла о создании новых производств в рамках Союза, обмене опытом в сфере цифровизации, роботизации и применения аддитивных технологий в отрасли. Значительный интерес у частников вызвала дискуссия об использовании оценки соответствия международным стандартам как одного из инструментов продвижения металлургической продукции на внешние рынки и потенциале кооперационного сотрудничества в сварочной отрасли.Для информирования производителей на круглом столе представлен разработанный Комиссией механизм содействия совместным кооперационным проектам, который может быть использован и в металлургической отрасли.По итогам мероприятия его участники договорились активизировать совместную работу на площадке ЕЭК. Также намечено подготовить соответствующую резолюцию, которая будет направлена в правительства стран ЕАЭС.

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