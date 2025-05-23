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Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС с начала 2025 года — инфографика

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС с начала 2025 года — инфографика

Sputnik Узбекистан

За четыре месяца 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 22,7%.

2025-05-23T15:07+0500

2025-05-23T15:07+0500

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По данным Национального агентства Узбекистана по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС в январе – апреле 2025 года составил $5 593,1 млн, из них объем экспорта — $1 831,7 млн, объем импорта — $3 761,4 млн. Основным партнером в Союзе по итогам четырех месяцев продолжает оставаться Россия. Общий объем торговли с РФ составил $3 707 млн, из которых $2 490,2 млн приходится на импорт.За четыре месяца доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 22,7%.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающей свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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