https://uz.sputniknews.ru/20250523/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-so-stranami-eaes-2025-god-49514541.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС с начала 2025 года — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС с начала 2025 года — инфографика
Sputnik Узбекистан
За четыре месяца 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 22,7%.
2025-05-23T15:07+0500
2025-05-23T15:07+0500
2025-05-23T15:17+0500
еаэс и узбекистан
торговля
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
инфографика
россия
вто
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/17/49511668_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ce1438f285d8a859327cce0c931d79b.png
По данным Национального агентства Узбекистана по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС в январе – апреле 2025 года составил $5 593,1 млн, из них объем экспорта — $1 831,7 млн, объем импорта — $3 761,4 млн. Основным партнером в Союзе по итогам четырех месяцев продолжает оставаться Россия. Общий объем торговли с РФ составил $3 707 млн, из которых $2 490,2 млн приходится на импорт.За четыре месяца доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 22,7%.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающей свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/17/49511668_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_66faa0b5a4d756586a26dc33b72ae590.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика вто еаэс россия казахстан беларусь кыргызстан армения торговля
инфографика вто еаэс россия казахстан беларусь кыргызстан армения торговля
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС с начала 2025 года — инфографика
15:07 23.05.2025 (обновлено: 15:17 23.05.2025)
За четыре месяца 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 22,7%.
По данным Национального агентства Узбекистана по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС в январе – апреле 2025 года составил $5 593,1 млн, из них объем экспорта — $1 831,7 млн, объем импорта — $3 761,4 млн.
Основным партнером в Союзе по итогам четырех месяцев продолжает оставаться Россия. Общий объем торговли с РФ составил $3 707 млн, из которых $2 490,2 млн приходится на импорт.
За четыре месяца доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 22,7%.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающей свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.