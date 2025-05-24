ЕЭК изменила техрегламент ЕАЭС на природный горючий газ
© РИА Новости / Илья ПиталевМагистральный газопровод. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Изменения направлены на исключение избыточных барьеров для предпринимательской деятельности и урегулирование вопросов проблемной практики проведения оценки соответствия природного газа.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию", сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Как пояснили в Комиссии, изменения направлены на исключение избыточных барьеров для предпринимательской деятельности и урегулирование вопросов проблемной практики проведения оценки соответствия природного газа.
© Пресс-служба ЕЭКЗаседание Совета Евразийской экономической комиссии.
Заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
© Пресс-служба ЕЭК
Уточнены процедуры оценки соответствия и обращения продукции на рынке Союза, а также отдельные термины, определения и формулы, установленные в техрегламенте.
"Предусмотрена возможность применения поставщиками газа потоковых (промышленных) средств измерений (т.е. предназначенных для непрерывного измерения показателей движущейся в потоке продукции в автоматическом режиме), отвечающих требованиям законодательства стран ЕАЭС наряду с лабораторными средствами при оформлении паспорта качества газа (определена альтернатива по проведению испытаний: в собственной испытательной лаборатории или с использованием потоковых средств измерений поставщика, или в аккредитованной лаборатории из единого реестра Союза)", – говорится в сообщении
Так, из области применения техрегламента исключается природный газ, используемый изготовителем только для собственных нужд, а также газ иностранного производства для его транзита потребителям третьих стран.
Как отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий, отдельные новшества в проекте изменений направлены на оптимизацию неоправданной с точки зрения безопасности продукции административной и финансовой нагрузки на продавцов уже находящегося в обращении газа, в том числе при его трансграничной поставке из одной страны Союза в другую.