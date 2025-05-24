https://uz.sputniknews.ru/20250524/eek-izmenila-texreglament-eaes-na-prirodnyy-goryuchiy-gaz-49522600.html

ЕЭК изменила техрегламент ЕАЭС на природный горючий газ

ЕЭК изменила техрегламент ЕАЭС на природный горючий газ

Sputnik Узбекистан

Изменения направлены на исключение избыточных барьеров для предпринимательской деятельности и урегулирование вопросов проблемной практики проведения оценки соответствия природного газа.

2025-05-24T12:15+0500

2025-05-24T12:15+0500

2025-05-24T12:15+0500

еаэс

еэк

природный газ

документы

производство

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1a/45851115_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1f4741740757924f07fea78c2540af2.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию", сообщили в пресс-службе ЕЭК.Как пояснили в Комиссии, изменения направлены на исключение избыточных барьеров для предпринимательской деятельности и урегулирование вопросов проблемной практики проведения оценки соответствия природного газа. Уточнены процедуры оценки соответствия и обращения продукции на рынке Союза, а также отдельные термины, определения и формулы, установленные в техрегламенте.Так, из области применения техрегламента исключается природный газ, используемый изготовителем только для собственных нужд, а также газ иностранного производства для его транзита потребителям третьих стран.Как отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий, отдельные новшества в проекте изменений направлены на оптимизацию неоправданной с точки зрения безопасности продукции административной и финансовой нагрузки на продавцов уже находящегося в обращении газа, в том числе при его трансграничной поставке из одной страны Союза в другую.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

газ еаэс еэк техрегламент