https://uz.sputniknews.ru/20250524/kak-v-zooparke-tashkenta-jivut-konfiskovannye-jivotnye-49524428.html

Как в зоопарке Ташкента живут конфискованные животные

Как в зоопарке Ташкента живут конфискованные животные

Sputnik Узбекистан

Зоопарк пополняется разнообразными обитателями не только благодаря естественному размножению, обмену или покупке. Очень часто животных и птиц изымают, конфискуют соответствующие органы или владельцы добровольно сдают своих экзотических питомцев в зоопарк.

2025-05-24T19:30+0500

2025-05-24T19:30+0500

2025-05-24T19:30+0500

ташкентский зоопарк

видео

животные

амурский тигр

узбекистан

охрана окружающей среды

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Недавно ташкентский зоопарк пополнился новыми обитателями – двухмесячной амурской тигрицей и 7 питонами. Эти животные были изъяты Минэкологии совместно с правоохранительными органами из частного дома в Ташкентской области. В зоопарк котенка передали истощенным и обезвоженным, но благодаря заботе сотрудников Тая – так назвали тигрицу, уже чувствует себя намного лучше.22 мая в зоопарк привезли еще одного каракала, теперь там два самца из этого семейства кошачьих — Макс и Хан.Зоопарк пополняется разнообразными обитателями не только благодаря естественному размножению, обмену или покупке. Очень часто животных и птиц изымают, конфискуют соответствующие органы или как в случае с каракалом владельцы добровольно сдают своих питомцев в зоопарк.К этому любителей держать экзотическую живность дома подтолкнули изменения в законодательстве. В начале 2025 года в Узбекистане ужесточили ответственность за содержание диких животных физлицами в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе. За это придется заплатить штраф от 5 до 10 БРВ (от 1 млн 875 тысяч до 3 млн 750 тысяч сумов) с конфискацией этих животных. И теперь добросовестные владельцы диких животных сами привозят их в зоопарк.Среди тех, для кого зоопарк стал вторым шансом на жизнь, такие любимцы публики как орангутан Цезарь, волчица Боня и медведица Зина. Цезаря спасли от контрабандистов, Боню привезли пастухи, отбив ее у собак, а вот Зину, совсем еще малышкой, нашли в одном из заповедников, она осталась без мамы, поэтому навряд ли бы смогла выжить самостоятельно.Некоторые люди сомнительно относятся к содержанию животных в зоопарках. Они уверены, что место диким животным — на воле. К сожалению, для животных, рожденных в питомнике и выросших рядом с людьми и никогда не охотившихся в естественной среде, шансов выжить в дикой природе практически нет.Подробнее о том, как складывается жизнь таких животных, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

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