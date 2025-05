https://uz.sputniknews.ru/20250524/turpotentsial-kultura-natsionalnaya-kuxnya-uzbekistana-shanxay-49523661.html

Турпотенциал, культуру и национальную кухню Узбекистана представили в Шанхае

Sputnik Узбекистан

Участники мероприятия получили подробную информацию о реформах, проводимых в Узбекистане в сфере туризма и культуры, о благоприятных условиях, создаваемых для иностранных туристов, а также о туристическом потенциале и возможностях страны.

2025-05-24T14:30+0500

2025-05-24T14:30+0500

2025-05-24T14:45+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/09/45553104_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4738318b36471e95508fdb59c078fe22.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в сотрудничестве с компанией "Shanghai Art Fair International Exhibition Co. Ltd." организовало в Шанхае презентацию, посвященную туристическому потенциалу, культуре и национальной кухне Узбекистана, сообщает Информагентство "Дунё".На презентацию были приглашены представители различных ведомств Китая, туристических компаний, культурных организаций, иностранных дипломатических миссий в Шанхае и блогеры.Было отмечено, что благодаря инициативам глав двух государств в сфере туризма достигнуты значительные успехи, поток китайских туристов растет, а количество авиарейсов между странами увеличено до 60 в неделю.Также было объявлено, что с 1 июня вступает в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Китаем о взаимной отмене виз для создания удобств туристам.Было подчеркнуто, что запуск прямых авиарейсов между Ташкентом и Шанхаем авиакомпанией "Qanot Sharq" с 8 июня будет способствовать увеличению потока китайских туристов.В ходе мероприятия, помимо туристических возможностей Узбекистана – исторического, культурного, паломнического, зимнего туризма, была представлена гастрономическая культура, а также узбекские национальные блюда. Особо отмечено, что плов включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.Председатель компании "Shanghai Art Fair International Exhibition Co. Ltd." Чжань Цинь отметил, что узбекский национальный плов способствует укреплению дружественных связей между народами. В завершение мероприятия присутствующих угостили пловом, приготовленным узбекскими поварами.

