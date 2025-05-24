https://uz.sputniknews.ru/20250524/turpotentsial-kultura-natsionalnaya-kuxnya-uzbekistana-shanxay-49523661.html
Турпотенциал, культуру и национальную кухню Узбекистана представили в Шанхае
Турпотенциал, культуру и национальную кухню Узбекистана представили в Шанхае
Sputnik Узбекистан
Участники мероприятия получили подробную информацию о реформах, проводимых в Узбекистане в сфере туризма и культуры, о благоприятных условиях, создаваемых для иностранных туристов, а также о туристическом потенциале и возможностях страны.
2025-05-24T14:30+0500
2025-05-24T14:30+0500
2025-05-24T14:45+0500
узбекистан
туризм
китай
шанхай
презентация
национальные блюда
культура
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авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в сотрудничестве с компанией "Shanghai Art Fair International Exhibition Co. Ltd." организовало в Шанхае презентацию, посвященную туристическому потенциалу, культуре и национальной кухне Узбекистана, сообщает Информагентство "Дунё".На презентацию были приглашены представители различных ведомств Китая, туристических компаний, культурных организаций, иностранных дипломатических миссий в Шанхае и блогеры.Было отмечено, что благодаря инициативам глав двух государств в сфере туризма достигнуты значительные успехи, поток китайских туристов растет, а количество авиарейсов между странами увеличено до 60 в неделю.Также было объявлено, что с 1 июня вступает в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Китаем о взаимной отмене виз для создания удобств туристам.Было подчеркнуто, что запуск прямых авиарейсов между Ташкентом и Шанхаем авиакомпанией "Qanot Sharq" с 8 июня будет способствовать увеличению потока китайских туристов.В ходе мероприятия, помимо туристических возможностей Узбекистана – исторического, культурного, паломнического, зимнего туризма, была представлена гастрономическая культура, а также узбекские национальные блюда. Особо отмечено, что плов включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.Председатель компании "Shanghai Art Fair International Exhibition Co. Ltd." Чжань Цинь отметил, что узбекский национальный плов способствует укреплению дружественных связей между народами. В завершение мероприятия присутствующих угостили пловом, приготовленным узбекскими поварами.
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туризм шанхай узбекистан презентация плов культура национальные блюда
туризм шанхай узбекистан презентация плов культура национальные блюда
Турпотенциал, культуру и национальную кухню Узбекистана представили в Шанхае
14:30 24.05.2025 (обновлено: 14:45 24.05.2025)
Участники мероприятия получили подробную информацию о реформах, проводимых в Узбекистане в сфере туризма и культуры, о благоприятных условиях, создаваемых для иностранных туристов, а также о туристическом потенциале и возможностях страны.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в сотрудничестве с компанией "Shanghai Art Fair International Exhibition Co. Ltd." организовало в Шанхае презентацию, посвященную туристическому потенциалу, культуре и национальной кухне Узбекистана, сообщает Информагентство "Дунё".
На презентацию были приглашены представители различных ведомств Китая, туристических компаний, культурных организаций, иностранных дипломатических миссий в Шанхае и блогеры.
"Участники мероприятия получили подробную информацию о реформах, проводимых в Узбекистане в сфере туризма и культуры в последние годы, о благоприятных условиях, создаваемых для иностранных туристов, а также о туристическом потенциале и возможностях страны", – говорится в сообщении.
Было отмечено, что благодаря инициативам глав двух государств в сфере туризма достигнуты значительные успехи, поток китайских туристов растет, а количество авиарейсов между странами увеличено до 60 в неделю.
Также было объявлено, что с 1 июня вступает в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Китаем о взаимной отмене виз для создания удобств туристам.
Было подчеркнуто, что запуск прямых авиарейсов между Ташкентом и Шанхаем авиакомпанией "Qanot Sharq" с 8 июня будет способствовать увеличению потока китайских туристов.
В ходе мероприятия, помимо туристических возможностей Узбекистана – исторического, культурного, паломнического, зимнего туризма, была представлена гастрономическая культура, а также узбекские национальные блюда. Особо отмечено, что плов включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Председатель компании "Shanghai Art Fair International Exhibition Co. Ltd." Чжань Цинь отметил, что узбекский национальный плов способствует укреплению дружественных связей между народами.
"Культура питания занимает особое место в культуре двух стран. Она является не только процессом приема пищи, но и культурой выражения взаимного уважения, общения, обмена мнениями и обсуждения новых идей", – отметил глава компании.
В завершение мероприятия присутствующих угостили пловом, приготовленным узбекскими поварами.