https://uz.sputniknews.ru/20250524/yunye-dzyudoisty-uzbekistana-zanyali-i-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-kubke-azii---49521309.html

Юные дзюдоисты Узбекистана заняли 1 место в общекомандном зачете на Кубке Азии

Юные дзюдоисты Узбекистана заняли 1 место в общекомандном зачете на Кубке Азии

Sputnik Узбекистан

На Кубке Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи, проходящем в Ташкенте, сборная Узбекистана завоевала 10 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей.

2025-05-24T11:10+0500

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дзюдо

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии, завоевав в общей сложности 38 медалей, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В эти дни в Ташкенте походит Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. На данный момент завершились соревнования среди юношей, в которых приняли участие спортсмены из восьми стран мира. По итогам поединков сборная Узбекистана завоевала 10 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете.В ледовом дворце "Алпомиш" стартуют поединки среди молодежи.

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