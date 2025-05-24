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https://uz.sputniknews.ru/20250524/yunye-dzyudoisty-uzbekistana-zanyali-i-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-kubke-azii---49521309.html
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли 1 место в общекомандном зачете на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли 1 место в общекомандном зачете на Кубке Азии
Sputnik Узбекистан
На Кубке Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи, проходящем в Ташкенте, сборная Узбекистана завоевала 10 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей.
2025-05-24T11:10+0500
2025-05-24T11:36+0500
дзюдо
кубок азии
ташкент
спорт
спортивные соревнования
золотая медаль
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии, завоевав в общей сложности 38 медалей, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В эти дни в Ташкенте походит Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. На данный момент завершились соревнования среди юношей, в которых приняли участие спортсмены из восьми стран мира. По итогам поединков сборная Узбекистана завоевала 10 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете.В ледовом дворце "Алпомиш" стартуют поединки среди молодежи.
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кубок азии ташкент дзюдо первое место медаль спорт
кубок азии ташкент дзюдо первое место медаль спорт

Юные дзюдоисты Узбекистана заняли 1 место в общекомандном зачете на Кубке Азии

11:10 24.05.2025 (обновлено: 11:36 24.05.2025)
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2025
© НОК Узбекистана
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На Кубке Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи, проходящем в Ташкенте, сборная Узбекистана завоевала 10 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии, завоевав в общей сложности 38 медалей, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2025
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
© НОК Узбекистана
В эти дни в Ташкенте походит Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. На данный момент завершились соревнования среди юношей, в которых приняли участие спортсмены из восьми стран мира.
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2025
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
© НОК Узбекистана
По итогам поединков сборная Узбекистана завоевала 10 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете.
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2025
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2025
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии
© НОК Узбекистана
В ледовом дворце "Алпомиш" стартуют поединки среди молодежи.
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