https://uz.sputniknews.ru/20250525/eaeu-trudovaya-migratsiya-49531755.html

Поток трудовой миграции в ЕАЭС в прошлом году превысил 1 миллион человек

Поток трудовой миграции в ЕАЭС в прошлом году превысил 1 миллион человек

Sputnik Узбекистан

Министр ЕЭК: Государства Союза принимают схожие меры по стимулированию притока высококвалифицированных специалистов, а также продвигаются в цифровизации госууслуг в сфере

2025-05-25T11:00+0500

2025-05-25T11:00+0500

2025-05-25T11:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

трудовая миграция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/392/88/3928883_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_59671e3967cc365f0c3ca1e732372e9b.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. С момента вступления в силу Договора о Союзе ежегодные потоки трудовой миграции увеличились на треть и в прошлом году превысили 1 млн человек, заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.В рамках прошедшего в Баку заседания Совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ он рассказал о работе Комиссии в сфере миграции, подчеркнув важность координации усилий для обеспечения прав и социальных гарантий трудовых мигрантов в Евразийском экономическом союзе.Участники обсудили сложившуюся миграционную ситуацию в государствах СНГ, а также координацию взаимодействия госорганов при реализации основных направлений миграционной политики стран Содружества.Султанов представил результаты недавно проведенного мониторинга законодательства стран ЕАЭС в сфере трудовой миграции на предмет соответствия праву Союза.Министр ЕЭК акцентировал внимание на необходимости соблюдения баланса между контролем за миграционными потоками и обеспечением прав трудовых мигрантов, отметив, что любые законодательные инициативы, направленные на регулирование сферы миграции, не должны противоречить нормам Договора о ЕАЭС.В настоящее время Комиссия подготовила брошюру "Трудовая деятельность и социальное обеспечение граждан государств-членов ЕАЭС в Российской Федерации", которая переведена на языки государств Союза и размещена на сайте ЕЭК. Планируют создание аналогичных брошюр по законодательству других стран ЕАЭС.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

трудовая миграция еаэс