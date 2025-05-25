Генпрокуратура Узбекистана будет следить за экологическими преступлениями из космоса
© Пресс-служба Агентства космических исследований и технологийПодписан меморандум о сотрудничестве между Uzcosmos и Генеральной прокуратурой
© Пресс-служба Агентства космических исследований и технологий
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Соответствующий меморандум ведомство подписало с агентством "Узкосмос".
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана будет следить за экологическими преступлениями из космоса, сообщает пресс-служба Агентства космических исследований и технологий.
Соответствующий меморандум ведомство подписало с агентством "Узкосмос".
“Между Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан и агентством Uzcosmos подписан меморандум о сотрудничестве по обеспечению экологической безопасности в республике, борьбе с правонарушениями, внедрению аэрокосмических технологий в контрольные мероприятия, процессы дознания и предварительного следствия, использованию прозрачных и высокоточных данных через Государственную систему космического мониторинга”, — говорится в сообщении.
В соответствии с документом стороны будут систематически обмениваться информацией и работать сообща по ряду направлений.
В их числе:
мониторинг сокращения зеленых зон и вырубки деревьев;
выявление фактов самовольного захвата земельных участков на землях лесного фонда, незаконного строительства зданий и сооружений;
мониторинг незаконных горных работ, в том числе добычи нерудных материалов в руслах рек и водоохранных зонах;
мониторинг случаев отклонений от проекта, незаконной добычи на участках, где ведут работы по очистке русел рек от скопившихся нерудных материалов и укреплению берегов;
проведение аэрокосмических маркшейдерских работ на месторождениях нерудных полезных ископаемых с целью определения фактически добытых объемов;
мониторинг случаев выхода за пределы установленной территории в местах хранения отходов, незаконных свалок;
мониторинг случаев сжигания соломы и ее остатков (сжигание полей) на земельных площадях, освобожденных после уборки урожая.
Тем самым они планируют укрепить экологическую культуру населения, а также повысить эффективность контроля.