https://uz.sputniknews.ru/20250525/genprokuratura-uzbekistana-budet-sledit-za-ekologicheskimi-prestupleniyami-iz-kosmosa-49534611.html

Генпрокуратура Узбекистана будет следить за экологическими преступлениями из космоса

Генпрокуратура Узбекистана будет следить за экологическими преступлениями из космоса

Sputnik Узбекистан

Соответствующий меморандум ведомство подписало с агентством "Узкосмос"

2025-05-25T12:10+0500

2025-05-25T12:10+0500

2025-05-25T12:10+0500

генеральная прокуратура узбекистана

экология

преступление

космос

мониторинг

меморандум

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана будет следить за экологическими преступлениями из космоса, сообщает пресс-служба Агентства космических исследований и технологий.Соответствующий меморандум ведомство подписало с агентством "Узкосмос".В соответствии с документом стороны будут систематически обмениваться информацией и работать сообща по ряду направлений.В их числе:Тем самым они планируют укрепить экологическую культуру населения, а также повысить эффективность контроля.

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генеральная прокуратура узбекистан экологические преступления космос