https://uz.sputniknews.ru/20250525/moralnyy-dux-vsu-oslabevaet-49533003.html
СМИ: Моральный дух ВСУ ослабевает
СМИ: Моральный дух ВСУ ослабевает
Sputnik Узбекистан
Среди солдат распространяется разочарование
2025-05-25T15:45+0500
2025-05-25T15:45+0500
2025-05-25T15:45+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
всу
стамбул
владимир путин
дмитрий песков
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/05/33546936_0:231:2500:1638_1920x0_80_0_0_691cc1a62ddc84496e43a6d543ea5a21.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Моральный дух ВСУ ослабевает, среди солдат распространяется чувство усталости и разочарования, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.Замкомандира штурмового подразделения, воюющего под Покровском (украинское название Красноармейска) в ДНР, заявил о том, что войска измотаны.Напомним, что президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава РФ не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было.Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
россия
украина
стамбул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/05/33546936_14:0:2237:1667_1920x0_80_0_0_fcbb9090a3d6923016c40902649c1024.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сми всу
СМИ: Моральный дух ВСУ ослабевает
Среди солдат распространяется разочарование.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Моральный дух ВСУ ослабевает, среди солдат распространяется чувство усталости и разочарования, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.
"Чувство усталости и разочарования распространяется в рядах (ВСУ — ред.) как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных военнослужащих, моральный дух ослабевает, растет ощущение, что нет четкого плана по окончанию войны, а жизни жертвуются впустую", — говорится в материале издания.
Замкомандира штурмового подразделения, воюющего под Покровском (украинское название Красноармейска) в ДНР, заявил о том, что войска измотаны.
Напомним, что президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава РФ не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было.
Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.