https://uz.sputniknews.ru/20250525/moralnyy-dux-vsu-oslabevaet-49533003.html

СМИ: Моральный дух ВСУ ослабевает

СМИ: Моральный дух ВСУ ослабевает

Sputnik Узбекистан

Среди солдат распространяется разочарование

2025-05-25T15:45+0500

2025-05-25T15:45+0500

2025-05-25T15:45+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Моральный дух ВСУ ослабевает, среди солдат распространяется чувство усталости и разочарования, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.Замкомандира штурмового подразделения, воюющего под Покровском (украинское название Красноармейска) в ДНР, заявил о том, что войска измотаны.Напомним, что президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава РФ не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было.Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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