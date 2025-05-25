https://uz.sputniknews.ru/20250525/nazvany-regiony-lidery-po-kolichestvu-zaregistrirovannyx-brakov-v-uzbekistane-49534980.html
Названы регионы-лидеры по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане
Названы регионы-лидеры по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе-апреле 2025 года в органах ЗАГС республики зарегистрировано 59 598 браков
2025-05-25T14:30+0500
2025-05-25T14:30+0500
2025-05-25T14:30+0500
общество
узбекистан
регистрация
загс
самарканд
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/278/19/2781944_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_11d194c992a36fecc2c7ad4cf64b4c63.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Регионами-лидерами по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане в январе – апреле этого года являются Самаркандская и Кашкадарьинская области сообщает пресс-служба Национального комитета РУз по статистике.В этот период там зарегистрировали 6 422 и 6 352 брака соответственно.По данным статведомства, в январе – апреле 2025 года в органах ЗАГС республики зарегистрировали 59 598 браков.Наименьшее количество браков — в Навоийской области (1 361).
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/278/19/2781944_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a1b027eecb7f5fc10ed1f598fa5e41d8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан регионы лидеры браки регистрация
узбекистан регионы лидеры браки регистрация
Названы регионы-лидеры по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе-апреле 2025 года в органах ЗАГС республики зарегистрировано 59 598 браков.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Регионами-лидерами по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане в январе – апреле этого года являются Самаркандская и Кашкадарьинская области сообщает
пресс-служба Национального комитета РУз по статистике.
В этот период там зарегистрировали 6 422 и 6 352 брака соответственно.
По данным статведомства, в январе – апреле 2025 года в органах ЗАГС республики зарегистрировали 59 598 браков.
Наименьшее количество браков — в Навоийской области (1 361).
Распределение зарегистрированных браков по регионам
Регионы
Количество зарегистрированных браков
Каракалпакстан
4 011
Андижанская область
4 422
Бухарская область
3 809
Джизакская область
1 974
Кашкадарьинская область
6 352
Навоийская область
1 361
Наманганская область
3 710
Самаркандская область
6 422
Сурхандарьинская область
5 332
Сырдарьинская область
1 391
Ташкентская область
4 355
Ферганская область
5 648
Хорезмская область
5 514
Город Ташкент
5 297