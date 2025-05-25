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https://uz.sputniknews.ru/20250525/nazvany-regiony-lidery-po-kolichestvu-zaregistrirovannyx-brakov-v-uzbekistane-49534980.html
Названы регионы-лидеры по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане
Названы регионы-лидеры по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе-апреле 2025 года в органах ЗАГС республики зарегистрировано 59 598 браков
2025-05-25T14:30+0500
2025-05-25T14:30+0500
общество
узбекистан
регистрация
загс
самарканд
статистика
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Регионами-лидерами по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане в январе – апреле этого года являются Самаркандская и Кашкадарьинская области сообщает пресс-служба Национального комитета РУз по статистике.В этот период там зарегистрировали 6 422 и 6 352 брака соответственно.По данным статведомства, в январе – апреле 2025 года в органах ЗАГС республики зарегистрировали 59 598 браков.Наименьшее количество браков — в Навоийской области (1 361).
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узбекистан регионы лидеры браки регистрация
узбекистан регионы лидеры браки регистрация

Названы регионы-лидеры по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане

14:30 25.05.2025
© Sputnik / AlexTikhomirovСвадебные кольца
Свадебные кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2025
© Sputnik / AlexTikhomirov
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По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе-апреле 2025 года в органах ЗАГС республики зарегистрировано 59 598 браков.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Регионами-лидерами по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане в январе – апреле этого года являются Самаркандская и Кашкадарьинская области сообщает пресс-служба Национального комитета РУз по статистике.
В этот период там зарегистрировали 6 422 и 6 352 брака соответственно.
По данным статведомства, в январе – апреле 2025 года в органах ЗАГС республики зарегистрировали 59 598 браков.
Наименьшее количество браков — в Навоийской области (1 361).
Распределение зарегистрированных браков по регионам

Регионы

Количество зарегистрированных браков

Каракалпакстан

4 011

Андижанская область

4 422

Бухарская область

3 809

Джизакская область

1 974

Кашкадарьинская область

6 352

Навоийская область

1 361

Наманганская область

3 710

Самаркандская область

6 422

Сурхандарьинская область

5 332

Сырдарьинская область

1 391

Ташкентская область

4 355

Ферганская область

5 648

Хорезмская область

5 514

Город Ташкент

5 297

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