https://uz.sputniknews.ru/20250525/nazvany-regiony-lidery-po-kolichestvu-zaregistrirovannyx-brakov-v-uzbekistane-49534980.html

Названы регионы-лидеры по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане

Названы регионы-лидеры по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе-апреле 2025 года в органах ЗАГС республики зарегистрировано 59 598 браков

2025-05-25T14:30+0500

2025-05-25T14:30+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Регионами-лидерами по количеству зарегистрированных браков в Узбекистане в январе – апреле этого года являются Самаркандская и Кашкадарьинская области сообщает пресс-служба Национального комитета РУз по статистике.В этот период там зарегистрировали 6 422 и 6 352 брака соответственно.По данным статведомства, в январе – апреле 2025 года в органах ЗАГС республики зарегистрировали 59 598 браков.Наименьшее количество браков — в Навоийской области (1 361).

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