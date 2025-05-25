https://uz.sputniknews.ru/20250525/pravitelstvo-uzbekistana-i-icesco-podpisali-plan-deystviy-49531269.html

Правительство Узбекистана и ICESCO подписали план действий

Правительство Узбекистана и ICESCO подписали план действий

Sputnik Узбекистан

В числе инициатив Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) празднование статуса Самарканда как культурной столицы исламского мира 2025 года

2025-05-25T09:50+0500

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2025-05-25T09:50+0500

узбекистан

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана и Организация образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) подписали план действий, сообщает министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.Глава МИД Узбекистана приветствовал инициативы ICESCO, включая празднование статуса Самарканда как культурной столицы исламского мира 2025 года.

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