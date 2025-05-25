Правительство Узбекистана и ICESCO подписали план действий
© МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана встретился с генеральным директором ICESCO
© МИД Узбекистана
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В числе инициатив Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) празднование статуса Самарканда как культурной столицы исламского мира 2025 года.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана и Организация образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) подписали план действий, сообщает министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.
"Рады встретиться с Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом, генеральным директором Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO). У нас состоялся обстоятельный обмен о расширяющемся сотрудничестве”, — написал он в своем Telegram-канале.
Глава МИД Узбекистана приветствовал инициативы ICESCO, включая празднование статуса Самарканда как культурной столицы исламского мира 2025 года.
“Мы также подписали План действий между Правительством Узбекистана и ICESCO, в котором изложены основные приоритеты для углубления нашего сотрудничества и совместной реализации перспективных проектов в ближайшем будущем”, — отметил он.
© МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана встретился с генеральным директором ICESCO
Министр иностранных дел Узбекистана встретился с генеральным директором ICESCO
© МИД Узбекистана