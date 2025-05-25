https://uz.sputniknews.ru/20250525/rossiya-i-ukraina-zavershili-obmen-plennymi-49537826.html

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000 — Минобороны РФ

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000 — Минобороны РФ

Sputnik Узбекистан

Сейчас возвращенные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации

2025-05-25T16:30+0500

2025-05-25T16:30+0500

2025-05-25T16:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Москва и Киев завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули еще 303 бойца, сообщает Минобороны РФ.С подконтрольной киевскому режиму территории возвратили еще 303 российских военнослужащих, взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.В настоящее время возвращенные российские военные находятся на территории Беларуси где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.Напомним, что первый этап обмена состоялся в пятницу. В Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских. Накануне прошел второй этап: в Россию вернулись 307 военнослужащих, Киеву передали столько же украинских пленных.Договоренности об обмене в формате 1000 на 1000 человек достигли на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась на прошлой неделе в Стамбуле по предложению президента РФ Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

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