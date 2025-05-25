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https://uz.sputniknews.ru/20250525/tashkent-v-preddverii-leta-gorod-s-vysoty-maya-49463208.html
Ташкент в преддверии лета: город с высоты мая
Ташкент в преддверии лета: город с высоты мая
Sputnik Узбекистан
С высоты открывается тот самый Ташкент — светлый, просторный и живой, каким его любят и помнят. В преддверии лета, когда солнце уже щедро заливает улицы золотым светом, столица расцветает во всей своей многогранной красоте
2025-05-25T18:30+0500
2025-05-25T18:30+0500
ташкент
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С одной стороны — стройные аллеи и зеленые массивы, утопающие в майской листве, с другой — оживленные проспекты, на которых кипит городская жизнь. На горизонте вырисовываются знакомые силуэты — строящийся многоэтажные дома, минареты, купола, современные здания и жилые кварталы.Эти снимки — не просто панорама, это — взгляд на город, который меняется, сохраняя присущий ему дух. Ташкент накануне лета — это тепло в воздухе, легкий ветер, несущий запах акации и надежду на долгие, светлые дни. Это момент, когда город будто делает вдох — перед тем как зажить по-летнему.
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ташкент май
ташкент май

Ташкент в преддверии лета: город с высоты мая

18:30 25.05.2025
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С высоты открывается тот самый Ташкент — светлый, просторный и живой, каким его любят и помнят. В преддверии лета, когда солнце уже щедро заливает улицы золотым светом, столица расцветает во всей своей многогранной красе.
С одной стороны — стройные аллеи и зеленые массивы, утопающие в майской листве, с другой — оживленные проспекты, на которых кипит городская жизнь. На горизонте вырисовываются знакомые силуэты — строящийся многоэтажные дома, минареты, купола, современные здания и жилые кварталы.
Эти снимки — не просто панорама, это — взгляд на город, который меняется, сохраняя присущий ему дух. Ташкент накануне лета — это тепло в воздухе, легкий ветер, несущий запах акации и надежду на долгие, светлые дни. Это момент, когда город будто делает вдох — перед тем как зажить по-летнему.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Государственный музей истории Темуридов на улице Истиклол

Государственный музей истории Темуридов на улице Истиклол - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Государственный музей истории Темуридов на улице Истиклол

© Sputnik / Бахром Хатамов

Слева — Мустакиллик-авеню

Слева — Мустакиллик-авеню - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Слева — Мустакиллик-авеню

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вдали Hyatt Regency Tashkent и Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои (слева)

Вдали Hyatt Regency Tashkent и Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои (слева) - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вдали Hyatt Regency Tashkent и Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои (слева)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Панорама сквера Амира Темура

Панорама сквера Амира Темура - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Панорама сквера Амира Темура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Архитектура города на фоне гор

Архитектура города на фоне гор - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Архитектура города на фоне гор

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание Союза писателей Узбекистана

Здание Союза писателей Узбекистана - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание Союза писателей Узбекистана

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вдали небоскребы Tashkent City Park

Вдали небоскребы Tashkent City Park - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вдали небоскребы Tashkent City Park

© Sputnik / Бахром Хатамов

Куранты на фоне куполов

Куранты на фоне куполов - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Куранты на фоне куполов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Современные жилые комплексы рядом с домами, построенными при СССР

Современные жилые комплексы рядом с домами, построенными при СССР - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Современные жилые комплексы рядом с домами, построенными при СССР

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сквер Амира Темура

Сквер Амира Темура - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сквер Амира Темура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец международных форумов Узбекистана

Дворец международных форумов Узбекистана - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец международных форумов Узбекистана

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зеленые районы Ташкента расширяются

Зеленые районы Ташкента расширяются - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зеленые районы Ташкента расширяются

© Sputnik / Бахром Хатамов

InfinBank и отделение Ипотека Банка

InfinBank и отделение Ипотека Банка - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

InfinBank и отделение Ипотека Банка

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентские куранты

Ташкентские куранты - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентские куранты

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте в самом разгаре строительный бум

В Ташкенте в самом разгаре строительный бум - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте в самом разгаре строительный бум

© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкент в преддверии лета: город с высоты мая - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
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