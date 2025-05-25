https://uz.sputniknews.ru/20250525/tashkent-v-preddverii-leta-gorod-s-vysoty-maya-49463208.html

Ташкент в преддверии лета: город с высоты мая

Ташкент в преддверии лета: город с высоты мая

Sputnik Узбекистан

С высоты открывается тот самый Ташкент — светлый, просторный и живой, каким его любят и помнят. В преддверии лета, когда солнце уже щедро заливает улицы золотым светом, столица расцветает во всей своей многогранной красоте

2025-05-25T18:30+0500

2025-05-25T18:30+0500

2025-05-25T18:30+0500

ташкент

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С одной стороны — стройные аллеи и зеленые массивы, утопающие в майской листве, с другой — оживленные проспекты, на которых кипит городская жизнь. На горизонте вырисовываются знакомые силуэты — строящийся многоэтажные дома, минареты, купола, современные здания и жилые кварталы.Эти снимки — не просто панорама, это — взгляд на город, который меняется, сохраняя присущий ему дух. Ташкент накануне лета — это тепло в воздухе, легкий ветер, несущий запах акации и надежду на долгие, светлые дни. Это момент, когда город будто делает вдох — перед тем как зажить по-летнему.

ташкент

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